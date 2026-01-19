Independiente Rivadavia venció a Estudiantes de Caseros y avanzó a los 16avos

La Lepra se impuso 2-0 en Villa Mercedes con goles de Alex Arce y Gonzalo Ríos y selló su clasificación a la próxima instancia del certamen nacional.

Independiente Rivadavia derrotó 2-0 a Estudiantes de Caseros en el duelo correspondiente a los 32 avos de final de la Copa Argentina, disputado en el estadio Único La Pedrera de Villa Mercedes. Con un rendimiento sólido y efectivo, el equipo dirigido por Alfredo Berti avanzó a los 16avos de final, donde espera rival.

¿Cómo fue la victoria de Independiente Rivadavia ante Estudiantes de Caseros?

El triunfo de la Lepra fue trabajado y justo. El equipo mendocino mostró orden, solidez defensiva y eficacia en los momentos clave del partido, marcando diferencias frente a un rival que milita en la Primera Nacional.

Desde el inicio, Independiente Rivadavia buscó equilibrar sus líneas entre defensa y mediocampo para neutralizar los intentos de Estudiantes, que intentó generar peligro principalmente a través de Acosta y Rostogno.

¿Quiénes marcaron los goles del partido?

La apertura del marcador llegó a los 19 minutos del primer tiempo, cuando Alex Arce aprovechó su capacidad goleadora. El delantero paraguayo recibió un pase de Costa y definió con una emboquillada precisa ante la salida del arquero Vila.

El segundo tanto se produjo a los 27 minutos del complemento, tras una jugada asociada. Matías Fernández esperó la proyección de Elordi, quien envió el centro atrás para que Gonzalo Ríos definiera de zurda y estableciera el 2-0 definitivo.

¿Qué ajustes realizó Berti durante el encuentro?

En el segundo tiempo, Estudiantes intentó atacar por el sector de Elordi, donde encontró algunos espacios. Ante esa situación, Alfredo Berti ajustó el esquema para desactivar ese frente y reforzar la contención defensiva.

Luego del segundo gol, el entrenador movió el banco con los ingresos de Bonifacio y Sartori por Osella y Ríos, buscando sostener el control del juego y administrar la ventaja.

¿Cómo cerró el partido Independiente Rivadavia?

En los minutos finales, Independiente Rivadavia mantuvo la posesión del balón y expuso la diferencia de jerarquía entre ambos equipos. Incluso estuvo cerca del tercero a los 33 minutos, cuando Vila evitó el gol de Matías Fernández tras un córner cerrado.

Con el partido bajo control, la Lepra justificó su victoria y selló el pase a los 16avos de final de la Copa Argentina, ratificando su buen presente y su condición de protagonista en el certamen.