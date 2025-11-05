Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Deportes
Copa Argentina

Varios clubes alentarán al Bicho en la final frente a la Lepra de Mendoza

El “Bicho” es uno de los equipos que pelea por ingresar a copas internacionales y, en caso de consagrarse, podría liberar un cupo.

La final de la Copa Argentina entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza no solo definirá un título, sino que también puede alterar el mapa de clasificados a las copas internacionales.

Este miércoles a las 21.10 horas, muchos clubes del fútbol argentino seguirán atentos lo que suceda en Córdoba, ya que una victoria del “Bicho” podría significar un alivio en la pelea por los cupos a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026.

El motivo se debe a que si Argentinos Juniors se consagra campeón, liberará una plaza en la tabla anual, ya que clasificaría por haber ganado la Copa Argentina y no por su posición en el torneo.

Actualmente, los de La Paternal ocupan el cuarto lugar con 51 puntos, detrás de Rosario Central, Boca y River. En ese escenario, tanto el “Xeneize” como el “Millonario” se verían beneficiados, ya que el “Bicho” dejaría de ser un rival directo y permitiría que otro equipo acceda al certamen continental por la vía de la tabla anual.

Pero no solo ellos estan al tanto, ya que Deportivo Riestra, que mantiene chances matemáticas de meterse en la Libertadores o el repechaje, también depende de que Argentinos gane la Copa para mantener vivas sus aspiraciones.

San Lorenzo, Racing, Barracas Central, Tigre y Lanús son otros clubes que hacen cuentas, ya que un triunfo del equipo de Nicolás Diez podría facilitar corrimientos en la tabla y abrir puertas a las copas. En el caso de Lanús, si además logra consagrarse en la Sudamericana, se liberarían más cupos, algo que también beneficiaría a Huracán o hasta equipos que se encuentran más abajo como Estudiantes de La Plata, Independiente o Central Córdoba de Santiago del Estero.

Por el contrario, una consagración de Independiente Rivadavia no liberaría cupos, ya que el conjunto mendocino no figura en la lucha por los puestos internacionales. Eso sí, sería un logro histórico, ya que conseguiría su primer título nacional y su debut absoluto en torneos continentales.

La definición entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia por la final de la Copa Argentina a las 21.10 será mucho más que un titulo.

También puedes leer

Estado del tiempo

Tormentas fuertes, granizo y viento Zonda: el jueves será el día más complicado en Mendoza

Ciudad de Mendoza

Ulpiano Suarez, el intendente con mejor imagen del país, según una encuesta nacional

Streaming

OBLIGADOS POR EL JEFE: programa del miércoles 5 de noviembre

Automoviismo

El Turismo Nacional vuelve a San Martín: esperan más de 8.000 personas

Corredor Bioceánico

Los Libertadores: detuvieron a un chofer con un cargador de fusil

Transporte público

Crece la desigualdad del transporte en Mendoza: pagar el doble el mismo boleto

Te puede interesar

Copa Argentina

Varios clubes alentarán al Bicho en la final frente a la Lepra de Mendoza

Estado del tiempo

Tormentas fuertes, granizo y viento Zonda: el jueves será el día más complicado en Mendoza

Ciudad de Mendoza

Ulpiano Suarez, el intendente con mejor imagen del país, según una encuesta nacional

Streaming

OBLIGADOS POR EL JEFE: programa del miércoles 5 de noviembre

Automoviismo

El Turismo Nacional vuelve a San Martín: esperan más de 8.000 personas

Corredor Bioceánico

Los Libertadores: detuvieron a un chofer con un cargador de fusil

Transporte público

Crece la desigualdad del transporte en Mendoza: pagar el doble el mismo boleto

Atención conductores

Cambian Ley de Tránsito en Mendoza: licencias, documentos digitales y menos trámites

Máxima celebración

Vendimia 2026: todas las fechas para el 90° aniversario de la fiesta

Elecciones 2025

Candidaturas testimoniales: el caso Luis Petri

Tunuyán

Un padre y su hija de 14 internados en grave estado por botulismo

Selección de Rugby

Con trío mendocino convocado, Los Pumas se medirán con Gales

San Rafael

Un bebé lucha por su vida tras sufrir graves quemaduras con agua hirviendo

Estado del tiempo

Pronóstico en Mendoza del Lunes 3 al Miércoles 5 de noviembre: tormentas y posible granizo

Tensión en el Gargantini

Caos y largas filas en el Gargantini por la venta de entradas para la final de la Copa Argentina

Transporte público

El Gobierno avanza con la Nación para poner en marcha el Tren de Cercanías Mendoza

Las Heras

Hallaron sin vida a un hombre que estaba desaparecido en Uspallata

"Milanesas de soja..."

Carolina Jacky apunta contra Milei: “No respeta la división de poderes en Argentina”

Megajuicio en la recta final

Giro en el juicio a Walter Bento: transportista confiesa pago de coimas tras perder el miedo

Investigación en curso

Vacuna rusa contra el cáncer EnteroMix: qué es real y qué no sobre su efectividad