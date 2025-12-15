Inédito plan de viviendas para la clase media con financiamiento público-privado

El intendente Marcos Calvente avanza en un fideicomiso mixto para finalizar el ex Procrear y construir 800 viviendas en Guaymallén. El esquema prevé un 70% de inversión privada y un 30% de aporte estatal en infraestructura y urbanización.

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, puso en marcha un esquema inédito de financiamiento público-privado para reactivar las obras inconclusas del ex Procrear y dar respuesta a una de las principales demandas del Gran Mendoza: el acceso a la vivienda para la clase media trabajadora. El proyecto contempla la construcción de 800 unidades habitacionales y ya despertó interés tanto en constructoras como en entidades bancarias.

¿En qué consiste el nuevo plan de viviendas que impulsa Guaymallén?

La iniciativa se basa en la creación de un fideicomiso integrado por la Municipalidad de Guaymallén, desarrolladores privados y bancos. En este esquema, el sector privado aportará cerca del 70% de la inversión total, mientras que el municipio —con acompañamiento de la Provincia— contribuirá con el 30% restante, destinado principalmente a infraestructura y urbanización.

Según explicó Calvente, uno de los principales atractivos para las empresas es que la comuna se hará cargo de obras clave como redes de servicios, calles asfaltadas y equipamiento urbano.

¿Qué pasó con el ex Procrear ubicado en Tirasso 2131?

El proyecto habitacional del Procrear en Guaymallén quedó abandonado hace dos años, luego de que el gobierno nacional decidiera discontinuar la obra pública, incluida la construcción de viviendas sociales. Tras gestiones ante Nación, el municipio logró la transferencia del predio ubicado en Tirasso 2131, que ahora es propiedad de la comuna.

Este paso permitió destrabar una obra paralizada y sentar las bases para su reconversión en un nuevo desarrollo habitacional bajo otro modelo de financiamiento.

¿A quién está dirigido el proyecto de viviendas?

La propuesta está orientada a la clase media trabajadora, un sector que enfrenta serias dificultades para acceder al mercado inmobiliario tradicional y que, al mismo tiempo, suele quedar fuera de los planes de vivienda social.

Desde el municipio reconocen que el proyecto no resuelve por sí solo el déficit habitacional, pero lo definen como una “punta de lanza” para un cambio de paradigma en la política de vivienda.

¿Qué rol cumple el Estado en este nuevo esquema?

En este modelo, el Estado deja de ser el único financiador y pasa a cumplir un rol de facilitador. El municipio garantiza previsibilidad jurídica, ordenamiento territorial e inversión en infraestructura, mientras que bancos, desarrolladores y constructoras lideran la ejecución y el financiamiento principal del proyecto.

“En otros países este tipo de desarrollos es impulsado por el sector privado, con el Estado acompañando y generando condiciones”, remarcan desde la comuna.

¿Qué obras de infraestructura incluye el plan urbanístico?

Uno de los ejes centrales del proyecto es la inversión en infraestructura estratégica: red eléctrica, servicios básicos, urbanización integral y obras viales como la colectora de la Ruta 7. Estas intervenciones permitirán poner en valor el predio del ex Procrear y avanzar en la densificación ordenada de zonas clave del departamento.

El plan se enmarca en el ordenamiento territorial de Guaymallén, con el objetivo de asegurar un desarrollo urbano sostenible y con reglas claras para todos los actores involucrados.

¿Qué falta para que comiencen las obras?

Para avanzar definitivamente, el municipio solicitó al Gobierno nacional la rescisión formal de los contratos del ex Procrear que aún permanecen judicializados. El pedido fue elevado al equipo técnico del ministro de Economía, Luis Caputo, con el objetivo de evitar conflictos legales futuros y dar seguridad a los inversores.

“Hasta que Nación no dé de baja esos contratos, no podemos avanzar con el resto del proceso”, advirtió Calvente.