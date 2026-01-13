Juan Cruz Yacopini mostró signos de mejoría y permanece consciente

El piloto mendocino evoluciona favorablemente luego de atravesar una etapa crítica. Fue derivado en avión sanitario a la Ciudad de Buenos Aires e ingresó al Instituto Fleni, donde permanece bajo estricto monitoreo médico.

El piloto mendocino Juan Cruz Yacopini mostró signos de mejoría en las últimas horas y permanece consciente, según confirmaron personas de su entorno cercano. Tras una etapa crítica, su evolución positiva permitió avanzar hacia una nueva fase de atención médica, que incluyó su traslado el pasado 5 de enero a la Ciudad de Buenos Aires en un avión sanitario.

¿Por qué fue trasladado Juan Cruz Yacopini a Buenos Aires?

La derivación se concretó luego de que los médicos constataran una estabilización clínica suficiente para afrontar un traslado de alta complejidad. El objetivo fue que Yacopini pudiera acceder a un centro de mayor especificidad para el seguimiento de su cuadro neurológico.

¿En qué institución permanece internado el piloto mendocino?

Una vez en la capital del país, Juan Cruz Yacopini ingresó al Instituto Fleni, un centro de referencia en el tratamiento de patologías neurológicas. Allí fue alojado en una unidad especial destinada a la estabilización y control estricto de pacientes que llegan tras traslados sanitarios.

¿Cómo es el seguimiento médico de su evolución?

En el Fleni, un equipo médico especializado mantiene un monitoreo permanente sobre la evolución clínica del piloto. Durante su estadía se realizaron distintos estudios para evaluar el alcance de las mejoras observadas desde su arribo, cuyos resultados ratificaron la decisión del traslado.

¿Evalúan un traslado internacional para su recuperación?

Sí. En paralelo al tratamiento actual, la familia de Yacopini comenzó a analizar la posibilidad de un nuevo traslado internacional una vez finalizada la etapa en el Fleni. La alternativa en estudio es un centro de rehabilitación en la ciudad de Boston, Estados Unidos, considerado uno de los más avanzados del mundo para abordar este tipo de cuadros clínicos complejos.