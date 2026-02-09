Noticias Mendoza

"Dos huevos gigantes"

Juan Cruz Yacopini avanza en su recuperación tras el accidente que lo dejó fuera del Rally Dakar

El piloto mendocino compartó en redes sociales cómo evoluciona su estado de salud luego del accidente que frustró su participación en el Rally Dakar. Mensajes de optimismo y un fuerte respaldo del mundo del automovilismo marcaron los últimos días.

El piloto mendocino Juan Cruz Yacopini atraviesa un proceso de recuperación favorable luego del accidente que lo obligó a quedar al margen de una nueva edición del Rally Dakar. Lejos del golpe anímico que implicó no poder competir, el corredor se mostró enfocado en su rehabilitación y transmitió tranquilidad sobre su estado de salud a través de sus redes sociales.

¿Cómo evoluciona la recuperación de Juan Cruz Yacopini?

Según el propio piloto, la recuperación avanza de manera positiva tanto en el plano físico como anímico. En distintas publicaciones, Yacopini compartió mensajes cargados de optimismo y agradecimiento, dejando en claro que el objetivo está puesto en volver a la actividad plena una vez finalizado el proceso de rehabilitación.

El piloto mendocino compartió en redes sociales cómo evoluciona su estado de salud luego del accidente que frustró su participación en el Rally Dakar. Mensajes de optimismo y un fuerte respaldo del mundo del automovilismo marcaron los últimos días.

¿Qué mensajes compartió el piloto tras el accidente?

A través de su cuenta de Instagram, Juan Cruz Yacopini expresó: «Lo mismo de siempre. Una sonrisa en la cara. Mucha fe. Rodeado de buena gente. Dos huevos gigantes».

Además, agregó: “Estoy corriendo la carrera más difícil de mi vida. De corazón, muchas gracias a todos por pedir por mi salud. Espero que me sigan acompañando de la misma manera. De corazón, mil gracias”.

El piloto mendocino compartió en redes sociales cómo evoluciona su estado de salud luego del accidente que frustró su participación en el Rally Dakar. Mensajes de optimismo y un fuerte respaldo del mundo del automovilismo marcaron los últimos días.

¿Qué apoyo recibió desde el mundo del automovilismo?

Las publicaciones del piloto generaron una inmediata respuesta del ambiente motor. Fanáticos, amigos, colegas y pilotos de distintas categorías dejaron mensajes de aliento, destacando el fuerte sentido de comunidad que caracteriza al automovilismo en momentos adversos.

El piloto mendocino compartió en redes sociales cómo evoluciona su estado de salud luego del accidente que frustró su participación en el Rally Dakar. Mensajes de optimismo y un fuerte respaldo del mundo del automovilismo marcaron los últimos días.

Entre las muestras de cariño se destacaron los mensajes de Julián Santero, Kevin Benavides y Edgard Canet, quienes expresaron públicamente su apoyo y los mejores deseos para la pronta recuperación del piloto mendocino.

