Argentina
Elecciones 2025

Kicillof consolida su figura en la interna del peronismo y se proyecta para el 2027

El gobernador asumió el riesgo de iniciar un camino de autonomía inédito en el territorio para enfrentar a un gobierno que venía envalentonado.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dio este domingo un paso firme en la consolidación de su figura tanto hacia la interna del peronismo como en la proyección para las elecciones presidenciales de 2027, al haber obtenido en su distrito una contundente victoria contra la alianza de La Libertad Avanza y un puñado de dirigentes del PRO.

A la luz de los resultados, la estrategia político-electoral de Kicillof fue exitosa: el desdoblamiento del calendario nacional jugó a su favor y su papel protagónico en la campaña le permitió posicionarse como el ganador de la noche.

La militancia así lo hizo saber en la gélida noche platense en la que el peronismo volvió a saborear al triunfo:  la multitud coreó “Es para Axel la conducción” con la mira puesta en La Cámpora, el espacio con el que el gobernador protagonizó una encarnizada interna para un cierre de listas que se prolongó incluso después de los plazos legales.

Y Kicillof acusó recibo de esa convocatoria: anticipó que la victoria de este domingo será el comienzo de un “camino que empieza a recorrerse” y adelantó que buscará tender puentes de diálogo con gobernadores de otras provincias. ¿Un proyecto presidencial en ciernes?

La victoria de este armado de unidad del peronismo, con Kicillof a la cabeza, parece saldar la interna que no había quedado resuelta ni siquiera con la unidad forzosa de las listas: los distintos sectores hicieron campaña por andariveles distintos, La Cámpora por un lado y Kicillof por otro, incluso con roces públicos y reproches en privado.

Hasta la ex presidenta Cristina Kirchner, que estuvo en contra de la estrategia del desdoblamiento, depuso los cuestionamientos y envió hoy un mensaje grabado de reconocimiento por la campaña. Kicillof reconoció el gesto y declaró que la prisión de la ex mandataria es “injusta”.

El gobernador bonaerense, que empezó su camino político en la ciudad de Buenos Aires, parece haber tomado nota de la experiencia reciente de sus antecesores en el cargo y asumió el riesgo de iniciar un camino de autonomía inédito en el territorio para enfrentar a un gobierno, el de Javier Milei, que venía envalentonado por sus victorias en varias provincias aunque también afectado por los recientes escándalos de corrupción.

Como toda decisión, podía salir mal o resultar venturosa. Y contra todos los pronósticos, y como suele ser norma en la política argentina de los últimos años, los resultados sorprendieron incluso a los propios protagonistas.

