

Mendoza
Valle de Uco

La Cámara de Comercio de Tunuyán celebra su 64° aniversario mirando el futuro

La Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán (CIAT) celebrará este viernes 14 sus 64 años de trayectoria con un nuevo sunset aniversario que reunirá a productores, empresarios, autoridades y referentes del Valle de Uco.

Con más de seis décadas de historia y una agenda que combina tradición, innovación y resiliencia, la CIAT se prepara para conmemorar su aniversario reafirmando su compromiso con el desarrollo integral de la región: Valle de Uco.

“El aniversario es más que una fiesta; es una oportunidad para proyectar el futuro de toda la región”, expresó su presidente Carlos Dávila en diálogo con Aconcagua Radio.

El encuentro se realizará en un contexto desafiante para la agroindustria, y busca generar espacios de encuentro y diálogo entre los distintos sectores productivos. “Hoy atravesamos una situación difícil, pero los productores y emprendedores mantenemos una mirada propositiva: todo lo que viene puede ser mejor”, sostuvo Dávila.

El dirigente destacó que las dificultades también abren una puerta para repensar estrategias: “Nos obliga a evaluar si estamos haciendo todo lo que debemos hacer y si el sector público garantiza condiciones de competitividad. Esa mirada es esencial para mantener el optimismo hacia el futuro”.

Crisis y oportunidades en la agroindustria del Valle de Uco

Respecto del panorama productivo, Dávila señaló que la incipiente estabilidad económica requiere una revisión profunda de los modelos productivos. “Venimos de una economía enferma; hoy, con menos fiebre, tenemos que repensar desde el campo hasta el mercado”, afirmó.

En relación con el sector ajero, uno de los más representativos del Valle, subrayó la necesidad de diversificar mercados ante la dependencia de Brasil: “La crisis del país vecino nos empuja a abrir nuevos destinos y adaptarnos a las variedades que hoy demanda el mundo”.

Finalmente, Dávila destacó la importancia de programas de integración y planificación, como Tomate 2000, para sostener la rentabilidad del sector. “Cuando los productores trabajamos con datos y coordinación, hay previsibilidad. Fuera de esos programas, se pierde estabilidad y muchas veces se dejan cosechas en el campo”, advirtió.

