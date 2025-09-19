La crisis política nacional viene encendiendo las alarmas en la alianza provincial entre Alfredo Cornejo y Javier Milei y el abultado déficit en IOSFA impactó en la imagen de Luis Petri que se desmorona.

Los escándalos políticos de corrupción que se vienen dando a nivel nacional están teniendo algunas repercusiones en Mendoza, lo que podría afectar la imagen del candidato y ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, quien ya está siendo muy criticado por la administración de la obra social del personal militar y civil de las Fuerzas Armadas.

La reciente divulgación de grabaciones comprometedoras puso en tela de juicio la bandera anticorrupción del gobierno de Javier Milei. Este nuevo escándalo, que se suma a la polémica de la criptomoneda $LIBRA, genera una fuerte presión política.

A eso se suma el entramado de supuestos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que afecta directamente a Karina Milei, hermana del presidente y figura central en el poder político.

Repercusiones en Mendoza

La crisis política nacional viene encendiendo las alarmas en la alianza provincial entre Alfredo Cornejo y Javier Milei lo que podría complicar la estrategia electoral de cara a octubre.

Un informe reciente de la consultora Opinión Mendoza revela un desplome en la imagen de Luis Petri, el primer candidato a diputado nacional de esta alianza.

Aunque Petri lidera las menciones e interacciones en redes sociales, estas se concentran en críticas que lo vinculan al escándalo de las grabaciones y a la situación de la obra social de las fuerzas armadas (IOSFA).

La consultora señala que esta caída podría poner en riesgo el objetivo del oficialismo mendocino de obtener el 50% de los votos y conseguir los cuatro diputados que esperaban en el Congreso Nacional.

“La presencia digital de los candidatos es hoy un factor tan decisivo como la actividad en las calles”, afirmó el director de la consultora, Víctor da Vila.

Números

La encuesta se realizó entre el 22 y 28 de agosto y evalúa el desempeño digital de los candidatos en la provincia. El informe destaca la abrumadora visibilidad de Luis Petri, cuya condición de ministro nacional lo posiciona muy por encima del resto, con 17.700 menciones y 151.000 interacciones en la última semana.

Sin embargo, esta exposición no se traduce en una imagen positiva. El estudio revela que las menciones de Petri son mayormente negativas, vinculadas al “SpagnuoloGate”, un escándalo de supuestos sobornos que salpicó a Karina Milei y que lo ha afectado tanto por su rol en el gobierno como por las denuncias en el área del IOSFA.

El resto

Para el resto de los candidatos, como Emir Félix, Mario Vadillo, Jorge Difonso, Micaela Blanco Minoli, Carolina Jacky y Gabriel Sottile, el escenario es más parejo en cuanto a menciones e interacciones. En este grupo, Jorge Difonso logra una ligera ventaja en menciones positivas, mientras que Mario Vadillo concentra un poco más de comentarios negativos, relacionados con denuncias sobre problemas cotidianos.

El análisis de seguidores muestra que solo Difonso (+12,1%) y Petri (+4%) han tenido un crecimiento sostenido. Félix y Vadillo se mantienen estancados, y el resto de los candidatos no muestra una trayectoria clara de crecimiento, ya que sus candidaturas son más recientes.

Presencia en redes sociales y perfil de la audiencia

Dominio por plataforma: Luis Petri domina en X (antes Twitter) y Facebook. Mario Vadillo lidera en Instagram y TikTok, y Jorge Difonso se ubica en el tercer lugar en varias redes.

Luis Petri domina en X (antes Twitter) y Facebook. Mario Vadillo lidera en Instagram y TikTok, y Jorge Difonso se ubica en el tercer lugar en varias redes. Segmentación demográfica: La mayoría de los candidatos logra atraer a un público de entre 18 y 44 años. Petri y Jacky, sin embargo, logran extender su alcance a audiencias mayores de 44 y hasta 64 años.

El informe incluye una mención especial sobre Karina Milei, cuyo impacto digital en Mendoza es predominantemente negativo (39,8% de menciones negativas frente a 5,9% positivas). Su imagen se ve afectada por hashtags opositores como #KarinaCoimera y #KarinaChorra, especialmente entre el público de 25 a 34 años.