Descuartizadas

La Justicia Federal investigará el caso del triple crimen con sello narco

El fiscal Adrián Arribas se lo confirmó a la Agencia Noticias Argentinas.

El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional del Departamento Judicial de Morón aceptó el caso que investiga los crímenes de Morena Verdi (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) en el partido bonaerense de Florencio Varela.

El fiscal Adrián Arribas le confirmó a la Agencia Noticias Argentinas que finalmente la causa fue derivada del fuero ordinario al federal.

Miguel Ángel Villanueva Silva (25 años), Iara Daniela Ibarra (19), Maximiliano Andrés Parra (18), Celeste Magalí González Guerrero (28), Milagros Florencia Ibáñez (20), Matías Agustín Ozorio (28), Ariel Giménez (29) y Lázaro Víctor Sotacuro se encuentran detenidos con prisión preventiva por los asesinatos, mientras que Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como “Pequeño J”, continúa preso en Perú.

Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias “Señor Jota” está imputado por los delitos de “privación ilegal de la libertad activa agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por ser premeditado de dos o más personas, por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por violencia de un hombre hacia una mujer, y críminis causa”.

Además, Mónica Mujica -mujer de Sotacuro- también está arrestada, en tanto que persiste la búsqueda de Alex Ydone Castillo, David Gustavo Huamani (alias “El Loco” David) y Manuel Valverde Rodríguez (todos tienen circulares rojas de Interpol).

