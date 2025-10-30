Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Octubre 2025

Lourdes Arrieta presentó proyectos clave sobre transparencia y control del gasto público

La diputada nacional por Mendoza impulsa iniciativas legislativas enfocadas en rendición de cuentas, acceso a la verdad y fortalecimiento institucional

La diputada nacional por Mendoza, Lourdes Arrieta, del Bloque Coherencia, presentó durante octubre de 2025 un paquete de proyectos legislativos que consolidan su perfil como referente en transparencia gubernamental y defensa de las libertades individuales. Las iniciativas incluyen pedidos de informes sobre el uso de fondos públicos, reformas procesales y mecanismos para garantizar el acceso a la verdad.

Agenda parlamentaria centrada en el control de fondos públicos

Durante el mes de octubre, la agenda legislativa de Arrieta estuvo dominada por la preocupación sobre el manejo de recursos del Estado, la necesidad de reformas en el sistema judicial, el resguardo de la soberanía nacional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

Transparencia y control del gasto público

Entre los proyectos presentados, destacan varios pedidos de informes orientados a esclarecer el uso de recursos estatales:

  • Quilmes Rock 2025: Pedido de informes sobre el uso del predio militar del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (Expediente 5779-D-2025)
  • Beneficios a las Fuerzas Armadas: Solicitud de información sobre beneficios financieros otorgados al personal militar (Expediente 5780-D-2025)
  • ANSES La Rioja: Pedido de informes sobre la administración de fondos en la delegación provincial (Expediente 6126-D-2025)
  • Salvataje financiero: Solicitud de explicaciones sobre el presunto rescate económico mencionado por The Wall Street Journal (Expediente 6127-D-2025)

Fortalecimiento institucional y acceso a la verdad

Arrieta también impulsó iniciativas estructurales para mejorar el control parlamentario y garantizar derechos fundamentales:

  • Comisión Investigadora IOSFA: Creación de una comisión para investigar la gestión de la Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Expediente 5788-D-2025)
  • Ley de Juicio de la Verdad: Proyecto que establece un procedimiento formal para garantizar el acceso a la verdad histórica (Expediente 5782-D-2025)

Una agenda legislativa centrada en la rendición de cuentas

Con esta batería de propuestas, la diputada Lourdes Arrieta reafirma su compromiso con una política basada en la rendición de cuentas, el fortalecimiento institucional y la defensa de los derechos ciudadanos. Su agenda marca un camino hacia una democracia más transparente y participativa desde la Cámara de Diputados.

Consulta el listado completo de proyectos presentados por la diputada en el sitio oficial de la Cámara de Diputados: www.hcdn.gob.ar/diputados/larrieta/listado-proyectos.html

También puedes leer

Córdoba

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors se enfrentarán en la final de la Copa Argentina 2025

Elecciones 2027

Tensión en la Justicia de Mendoza: Cornejo podría perder poder con la presidencia de la Corte

Justicia de Mendoza

Fallo histórico: la Justicia obliga al PAMI a restituir la cobertura total de medicamentos a jubilados

Elecciones 2027

Vidal pide que el PRO sea “una alternativa” a La Libertad Avanza para 2027

Caída del consumo

Cencosud cierra supermercados Vea en Mendoza, Buenos Aires, Catamarca y San Juan

Prevención y salud

VER + y ATE Mendoza: convenio con beneficios en salud visual y descuentos para afiliados

Te puede interesar

Octubre 2025

Lourdes Arrieta presentó proyectos clave sobre transparencia y control del gasto público

Córdoba

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors se enfrentarán en la final de la Copa Argentina 2025

Elecciones 2027

Tensión en la Justicia de Mendoza: Cornejo podría perder poder con la presidencia de la Corte

Justicia de Mendoza

Fallo histórico: la Justicia obliga al PAMI a restituir la cobertura total de medicamentos a jubilados

Elecciones 2027

Vidal pide que el PRO sea “una alternativa” a La Libertad Avanza para 2027

Caída del consumo

Cencosud cierra supermercados Vea en Mendoza, Buenos Aires, Catamarca y San Juan

Prevención y salud

VER + y ATE Mendoza: convenio con beneficios en salud visual y descuentos para afiliados

Fundación Los Ángeles

Fundación Deportiva Los Ángeles, un proyecto que llegó para quedarse

Karting

Bruno Miranda alista participación en Mundial Rotax en Bahrein

Includance

El Includance brilló en su III edición en el Teatro Plaza

Niño Perdido

“Niño perdido”: el éxito teatral de México ahora en Mendoza

¿Cuánto durará?

Nuevo corte de agua programado en el Gran Mendoza: cuándo será, qué zonas afectará

Santa Rosa

Hombre con restricción de acercamiento subió 80 metros a una antena y amenazó con lanzarse

Zona Este

Condenan a 8 años de prisión a un hombre por abuso sexual infantil en San Martín

Comando Vermelho

Brasil registra más de 120 muertos en el operativo policial más letal en Río de Janeiro

Legislatura

Mendoza moderniza la Ley de Tránsito: licencias digitales y trámites simplificados

Entrada gratuita

Ciudad de Mendoza celebra el 13° Encuentro Nacional de Artesanías en plaza Independencia

Fraude en el Este

San Martín: alertan por estafa laboral que usa el nombre de Bodega Los Haroldos

Debieron internarlo

Intento de suicidio en el Juzgado de Familia de Rivadavia: se disparó durante una mediación

Inseguridad aérea

Avión de fumigación impacta cables en San Martín y logra aterrizar sin emergencias