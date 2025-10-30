La diputada nacional por Mendoza impulsa iniciativas legislativas enfocadas en rendición de cuentas, acceso a la verdad y fortalecimiento institucional

La diputada nacional por Mendoza, Lourdes Arrieta, del Bloque Coherencia, presentó durante octubre de 2025 un paquete de proyectos legislativos que consolidan su perfil como referente en transparencia gubernamental y defensa de las libertades individuales. Las iniciativas incluyen pedidos de informes sobre el uso de fondos públicos, reformas procesales y mecanismos para garantizar el acceso a la verdad.

Agenda parlamentaria centrada en el control de fondos públicos

Durante el mes de octubre, la agenda legislativa de Arrieta estuvo dominada por la preocupación sobre el manejo de recursos del Estado, la necesidad de reformas en el sistema judicial, el resguardo de la soberanía nacional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

Transparencia y control del gasto público

Entre los proyectos presentados, destacan varios pedidos de informes orientados a esclarecer el uso de recursos estatales:

Quilmes Rock 2025 : Pedido de informes sobre el uso del predio militar del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (Expediente 5779-D-2025)

: Pedido de informes sobre el uso del predio militar del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (Expediente 5779-D-2025) Beneficios a las Fuerzas Armadas : Solicitud de información sobre beneficios financieros otorgados al personal militar (Expediente 5780-D-2025)

: Solicitud de información sobre beneficios financieros otorgados al personal militar (Expediente 5780-D-2025) ANSES La Rioja : Pedido de informes sobre la administración de fondos en la delegación provincial (Expediente 6126-D-2025)

: Pedido de informes sobre la administración de fondos en la delegación provincial (Expediente 6126-D-2025) Salvataje financiero: Solicitud de explicaciones sobre el presunto rescate económico mencionado por The Wall Street Journal (Expediente 6127-D-2025)

Fortalecimiento institucional y acceso a la verdad

Arrieta también impulsó iniciativas estructurales para mejorar el control parlamentario y garantizar derechos fundamentales:

Comisión Investigadora IOSFA : Creación de una comisión para investigar la gestión de la Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Expediente 5788-D-2025)

: Creación de una comisión para investigar la gestión de la Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Expediente 5788-D-2025) Ley de Juicio de la Verdad: Proyecto que establece un procedimiento formal para garantizar el acceso a la verdad histórica (Expediente 5782-D-2025)

Una agenda legislativa centrada en la rendición de cuentas

Con esta batería de propuestas, la diputada Lourdes Arrieta reafirma su compromiso con una política basada en la rendición de cuentas, el fortalecimiento institucional y la defensa de los derechos ciudadanos. Su agenda marca un camino hacia una democracia más transparente y participativa desde la Cámara de Diputados.

Consulta el listado completo de proyectos presentados por la diputada en el sitio oficial de la Cámara de Diputados: www.hcdn.gob.ar/diputados/larrieta/listado-proyectos.html