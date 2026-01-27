Noticias Mendoza

Mendoza
Inseguridad

Malargüe: un menor fue apuñalado al intentar evitar el robo del auto de sus padres

Un adolescente de 17 años fue apuñalado en Malargüe luego de intervenir para frenar el intento de robo del vehículo de sus padres en su vivienda. El joven fue operado de urgencia y permanece fuera de peligro, según confirmaron fuentes médicas.

Un violento asalto ocurrió en la madrugada de este martes en Malargüe, cuando un menor de 17 años fue apuñalado al intentar impedir que delincuentes robaran el auto de sus padres. El adolescente sufrió una grave herida con arma blanca y debió ser intervenido quirúrgicamente, aunque su vida no corre riesgo.

Un joven está grave en San Martín luego de ser apuñalado

¿Cómo ocurrió el ataque al menor en Malargüe?

El hecho se registró poco antes de las 4 de la madrugada, en una vivienda ubicada sobre calle Fortín Malargüe al 1000. El menor se encontraba en el interior de la casa cuando comenzó a escuchar ruidos provenientes del exterior que llamaron su atención.

Al observar la situación, advirtió que dos sujetos intentaban ingresar al vehículo de sus padres, estacionado frente al domicilio.

¿Qué pasó cuando el adolescente intentó frenar el robo?

Ante la escena, el joven decidió intervenir e intentó retener a uno de los delincuentes. En ese momento se produjo un forcejeo, durante el cual uno de los malvivientes lo atacó con un arma blanca.

El agresor le asestó una puñalada debajo de la axila derecha, provocándole una lesión de gravedad.

¿Cuál es el estado de salud del menor herido?

Tras la agresión, el adolescente fue trasladado de urgencia al hospital local de Malargüe. Allí fue diagnosticado con hemotórax por herida de arma blanca, motivo por el cual los médicos resolvieron su inmediato ingreso al quirófano.

Según informaron fuentes médicas del nosocomio sureño, el menor evoluciona favorablemente y no corre riesgo de vida.

