Maipú: tras el triunfo electoral, Matías Stevanato no descarta competir por la gobernación en 2027

El peronismo se impuso en las elecciones legislativas del último domingo en Maipú, dio vuelta una diferencia de 30 puntos respecto a octubre y logró mayoría en el Concejo Deliberante. El intendente Matías Stevanato habló del escenario provincial, respaldó a Facundo Correa Llano como “gran ganador” e insistió en la necesidad de un gran frente opositor en Mendoza.

El triunfo del peronismo en Maipú reconfiguró el mapa político local y abrió interrogantes sobre el futuro electoral en Mendoza. El intendente Matías Stevanato celebró haber revertido una diferencia de 30 puntos que en octubre había favorecido a la alianza entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza, y dejó abierta la puerta a una eventual candidatura a gobernador en 2027.

“Para nosotros las elecciones en Maipú fueron muy positivas. En octubre LL-CM había sacado una diferencia de 30 puntos. Ahora pudimos dar vuelta el resultado”, afirmó en declaraciones a Radio Mitre Mendoza.

¿Cómo fue el resultado del peronismo en Maipú?

Según detalló el jefe comunal, el oficialismo local no solo logró revertir el resultado adverso de octubre, sino que además consiguió mayoría en el Concejo Deliberante. “Vamos a tener mayoría en el Concejo Deliberante”, celebró.

El dato no es menor: consolidar mayoría legislativa le permitirá al Ejecutivo municipal avanzar con mayor facilidad en proyectos clave para la gestión. En términos políticos, además, representa un espaldarazo en un contexto provincial complejo para el peronismo.

Stevanato atribuyó el cambio de escenario a una campaña enfocada en propuestas. “Fue muy dura la campaña y ante cada ataque planteamos propuestas”, sostuvo, marcando diferencias con lo que describió como una estrategia basada en confrontación por parte de sus adversarios.

¿Quién fue el “gran ganador” según Stevanato?

En un análisis más amplio del panorama electoral, el intendente sorprendió al considerar que “el gran ganador es Facundo Correa Llano”, titular de La Libertad Avanza en Mendoza y diputado nacional.

Se trata de Facundo Correa Llano, referente libertario en la provincia. Stevanato reconoció su desempeño, aunque advirtió que “muchos se quieren colgar de la peluca de (Javier) Milei”, en alusión al liderazgo nacional del presidente Javier Milei.

La lectura del intendente sugiere que, más allá de los resultados locales, el fenómeno libertario mantiene peso propio en Mendoza y será un actor central de cara a los próximos turnos electorales.

¿Qué dijo sobre la baja participación electoral en Mendoza?

Otro de los ejes de la entrevista fue la baja concurrencia a las urnas. Stevanato llamó a la dirigencia a asumir responsabilidades.

“Tenemos que tomar nota los dirigentes de la baja participación. Esto se viene dando hace dos años”, remarcó.

El planteo apunta a una preocupación transversal en el sistema político: el creciente desinterés ciudadano. Para el intendente, el desafío no es solo ganar elecciones, sino reconstruir el vínculo entre representantes y representados.

¿Cómo analiza el momento del peronismo mendocino?

El jefe comunal también se refirió a la interna del peronismo provincial, marcada por tensiones y disputas de liderazgo.

“La opción a nivel provincial del peronismo tiene que ser formar un gran frente que hoy quiera aportar a Mendoza porque sueña con que Mendoza vuelva a crecer”, afirmó.

La idea de un “gran frente” anticipa una estrategia de ampliación para 2027, con el objetivo de competir de igual a igual con el oficialismo provincial y el espacio libertario.

En ese marco, fue consultado por el desempeño en San Rafael, donde el peronismo no logró imponerse. Allí expresó confianza en los dirigentes locales y destacó a los hermanos Emir y Omar Félix, señalando que cree que podrán revertir el escenario en 2027.

¿Matías Stevanato será candidato a gobernador en 2027?

La pregunta inevitable llegó sobre el final: ¿peleará por la gobernación?

Con varios años al frente del municipio y respaldo sostenido en las urnas, su nombre suele aparecer en la danza de posibles postulantes. Sin embargo, evitó una definición categórica.

“A mí me entusiasma mucho armar equipos”, expresó, y ante la consulta directa respondió: “Yo quiero estar en donde los mendocinos me necesiten”.

Luego agregó: “Si los mendocinos toman la decisión de que yo cumpla un rol importante en esta provincia, para mí sería un honor. Me gustaría ser parte de un proceso que transforme Mendoza”.

Las declaraciones dejan la puerta abierta a una candidatura, aunque supeditada a la construcción colectiva y al respaldo ciudadano. El triunfo legislativo en Maipú, la mayoría en el Concejo y la proyección provincial reavivan un escenario que ya empieza a perfilarse rumbo a 2027.