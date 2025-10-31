Desde las 4 de la mañana del sábado, amplias zonas de Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén, Luján de Cuyo y Maipú quedarán sin agua potable por trabajos en la red. El servicio se normalizará de forma progresiva entre 24 y 48 horas después. Aysam pidió uso responsable y garantizó abastecimiento a centros de salud.

Gran Mendoza enfrentará un nuevo mega corte de agua potable a partir de este sábado a las 4 de la mañana, que afectará a miles de usuarios en Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén, Luján de Cuyo y Maipú. Los trabajos, que forman parte de una obra de optimización de la red de distribución, se extenderán entre 12 y 15 horas, y el restablecimiento del servicio será progresivo en las 24 a 48 horas siguientes, según confirmaron los funcionarios de Aysam Alejandro Romano y Carlos Sifuentes en diálogo con Radio Jornada 91.9.

Zonas y barrios afectados por el corte de agua

El operativo impactará en amplias áreas del Gran Mendoza. En Ciudad de Mendoza, el corte abarcará desde la primera hasta la octava sección, incluyendo el barrio La Favorita.

En Godoy Cruz, quedarán sin servicio los distritos Sarmiento, Venegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y el sector oeste del departamento.

Guaymallén también se verá afectado en las zonas de Dorrego, Las Cañas, Villanueva, San José y los sectores centro, norte y oeste.

Por su parte, en Luján de Cuyo el corte alcanzará a La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Carrodilla y Chacras de Coria. Una pequeña porción de Maipú, específicamente Coquimbito, también estará afectada.

Duración del corte y cronograma de restablecimiento

Carlos Sifuentes, gerente operativo de Aysam, precisó que los trabajos están previstos para extenderse entre 12 y 15 horas. Una vez finalizados, comenzará el proceso de llenado de reservas y purgado de cañerías.

“El servicio se irá restableciendo de forma progresiva entre las 24 y 48 horas siguientes al inicio de los trabajos”, explicó el funcionario. El operativo fue programado para un día sábado con el objetivo de no afectar a escuelas ni dependencias públicas.

Recomendaciones para los vecinos

Desde Aysam solicitaron a los usuarios realizar un uso “sumamente responsable” del agua potable durante el fin de semana. Entre las recomendaciones destacaron:

Conservar las reservas de los tanques

Evitar el uso de lavarropas

No realizar riego de jardines o plantas

La empresa dispuso camiones aguadores para abastecer hospitales, clínicas y centros de diálisis, garantizando el servicio a establecimientos críticos.

Sifuentes aclaró además que el agua puede consumirse normalmente cuando se restablece el servicio: “El agua está potabilizada, y mientras se normaliza la presión se realiza un proceso de purga y lavado de cañerías”, señaló.

La obra que moderniza la distribución de agua en Mendoza

El ingeniero Alejandro Romano explicó que estos trabajos forman parte de una obra integral de optimización del sistema de macro medición y distribución del Gran Mendoza.

En la cámara de La Puntilla se están instalando válvulas que permitirán redirigir el agua desde las plantas potabilizadoras de Luján I y Potrerillos hacia las cuencas de Alto Godoy o Venegas, según la demanda de cada zona.

Durante 2025, Aysam colocó caudalímetros electromagnéticos de lectura remota en puntos estratégicos como Potrerillos, Alto Godoy, Venegas y Godoy Cruz. Estos dispositivos permiten mejorar el control de caudales, detectar pérdidas en la red y regular consumos de manera más eficiente.

Romano destacó que “este será el último corte de magnitud por esta obra, que dejará totalmente operativa la cámara de La Puntilla”, lo que representa un avance significativo en la modernización del sistema hídrico provincial.