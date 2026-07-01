Ángel Fernández, de 29 años, permanece postrado por las complicaciones de una hernia de disco. Su familia busca reunir el dinero para una cirugía que podría devolverle la movilidad y mejorar su calidad de vida.

Un mendocino necesita volver a caminar. Ángel Fernández, un joven de 29 años oriundo de San Martín, debe reunir 15 millones de pesos para acceder a una cirugía que podría cambiarle la vida. Tras un accidente laboral que le provocó una hernia de disco y una primera operación que no logró resolver el problema, hoy permanece postrado en una cama mientras su familia impulsa una colecta solidaria para darle una nueva oportunidad.

Hasta hace unos años, Ángel trabajaba en el rubro de la albañilería. Sin embargo, un accidente laboral marcó un antes y un después. Desde entonces atravesó una intervención quirúrgica, múltiples consultas médicas y un deterioro progresivo de su salud que hoy le impide caminar.

Su madre, María Barrera, relató a Radio Regional que la primera cirugía fue posible gracias a la obra social que tenía la empresa donde trabajaba su hijo, aunque aseguró que no se colocó la prótesis necesaria.

“Ya van a ser casi tres años desde que ocurrió. La cirugía salió bien, pero no le colocaron una prótesis y a los 40 días la hernia volvió a salir. Ahora tiene una fibrosis y necesita cuatro tornillos para estabilizar la columna”, explicó.

¿Por qué necesita una cirugía de $15 millones?

La familia recorrió distintos hospitales públicos de Mendoza en busca de una solución, pero hasta el momento no encontró respuesta para la intervención que Ángel necesita.

Según contó su madre, en el Hospital Perrupato les informaron que ese procedimiento no se realiza allí y, en otros centros asistenciales, los tiempos de espera llegan hasta tres años y no contemplan la colocación de la prótesis y los tornillos que requiere su caso.

Ante ese escenario, decidieron consultar a un especialista de manera particular.

La operación podría realizarse en el Sanatorio Argentino de San Martín, donde el profesional aceptó reducir considerablemente sus honorarios y solo solicita que la familia cubra el costo de la prótesis, cuatro tornillos y los insumos quirúrgicos.

Ese monto asciende a aproximadamente 15 millones de pesos, una cifra imposible de afrontar para la familia.

¿Cómo es el estado de salud de Ángel Fernández?

El joven permanece prácticamente inmovilizado debido al intenso dolor que sufre a diario.

“Está en cama porque no puede caminar, se le adormecen las piernas y el dolor es insoportable”, contó su madre.

Días atrás sufrió una descompensación y debió ser trasladado por un vecino al centro de salud del barrio Güemes, ya que, según relató la familia, no había ambulancias disponibles. Allí recibió atención médica, fue estabilizado con medicación y luego regresó a su domicilio porque el establecimiento no contaba con un neurocirujano para continuar con el tratamiento.

Una familia que también enfrenta otras dificultades

Además de la situación de Ángel, la familia atraviesa un contexto muy complejo.

María explicó que ninguno cuenta con cobertura médica. Su esposo tiene discapacidad visual y tanto ella como su hijo poseen discapacidad motriz. Todos dependen de pensiones no contributivas para afrontar los gastos cotidianos y aseguró que el trámite de la pensión de Ángel lleva alrededor de dos años sin resolución.

A esa realidad se suma que la mujer debió abandonar el pequeño emprendimiento de venta de café que había iniciado para dedicarse por completo al cuidado de su hijo, quien no puede permanecer solo.

¿Cómo colaborar con la colecta solidaria?

Con la esperanza de reunir el dinero para la cirugía, la familia lanzó una campaña solidaria e invita a toda la comunidad a colaborar.

Las donaciones pueden realizarse mediante transferencia al siguiente alias:

Alias: CAFE269

Titular: María de los Ángeles Barrera

Además, también reciben otras colaboraciones que pueden mejorar la calidad de vida de Ángel mientras espera la operación:

Un colchón de dos plazas de mayor altura.

Mercadería.

Productos de primera necesidad.

Cada aporte representa una posibilidad más para que este joven mendocino pueda acceder a la cirugía que necesita y recuperar la esperanza de volver a caminar.