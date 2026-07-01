Mendoza Propone

¿Tenés una idea, una carta abierta o algo que querés contarle a la comunidad? Tu propuesta es noticia.

Participar ahora
San Martín

Un mendocino necesita $15 millones para caminar y su familia lanzó una colecta

Ángel Fernández, de 29 años, permanece postrado por las complicaciones de una hernia de disco. Su familia busca reunir el dinero para una cirugía que podría devolverle la movilidad y mejorar su calidad de vida.

Un mendocino necesita volver a caminar. Ángel Fernández, un joven de 29 años oriundo de San Martín, debe reunir 15 millones de pesos para acceder a una cirugía que podría cambiarle la vida. Tras un accidente laboral que le provocó una hernia de disco y una primera operación que no logró resolver el problema, hoy permanece postrado en una cama mientras su familia impulsa una colecta solidaria para darle una nueva oportunidad.

Hasta hace unos años, Ángel trabajaba en el rubro de la albañilería. Sin embargo, un accidente laboral marcó un antes y un después. Desde entonces atravesó una intervención quirúrgica, múltiples consultas médicas y un deterioro progresivo de su salud que hoy le impide caminar.

Su madre, María Barrera, relató a Radio Regional que la primera cirugía fue posible gracias a la obra social que tenía la empresa donde trabajaba su hijo, aunque aseguró que no se colocó la prótesis necesaria.

“Ya van a ser casi tres años desde que ocurrió. La cirugía salió bien, pero no le colocaron una prótesis y a los 40 días la hernia volvió a salir. Ahora tiene una fibrosis y necesita cuatro tornillos para estabilizar la columna”, explicó.

Ángel Fernández, de 29 años, permanece postrado por las complicaciones de una hernia de disco. Su familia busca reunir el dinero para una cirugía que podría devolverle la movilidad y mejorar su calidad de vida.

¿Por qué necesita una cirugía de $15 millones?

La familia recorrió distintos hospitales públicos de Mendoza en busca de una solución, pero hasta el momento no encontró respuesta para la intervención que Ángel necesita.

Según contó su madre, en el Hospital Perrupato les informaron que ese procedimiento no se realiza allí y, en otros centros asistenciales, los tiempos de espera llegan hasta tres años y no contemplan la colocación de la prótesis y los tornillos que requiere su caso.

Ante ese escenario, decidieron consultar a un especialista de manera particular.

La operación podría realizarse en el Sanatorio Argentino de San Martín, donde el profesional aceptó reducir considerablemente sus honorarios y solo solicita que la familia cubra el costo de la prótesis, cuatro tornillos y los insumos quirúrgicos.

Ese monto asciende a aproximadamente 15 millones de pesos, una cifra imposible de afrontar para la familia.

Ángel Fernández, de 29 años, permanece postrado por las complicaciones de una hernia de disco. Su familia busca reunir el dinero para una cirugía que podría devolverle la movilidad y mejorar su calidad de vida.

¿Cómo es el estado de salud de Ángel Fernández?

El joven permanece prácticamente inmovilizado debido al intenso dolor que sufre a diario.

“Está en cama porque no puede caminar, se le adormecen las piernas y el dolor es insoportable”, contó su madre.

Días atrás sufrió una descompensación y debió ser trasladado por un vecino al centro de salud del barrio Güemes, ya que, según relató la familia, no había ambulancias disponibles. Allí recibió atención médica, fue estabilizado con medicación y luego regresó a su domicilio porque el establecimiento no contaba con un neurocirujano para continuar con el tratamiento.

Una familia que también enfrenta otras dificultades

Además de la situación de Ángel, la familia atraviesa un contexto muy complejo.

María explicó que ninguno cuenta con cobertura médica. Su esposo tiene discapacidad visual y tanto ella como su hijo poseen discapacidad motriz. Todos dependen de pensiones no contributivas para afrontar los gastos cotidianos y aseguró que el trámite de la pensión de Ángel lleva alrededor de dos años sin resolución.

A esa realidad se suma que la mujer debió abandonar el pequeño emprendimiento de venta de café que había iniciado para dedicarse por completo al cuidado de su hijo, quien no puede permanecer solo.

¿Cómo colaborar con la colecta solidaria?

Con la esperanza de reunir el dinero para la cirugía, la familia lanzó una campaña solidaria e invita a toda la comunidad a colaborar.

Las donaciones pueden realizarse mediante transferencia al siguiente alias:

Alias: CAFE269
Titular: María de los Ángeles Barrera

Además, también reciben otras colaboraciones que pueden mejorar la calidad de vida de Ángel mientras espera la operación:

  • Un colchón de dos plazas de mayor altura.
  • Mercadería.
  • Productos de primera necesidad.

Cada aporte representa una posibilidad más para que este joven mendocino pueda acceder a la cirugía que necesita y recuperar la esperanza de volver a caminar.

También puedes leer

Triste desenlace

Hallaron sin vida a Elizabeth Vela en un canal de riego de San Rafael tras días de búsqueda

Estado del tiempo

Frente frío en Mendoza: llegan lluvias, viento sur y un brusco descenso de la temperatura

Salud pública

Arte para sanar: un hospital de Mendoza tendrá un aula especial para la recuperación de niños y adolescentes

Vacaciones de Invierno

Ciudad de los Chicos 2026: teatro, Monstriña, cine y cientos de actividades para disfrutar en familia

Copa del Mundo

Mundial 2026: Argentina doblegó a Jordania con goles de Lo Celso, Lautaro y Messi

Crisis en Casa Rosada

Manuel Adorni renunció como jefe de Gabinete y apuntó contra las denuncias: “No puedo seguir”

Te puede interesar

San Martín

Un mendocino necesita $15 millones para caminar y su familia lanzó una colecta

Triste desenlace

Hallaron sin vida a Elizabeth Vela en un canal de riego de San Rafael tras días de búsqueda

Estado del tiempo

Frente frío en Mendoza: llegan lluvias, viento sur y un brusco descenso de la temperatura

Salud pública

Arte para sanar: un hospital de Mendoza tendrá un aula especial para la recuperación de niños y adolescentes

Vacaciones de Invierno

Ciudad de los Chicos 2026: teatro, Monstriña, cine y cientos de actividades para disfrutar en familia

Copa del Mundo

Mundial 2026: Argentina doblegó a Jordania con goles de Lo Celso, Lautaro y Messi

Crisis en Casa Rosada

Manuel Adorni renunció como jefe de Gabinete y apuntó contra las denuncias: “No puedo seguir”

Rituales rítmicos

Reggae, ska y cumbia en una sola noche: llega el Segundo Festival Frecuencia Libre al Le Parc

Mapa del INPRES

Mendoza lidera el mapa de riesgo sísmico: por qué tiene el mayor peligro de terremotos

Drogas peligrosas

Narcotráfico en Mendoza: secuestraron más de 174 mil dólares y detuvieron a tres personas

El capitán de la Selección Argentina -de fútbol- Lionel Messi, marcó los tres goles del triunfo 3-0, alcanzó marcas históricas en los Mundiales y fue la gran figura del estreno de la Selección argentina en el Grupo J.
Copa del Mundo 2026

Argentina ya piensa en Jordania: Scaloni analiza una formación alternativa y evalúa darle descanso a Messi

Obra histórica

San Rafael atraviesa la ola polar sin cortes de gas gracias al nuevo gasoducto

Derrota de Fidel

Adriana García ganó el balotaje y será la nueva rectora de la UNCuyo hasta 2030

Ciudad de Mendoza

Juegos Intercolegiales 2026: más de 400 estudiantes participaron de la gran final

Abuso sexual

Junín: una nueva denuncia por abuso sexual intrafamiliar complica la situación de “Cacha” y amplía la investigación

Gran Mendoza

Violencia de género y robos: la Policía de Mendoza detuvo sospechosos y recuperó vehículos

El ex responsable de ARSAT, Facundo Leal, continúa detenido por el descubrimiento de estupefacientes en su vivienda del barrio porteño de Palermo.
Decisión judicial

Facundo Leal: la Cámara Federal definió que la causa por drogas seguirá en Comodoro Py

Ola de calor extrema

Europa enfrenta una ola de calor: Francia está en alerta roja y Reino Unido espera hasta 40 grados

Tensión en el Congreso

La Libertad Avanza busca frenar la interpelación a Manuel Adorni y desactivar una sesión clave

Mundial 2026

Lionel Messi brilló con un doblete y Argentina venció a Austria para avanzar de ronda