

Mendoza
Gestión pública

Mendoza adjudicó la II etapa de la Doble Vía del Este y lanza la licitación del Tren de Cercanías

El gobernador Alfredo Cornejo confirmó la firma de contrato y el próximo inicio de obras del Tramo II entre la Ruta 60 y el carril Centro de Junín. Además, anunció que este martes se publicará el llamado a licitación para el Tren de Cercanías del Este, una inversión estimada en US$130 millones.

Alfredo Cornejo anunció este lunes la adjudicación, firma de contrato y pronto inicio de la II Etapa de la Doble Vía del Este, un tramo de 2,7 kilómetros entre la Ruta Provincial 60 y el carril Centro de Junín. La obra será ejecutada por la UTE AYFRA–San José–Tolcon, con una inversión de $9.985 millones y un plazo de 14 meses.

El Gobernador destacó que forma parte del plan integral de conectividad del Este mendocino y que está financiada con Fondos del Resarcimiento por la Promoción Industrial. Recordó además que el primer tramo fue inaugurado en julio.

Licitación y transparencia: récord de competencia

De las 19 empresas participantes, 13 presentaron ofertas válidas y la adjudicación se realizó 23,2% por debajo del presupuesto oficial. “Queremos el mejor precio y la mejor calidad, sin cerrar la competencia a nadie”, señaló Cornejo.

Tramo III: pliegos provisorios ya publicados

El Gobernador confirmó también la publicación de los pliegos provisorios del Tramo III, de 5,8 kilómetros, que conectará Rivadavia, Junín y San Martín con la Ruta Nacional 7. La obra tendrá un presupuesto estimado de $28.500 millones y un plazo de ejecución de 20 meses.

Con las tres etapas, la Doble Vía del Este totalizará 12,8 kilómetros y una inversión global superior a $51.000 millones, financiados íntegramente con recursos provinciales.

Tren de Cercanías: llamado oficial a licitación este martes

Durante el acto, Cornejo anunció que este martes 28 se publicará el llamado a licitación del Tren de Cercanías del Este, un proyecto de US$130 millones que contempla:

  • 33 km de vías nuevas
  • 8 estaciones intervenidas
  • 27 pasos a nivel modernizados
  • Cobertura entre Junín, Palmira (San Martín) y Maipú

La apertura de sobres será el 26 de noviembre. Se espera beneficiar a más de 350.000 habitantes con una alternativa de transporte moderna y sustentable.

Plan logístico del Este y continuidad de obra pública

El ministro Natalio Mema subrayó que la Doble Vía, el Tren de Cercanías y la Variante Palmira conforman un plan de conectividad regional que apunta a potenciar el desarrollo económico del Este y reforzar su rol como nodo del corredor bioceánico.

La subsecretaria Marité Badui remarcó que los procesos licitatorios se realizaron con criterios de transparencia y que los fondos se orientan a obras estructurales de alto impacto territorial.

Los pliegos del Tramo III de la Doble Vía y del Tren de Cercanías quedarán disponibles desde esta semana para consulta de empresas interesadas y observaciones técnicas previas a la adjudicación.

