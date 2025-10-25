Noticias Mendoza

Mendoza

Mendoza
Estado del tiempo

Mendoza: alerta por frente frío, descenso de temperaturas y vientos fuertes desde el lunes

La Dirección Provincial de Defensa Civil advierte sobre cambios significativos en el clima durante el fin de semana y el inicio de semana, con máximas en ascenso hasta el domingo y marcado descenso desde el lunes, además de nubosidad variable y probables lloviznas en sectores del Este provincial.

Mendoza enfrentará un fuerte cambio en su estado del tiempo desde este fin de semana hasta el lunes, con un marcado descenso de temperaturas, vientos sostenidos y probables lloviznas en la franja Este provincial. La Dirección Provincial de Defensa Civil advierte que, mientras las máximas alcanzarán hasta 25 °C el domingo, el lunes podrían desplomarse hasta 13–14 °C, afectando gran parte del llano y la alta montaña.

SÁBADO 25/10 – Vientos leves y mejora de nubosidad

  • Viento: Circulación leve del sur durante la mañana, especialmente en zona Este, rotando de norte a sur desde las 18:00 hs hasta la madrugada; velocidad leve en toda la provincia.
  • Nubosidad: Cielo nublado en Norte, Este y Valle de Uco al amanecer; precipitaciones leves dispersas. A partir del mediodía, se espera una mejora marcada, con llano casi despejado hacia la tarde.
  • Alta Montaña: Nubosidad abundante al amanecer en la zona central, mejorando progresivamente hasta despejarse.
  • Temperaturas: Máxima promedio provincial 22 °C; mínima Valle de Uco y zonas bajas 4 °C; Malargüe 10–11 °C.

DOMINGO 26/10 – Jornada mayormente despejada

  • Viento: Circulación leve sur-norte desde media mañana hasta las 22:00 hs; leve intensificación en zona Sur hacia la noche.
  • Nubosidad: Cielo despejado en el llano, con aumento nocturno en zona Sur y hacia la madrugada del lunes.
  • Alta Montaña: Despejado la mayor parte del día; seminublado desde las 23:00 hs. en Sur y Central.
  • Temperaturas: Máxima promedio provincial 24–25 °C; mínima Valle de Uco y Malargüe 5–6 °C; zona Sur y Norte-Este 11 °C.

LUNES 27/10 – Ingreso de frente frío y descenso de temperaturas

  • Viento: Circulación sur desde la madrugada; velocidad de 35 km/h al amanecer, aumentando a 45 km/h por la tarde, afectando Gran Mendoza y toda la provincia hasta la madrugada del martes.
  • Nubosidad: Aumento desde zona Sur hacia el Valle de Uco y Norte-Este; cielo totalmente nublado, con probables lluvias débiles desde las 21:00 hs en franja Este.
  • Alta Montaña: Nublado en Sur al amanecer; nubosidad extendiéndose a Central y Norte por la tarde, sin precipitaciones significativas.
  • Temperaturas: Máxima promedio provincial 13–14 °C; mínima Valle de Uco 5 °C; Malargüe 5 °C; Sur 9 °C; Norte-Este 11 °C.

Recomendación: La Dirección Provincial de Defensa Civil mantiene monitoreo constante, ante posibles cambios en viento, temperatura y precipitaciones, y sugiere extremar precauciones en zonas expuestas al frente frío

