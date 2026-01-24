Mendoza tendrá un domingo con calor y posibles tormentas, mejora gradual desde el martes

El domingo 25 se presentará con altas temperaturas y condiciones inestables en Mendoza, con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas hacia la tarde y la noche. El lunes continuará la inestabilidad, mientras que desde el martes se espera una mejora progresiva.

El pronóstico del tiempo en Mendoza indica que el domingo 25 será una jornada típica de verano, con calor durante gran parte del día y un escenario inestable de tormentas hacia el final de la tarde y la noche. Según el Servicio Meteorológico Nacional, no se descartan lluvias intermitentes y tormentas aisladas, principalmente en el Gran Mendoza y alrededores.

¿Cómo estará el tiempo en Mendoza este domingo 25?

La jornada se caracterizará por temperaturas cercanas a los 30 grados y un aumento de la nubosidad hacia la tarde y la noche. Las condiciones serán propicias para la formación de tormentas aisladas y precipitaciones puntuales, especialmente en el área metropolitana.

¿Qué se espera para el lunes 26 en Mendoza?

El lunes llegará con un leve alivio térmico, con máximas que rondarán los 27 °C. No obstante, la inestabilidad persistirá, sobre todo durante las primeras horas del día, con probabilidad de lluvias aisladas.

¿Cuándo mejora el tiempo en Mendoza?

Desde el martes 27 se espera una mejora gradual de las condiciones meteorológicas. Predominarán los días mayormente soleados y con baja probabilidad de precipitaciones, aunque el calor continuará presente en la provincia.