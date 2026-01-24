Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Estado del tiempo

Mendoza tendrá un domingo con calor y posibles tormentas, mejora gradual desde el martes

El domingo 25 se presentará con altas temperaturas y condiciones inestables en Mendoza, con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas hacia la tarde y la noche. El lunes continuará la inestabilidad, mientras que desde el martes se espera una mejora progresiva.

El pronóstico del tiempo en Mendoza indica que el domingo 25 será una jornada típica de verano, con calor durante gran parte del día y un escenario inestable de tormentas hacia el final de la tarde y la noche. Según el Servicio Meteorológico Nacional, no se descartan lluvias intermitentes y tormentas aisladas, principalmente en el Gran Mendoza y alrededores.

¿Cómo estará el tiempo en Mendoza este domingo 25?

La jornada se caracterizará por temperaturas cercanas a los 30 grados y un aumento de la nubosidad hacia la tarde y la noche. Las condiciones serán propicias para la formación de tormentas aisladas y precipitaciones puntuales, especialmente en el área metropolitana.

¿Qué se espera para el lunes 26 en Mendoza?

El lunes llegará con un leve alivio térmico, con máximas que rondarán los 27 °C. No obstante, la inestabilidad persistirá, sobre todo durante las primeras horas del día, con probabilidad de lluvias aisladas.

¿Cuándo mejora el tiempo en Mendoza?

Desde el martes 27 se espera una mejora gradual de las condiciones meteorológicas. Predominarán los días mayormente soleados y con baja probabilidad de precipitaciones, aunque el calor continuará presente en la provincia.

También puedes leer

Contingencias climáticas

Tormenta en Ciudad de Mendoza: operativo nocturno por caída de árboles y anegamientos

Poder Judicial

La autorización para viajar con menores se iniciará solo de forma online en Mendoza

Accidente y rescate

Un niño de 13 años cayó a un canal de riego en Godoy Cruz y lucha por su vida

Granizo y lluvia en el parque General San Martín.

Contingencias climáticas

Fuerte tormenta eléctrica con granizo y viento afectó al Gran Mendoza

Torneo Apertura

Independiente Rivadavia arrancó 2026 con un triunfo ante Atlético Tucumán

Sebastián Villa se puso a disposición en Independiente Rivadavia y fijó una cláusula de salida.

Torneo Apertura

Sebastián Villa volvió a Mendoza y seguirá en Independiente Rivadavia

Te puede interesar

Estado del tiempo

Mendoza tendrá un domingo con calor y posibles tormentas, mejora gradual desde el martes

Contingencias climáticas

Tormenta en Ciudad de Mendoza: operativo nocturno por caída de árboles y anegamientos

Poder Judicial

La autorización para viajar con menores se iniciará solo de forma online en Mendoza

Accidente y rescate

Un niño de 13 años cayó a un canal de riego en Godoy Cruz y lucha por su vida

Granizo y lluvia en el parque General San Martín.
Contingencias climáticas

Fuerte tormenta eléctrica con granizo y viento afectó al Gran Mendoza

Torneo Apertura

Independiente Rivadavia arrancó 2026 con un triunfo ante Atlético Tucumán

Sebastián Villa se puso a disposición en Independiente Rivadavia y fijó una cláusula de salida.
Torneo Apertura

Sebastián Villa volvió a Mendoza y seguirá en Independiente Rivadavia

Bien posicionada

Mendoza afronta 2026 con una cobertura del 80% de su deuda en dólares

Godoy Cruz

Crimen en Villa Hipódromo: vecinos denuncian zona liberada y reclaman más seguridad

Estado del tiempo

Alerta por tormentas y posible granizo en Mendoza: el pronóstico extendido

Casino online

¿Cómo jugar a Sweet Bonanza 1000 en modo demo?

Decisiones sin trabas

Emir Félix defendió la autonomía de San Rafael y el derecho de los municipios

Etapa final

Omar Félix confirmó que el gasoducto de San Rafael alcanzó el 95% de avance

Denuncia en el AMBA

Renunció el empresario mendocino Luis Pierrini a la Secretaría de Transporte de la Nación

Del Tomba a la UE

Santino Andino fue presentado en Panathinaikos y usará la camiseta número 10

Violencia de género

Un hombre violó una prohibición de acercamiento y fue apuñalado por su expareja en Las Heras

Elecciones 2026

Jacky: “La autonomía municipal no es una concesión: es un mandato constitucional”

Máxima celebración

Vendimia 2026: cuándo y cómo comprar las entradas para el Acto Central y Repetición

El Ministerio Público Fiscal difundió la imagen y las características de Bruno Benjamín López, visto por última vez el 17 de enero. Piden colaboración urgente a la comunidad.
Sano y salvo

Hallaron al adolescente de 14 años que estaba desaparecido en Maipú

Costo de vida

En Mendoza, llenar el changuito del súper costó más de 800 mil pesos en diciembre