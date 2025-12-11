Mendoza lleva a la Justicia a padres que no vacunan a sus hijos

La provincia presentó 10 denuncias judiciales para obligar el cumplimiento del calendario obligatorio de vacunación, en medio del rebrote de sarampión y las muertes por tos convulsa en el país.

En un hecho inédito en el país, el Ministerio de Salud de Mendoza inició acciones judiciales contra padres que no cumplieron con el calendario obligatorio de vacunación. Ya son 10 las denuncias elevadas a la Justicia Civil, una medida que llega en plena alerta por el rebrote de sarampión y las muertes de siete niños por tos convulsa en distintas provincias.

¿Por qué Mendoza denunció a padres que no vacunaron a sus hijos?

La estrategia fue impulsada por el ministro de Salud, Rodolfo Montero, y ejecutada por el Programa de Inmunizaciones, dirigido por Iris Aguilar. La funcionaria confirmó que se trata de las primeras denuncias formales del país para exigir la aplicación del esquema nacional de vacunas.

“El objetivo es claro: que los niños se vacunen. No buscamos castigar, sino proteger”, afirmó.

¿Cómo es el procedimiento judicial para quienes incumplen el calendario obligatorio?

Los equipos de vacunación realizan un trabajo nominalizado, revisan registro por registro y detectan a los niños con esquemas incompletos. Tras agotar los intentos de contacto y ante la negativa familiar, el caso pasa a la Justicia.

Los jueces pueden ordenar el cumplimiento obligatorio, dictar medidas de protección o aplicar sanciones, según cada situación.

¿Qué vacunas presentan mayor atraso en Mendoza?

La caída más pronunciada se observa después del año de vida, especialmente en las dosis del año y los 15 meses: triple viral y quíntuple. Estas vacunas son claves para prevenir sarampión, rubéola, paperas, difteria y tos convulsa.

La provincia muestra coberturas desiguales por departamento y, si bien la vacunación escolar supera el 80%, debería alcanzar al menos el 95% para evitar brotes.

¿Por qué se derrumban las tasas de vacunación después del primer año?

Según Aguilar, muchos padres dejan de asistir a los controles del “niño sano” entre los 15 y 18 meses, etapa en la que se aplican varias dosis fundamentales.

Además, advirtió que la caída no afecta solo a la infancia: los adultos y las embarazadas también registran esquemas incompletos, lo que deja expuesto al bebé en gestación.

¿Qué mensaje envía Salud a las familias mendocinas?

Las autoridades recuerdan que las vacunas son gratuitas, seguras, obligatorias y están disponibles durante todo el año.

“No es una medida contra los padres, es a favor de los niños. En una época con más circulación de virus, necesitamos que todos estén protegidos”, insistió Aguilar.

¿Qué sanciones prevé Mendoza para quienes no cumplan?

La Resolución 2.572, vigente desde agosto, reglamenta el procedimiento de comunicaciones y denuncias ante el incumplimiento de la obligación legal. Establece multas de entre 200 mil y 300 mil pesos tanto para padres o tutores como para efectores privados que no apliquen las vacunas correspondientes.

¿Qué dijo la OPS sobre el trabajo de Mendoza en vacunación?

En su visita a la provincia, la representante de la OPS, Eva Jané Llopis, destacó el liderazgo sanitario local y remarcó la importancia de mantener el carnet al día:

“Las vacunas son seguras. Las vacunas salvan vidas. No hay evidencia de que no funcionen. Es importante aprovechar que son accesibles para todos”, afirmó.