Pronóstico en Mendoza: Zonda, tormentas e inestabilidad hasta el viernes y mejora el sábado

El reporte meteorológico anticipa viento Zonda en sectores del Sur y precordillera, tormentas con posible granizo y máximas de hasta 30 grados. Defensa Civil mantiene el monitoreo en toda la provincia.

El pronóstico para Mendoza indica un jueves y viernes marcados por inestabilidad, circulación de viento Zonda en distintas zonas y probabilidad de tormentas con lluvias intensas e incluso granizo en el Sur provincial. Recién el sábado se espera una mejora con cielo mayormente despejado y condiciones más estables.

La Dirección Provincial de Defensa Civil confirmó que se mantiene el monitoreo permanente de la situación meteorológica ante la variabilidad prevista en distintos puntos del territorio.

¿Cómo estará el tiempo el jueves 26 de febrero en Mendoza?

Durante la jornada del jueves se prevé circulación de viento Zonda leve desde las 15 hasta las 20, afectando principalmente el Sur de Malargüe y la precordillera Sur.

El día comenzará inestable, con tormentas y precipitaciones importantes al Sur de La Paz y Sur de Santa Rosa, desplazándose luego hacia La Paz y el área de El Desaguadero.

Se espera que la actividad convectiva se mantenga durante varias horas y que, desde las 14, se reactive especialmente en la franja Este, con mayor intensidad en el Sur de esa región.

A partir de las 20, el pronóstico indica nueva convección simultánea en la zona Sur y en el Oeste del Gran Mendoza, extendiéndose hacia el Sur del área metropolitana y la zona Este durante la noche y la madrugada. No se descarta la caída de granizo en el Sur provincial.

En alta montaña, desde las 12, el cielo se presentará seminublado en la zona Sur.

Las temperaturas en el llano serán:

Mínima de 15°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco.

Mínima general de 17°C en el resto de la provincia.

Máxima estimada en 29°C.

¿Qué se espera para el viernes 27 con el viento Zonda?

El viernes estará marcado por mayor intensidad del viento. Desde las 10 y hasta las 20 se prevé circulación leve del norte en toda la provincia.

Además, se anticipa viento Zonda de intensidad importante en Malargüe y la precordillera Sur, con extensión hacia la precordillera Central y Norte de Mendoza. En el Valle de Uspallata la intensidad sería menor, aunque existe probabilidad de descenso hacia el Sur del Valle de Uco.

La jornada amanecerá inestable en Malargüe y el Gran Mendoza, con probabilidad de lluvias.

Desde las 10 se observará nubosidad e inestabilidad en la zona Este y zona Sur, con continuidad en el Sur provincial. A partir de las 14 aumenta la probabilidad de tormentas más intensas, con precipitaciones y posible caída de granizo en el Sur y Oeste del Gran Mendoza.

Las lluvias podrían extenderse hasta las 4 de la madrugada del sábado.

En alta montaña se prevé cielo seminublado hasta las 19 y luego despejado.

Las temperaturas en el llano serán:

Mínima de 16°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco.

Mínima general de 19°C en el resto del territorio.

Máxima de 30°C.

¿Cómo estará el sábado 28 de febrero en Mendoza?

El sábado se presentará con condiciones mucho más estables y sin fenómenos significativos.

Durante la madrugada se registrará viento leve del sur desde las 2 en la zona Sur y alrededor de las 4 en las zonas Norte y Este, persistiendo hasta las 9 o 10.

Por la tarde se producirá rotación del viento al norte entre las 15 y las 22, afectando principalmente zona Norte, Este, Sur y el Valle de Uco.

El cielo permanecerá mayormente despejado tanto en el llano como en alta montaña, con tiempo estable durante toda la jornada.

En cordillera se espera cielo despejado.

Las temperaturas previstas:

Mínima de 15°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco.

Mínima general de 18°C en el resto de la provincia.

Máxima de 30°C.

¿Qué zonas estarán más afectadas por tormentas y granizo?

El Sur provincial aparece como el sector con mayor probabilidad de tormentas fuertes y posible caída de granizo, especialmente entre la tarde del jueves y la del viernes.

También podrían registrarse precipitaciones intensas en el Gran Mendoza —principalmente en el sector Oeste y Sur— y en la zona Este.

Ante este escenario, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones frente a ráfagas de viento Zonda, tormentas eléctricas y eventual caída de granizo.

La Dirección Provincial de Defensa Civil continúa con el monitoreo constante de la evolución meteorológica en Mendoza y emitirá actualizaciones si las condiciones lo requieren.