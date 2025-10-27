Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mundo
Mercado cambiario

Morgan Stanley destacó el potencial del crecimiento del crédito en Argentina

“El mercado bancario argentino puede ser el de más rápido crecimiento de la región”, señaló la entidad.

Morgan Stanley destacó el potencial de crecimiento del crédito en la Argentina debido a que el país reúne “condiciones adecuadas” para una expansión sostenida.

“Un entorno económico más constructivo podría convertir a Argentina en el mercado bancario de más rápido crecimiento de la región”, señaló la banca de inversión.

Mendoza proyecta crecimiento industrial con masterplan de inversión e infraestructura

Añadió que “el país reúne las condiciones adecuadas para sostener un período prolongado de crecimiento del crédito, entre ellas: baja penetración financiera, bancos bien capitalizados y una amplia clase media con poder adquisitivo”,

“El crédito bancario en Argentina atravesó un largo periodo de estancamiento debido a políticas macroeconómicas débiles durante dos décadas”, dijo en un informe a sus clientes.

Morgan Stanley indicó que “la proporción de consumidores de ingresos medios y altos es significativamente mayor: aproximadamente el 61% de la población, frente al 46% en Brasil y alrededor del 30% en México, Perú y Colombia”.

“Esto facilita y acelera el proceso de bancarización, ya que este segmento suele tener empleos formales (con salarios bancarizables) y cuentas o depósitos activos. La penetración del crédito parece particularmente reducida si se ajusta por nivel de riqueza de los consumidores”, consideró Morgan Stanely.

También puedes leer

Arte local

Felipe Prisco, el joven diseñador mendocino que conquista alfombras rojas a los 18 años

Modernización del Estado

Milei aseguró que buscará consensos para avanzar en las reformas

Mercado cambiario

Morgan Stanley destacó el potencial del crecimiento del crédito en Argentina

Estado del tiempo

Pronóstico extendido en Mendoza: frío, viento y lluvias débiles hasta el miércoles

Resultados electorales

Legislativas en Mendoza: sólo ingresan UCR, La Libertad Avanza y el PJ a la Legislatura

Elecciones 2025

La Libertad Avanza arrasa en el país y refuerza su poder en el Congreso de la Nación

Te puede interesar

Estado del tiempo

Lluvias débiles, viento sur y brusco descenso térmico en gran parte de Mendoza

Arte local

Felipe Prisco, el joven diseñador mendocino que conquista alfombras rojas a los 18 años

Modernización del Estado

Milei aseguró que buscará consensos para avanzar en las reformas

Mercado cambiario

Morgan Stanley destacó el potencial del crecimiento del crédito en Argentina

Estado del tiempo

Pronóstico extendido en Mendoza: frío, viento y lluvias débiles hasta el miércoles

Resultados electorales

Legislativas en Mendoza: sólo ingresan UCR, La Libertad Avanza y el PJ a la Legislatura

Elecciones 2025

La Libertad Avanza arrasa en el país y refuerza su poder en el Congreso de la Nación

Elecciones 2025

Elecciones Mendoza 2025: LLA+Cambia Mendoza arrasa y consolida su poder

Elecciones 2025

Carolina Jacky saludó a los ganadores y pidió respetar la voz del pueblo mendocino

Actores de luto

Falleció Claudia Schijman, actriz de El Eternauta y referente del espectáculo argentino

Elecciones 2025

Cornejo votó y habló sobre la macroeconomía y su visión tras las elecciones en Mendoza

Elecciones 2025

Mendoza vota: quiénes fueron los primeros políticos y candidatos en sufragar hoy

Elecciones 2025

Caos de apertura en Mendoza: demoras en escuelas y confusión con la doble urna

Elecciones 2025

Votan en Mendoza el recambio legislativo en 644 escuelas que están habilitadas

Córdoba

Independiente Rivadavia se mete en la final de la Copa Argentina tras vencer a River en penales

Estado del tiempo

Mendoza: alerta por frente frío, descenso de temperaturas y vientos fuertes desde el lunes

Crisis financiera

Fundación CONIN, que salvó a 45.500 niños, enfrenta dificultades para pagar sueldos

Crisis histórica

Mendoza pierde más de 1.500 viñedos en una década y el consumo de vino se desploma

Crisis en el Tomba

Omar Asad asume en Godoy Cruz: el “Turco” y su apuesta para salvar al equipo

Transporte público

Las apps de transporte listas para acompañar a taxis y remises en la adaptación a los cambios