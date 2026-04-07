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Multa millonaria a la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz e incompatibilidad de funciones

El Gobierno de Mendoza sancionó con más de 37,4 millones de pesos a la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz por fallas en el servicio. El caso reaviva cuestionamientos por la conducción histórica de la familia Magnaghi y la situación del concejal Jorge Magnaghi, señalada como una posible incompatibilidad de funciones.

El Gobierno de Mendoza, a través del EPRE (Ente Provincial Regulador Eléctrico), ratificó su política de control sobre las empresas de servicios públicos al aplicar una millonaria sanción económica contra la Cooperativa Empresa Eléctrica de Godoy Cruz. La medida se tomó tras detectarse irregularidades en la prestación del servicio eléctrico durante el último período analizado, lo que derivó en una penalización que supera los 37,4 millones de pesos.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución Nº 59, firmada por el directorio del organismo a mediados de marzo. Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la medida apunta a garantizar la calidad del servicio y a proteger a los usuarios frente a incumplimientos reiterados.

¿Por qué sancionaron a la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz?

El EPRE determinó que la empresa incurrió en un “apartamiento de los límites admisibles de calidad de servicio técnico”. En términos concretos, esto implica que la distribuidora no logró garantizar un suministro eléctrico estable, registrándose problemas de tensión y cortes que afectaron a miles de vecinos dentro de su área de concesión.

Como consecuencia, el organismo resolvió aprobar el cálculo de sanciones por un monto total que supera los 37,4 millones de pesos. Esta cifra representa una de las penalizaciones más significativas aplicadas en el último tiempo a una distribuidora eléctrica en la provincia.

El objetivo de la sanción no es solo punitivo, sino también correctivo: busca obligar a la cooperativa a realizar inversiones urgentes en infraestructura para mejorar el tendido eléctrico y evitar nuevas fallas en el servicio.

¿Cómo se devolverá el dinero a los usuarios afectados?

Uno de los puntos centrales de la resolución es que la mayor parte de la multa tendrá impacto directo en los usuarios. Del total sancionado, más de 36,7 millones de pesos serán destinados a bonificaciones para los vecinos que sufrieron los problemas en el suministro eléctrico.

Estas devoluciones se verán reflejadas en las facturas de los usuarios residenciales, funcionando como un mecanismo de compensación económica por las deficiencias del servicio.

El resto de los fondos será derivado al Fondo Provincial Compensador de Tarifas, un instrumento que busca equilibrar el sistema eléctrico en Mendoza.

Además, el EPRE advirtió que, en caso de demoras en la acreditación del dinero, la cooperativa deberá afrontar intereses por mora. Es decir, el monto seguirá aumentando hasta que las bonificaciones se efectivicen en las boletas de los usuarios.

¿Quiénes conducen la cooperativa y qué cuestionamientos existen?

Más allá de la sanción económica, el caso vuelve a poner el foco en la conducción histórica de la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz. Durante años, la entidad ha estado administrada por la familia Magnaghi, un dato que genera cuestionamientos en distintos sectores políticos y sociales.

Uno de los nombres centrales es el de Jorge Magnaghi, actual concejal de Godoy Cruz y referente de la cooperativa. Además, es propietario del diario digital Ciudadano News, lo que amplía su influencia en el ámbito local.

En este contexto, surgen cuestionamientos vinculados a una posible incompatibilidad de funciones. Según plantean distintas voces, la situación podría encuadrarse en una figura prohibida por la normativa vigente: la de ser simultáneamente empleado y proveedor del Estado.

En este caso, la Cooperativa Eléctrica mantiene vínculos directos con la Municipalidad de Godoy Cruz en la prestación de servicios, lo que abre el debate sobre la legalidad de esta doble condición y la necesidad de mayores controles institucionales.

¿Quién es Jorge Magnaghi, el que quiere gobernar Godoy Cruz?

En el plano provincial, otra figura que ha quedado bajo la lupa es Jorge Magnaghi, concejal del petrismo en el Concejo Deliberante de Godoy Cruz. Su caso genera debate no por un episodio puntual, sino por la superposición entre su rol institucional y su actividad privada como propietario del medio digital Ciudadano News, empleados de prensa que todos los años festejan en las instalaciones de dicha cooperativa eléctrica.

El Gobierno de Mendoza sancionó con más de 37,4 millones de pesos a la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz por fallas en el servicio. El caso reaviva cuestionamientos por la conducción histórica de la familia Magnaghi y la situación del concejal Jorge Magnaghi, señalada como una posible incompatibilidad de funciones.
Instantánea de empleados de Ciudadano News y de la Cooperativa Eléctrica Godoy Cruz publicada en dicho medio el 8 de julio de 2025.
Luis Petri el mendocino que estuvo en Defensa: papelones, controversias e impacto político

¿Qué busca el Gobierno de Mendoza con esta sanción?

Desde el Ejecutivo provincial, la medida se enmarca en una política más amplia de control y transparencia sobre las empresas concesionarias de servicios públicos.

El objetivo es claro: garantizar que las distribuidoras cumplan con los estándares de calidad exigidos y que los usuarios no queden desprotegidos ante fallas en prestaciones esenciales como la energía eléctrica.

Al mismo tiempo, la sanción funciona como un mensaje hacia todo el sistema: los incumplimientos tienen consecuencias económicas concretas y afectan directamente la reputación de las empresas involucradas.

En un contexto donde el servicio eléctrico es clave para la vida cotidiana y la actividad económica, el control estatal y la eficiencia en la gestión se vuelven factores centrales para evitar conflictos y garantizar derechos básicos.

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