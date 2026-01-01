Noticias Mendoza

Murió uno de los heridos del accidente de una familia chilena en la Ruta 7

La víctima sufrió un traumatismo encéfalo craneano grave tras el siniestro ocurrido en Potrerillos. Había sido trasladado en el helicóptero Halcón 3 al Hospital Central.

Ronaldo Salvini, uno de los cuatro heridos del accidente protagonizado por una familia chilena en la Ruta 7, falleció este jueves en el Hospital Central de Mendoza, donde permanecía internado tras ser trasladado de urgencia en el helicóptero Halcón 3.

Accidente en Ruta 7: un auto cayó al río Mendoza y hay una persona en grave estado

¿Quién era la víctima fatal del accidente en la Ruta 7?

El fallecido fue identificado como Ronaldo Salvini, quien viajaba como acompañante en el vehículo con patente chilena. Había sufrido un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave y múltiples fracturas.

¿Dónde y cuándo ocurrió el accidente?

El suceso vial ocurrió cerca de las 10 del miércoles en la Ruta 7, a la altura del kilómetro 1109, en la zona de Potrerillos, según informó el Ministerio de Seguridad.

¿Cómo fue el siniestro vial?

Por la Ruta 7 circulaba un automóvil particular con patente chilena cuando, por motivos que se investigan, la conductora perdió el dominio del vehículo y desbarrancó hacia la margen del río Mendoza.

¿Cuál es el estado del resto de los ocupantes?

La conductora del vehículo dio negativo en el dosaje de alcohol y no sufrió lesiones. Otra mujer fue trasladada al Hospital Central con politraumatismos en los miembros superiores, mientras que un tercer ocupante, un hombre, presentó heridas leves y fue asistido en el lugar del accidente.

