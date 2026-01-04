Ni radicales ni peronistas: empresarios y productores van a las elecciones

Bajo el sello Proyecto Maipú Nuevo Rumbo, una lista integrada por hacedores locales busca desplazar a la política tradicional, de radicales y peronistas, en las elecciones de febrero.

Un grupo de empresarios, productores y comerciantes de Maipú presentó oficialmente su lista de candidatos al Concejo Deliberante bajo el nombre Proyecto Maipú Nuevo Rumbo, con una consigna clara: ninguno vive de la política, todos viven de su trabajo.

La propuesta irrumpe en el escenario electoral como una alternativa por fuera de las estructuras tradicionales, sin vínculos orgánicos con el radicalismo, el peronismo ni con las conducciones partidarias provinciales o nacionales.

¿Quiénes integran la nueva lista de concejales en Maipú?

A diferencia de las nóminas habituales, dominadas por dirigentes de carrera, asesores y militantes rentados, Proyecto Maipú Nuevo Rumbo presenta candidatos con trayectoria en la actividad privada, conocidos por los vecinos del departamento.

Pablo Rey (primer candidato) : empresario y fundador de Replat Equipamiento Automotriz y de la marca Moustache . Referente del sector comercial e industrial, con experiencia en generación de empleo genuino en Maipú.

: empresario y fundador de y de la marca . Referente del sector comercial e industrial, con experiencia en generación de empleo genuino en Maipú. María Emilia Scatolon : productora de Lunlunta , identificada con la defensa del agua, la tierra y los recursos naturales . Representa al sector rural y a las familias productivas del departamento.

: productora de , identificada con la defensa del . Representa al sector rural y a las familias productivas del departamento. Cristian Di Betta: comerciante y dueño de una histórica panadería de Luzuriaga, que logró proyección nacional a partir de la innovación y la comunicación, con presencia en medios como Olga.

La lista se completa con Antonio Nerviani, Marina Bizzotto y Cintia Stocco, apellidos vinculados a la historia productiva y comercial de Maipú.

¿Qué propone Proyecto Maipú Nuevo Rumbo?

Desde el espacio aseguran que la decisión de competir no responde a una ambición personal, sino a una reacción frente al desgaste de la política tradicional.

“No buscamos cargos, buscamos resultados”, afirman desde el frente, y sostienen que quien sabe administrar una empresa sabe cuidar los recursos del vecino. El eje del discurso está puesto en la eficiencia, el control del gasto público y la exigencia de que los impuestos vuelvan en obras y servicios, y no en estructuras burocráticas.

¿Por qué se presentan como una alternativa a la política tradicional?

Los integrantes de la lista remarcan que no dependen de un sueldo público y que su compromiso es temporal y concreto, enfocado en mejorar la gestión local. Se definen como independientes, críticos de las “recetas de siempre” y convencidos de que Maipú necesita una conducción con mentalidad productiva.

Con un mensaje centrado en la cultura del trabajo, el desarrollo económico real y el arraigo local, Proyecto Maipú Nuevo Rumbo apuesta a que el hacedor reemplace al político profesional en el Concejo Deliberante.