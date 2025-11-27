Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Deportes
Primera División

Nicolás “Flaco” Ferreyra confirmó su llegada a Gimnasia y esgrima de Mendoza

El delantero, figura del ascenso y ex Deportivo Madryn, anunció que su pase a Gimnasia ya está cerrado y que debutará en la máxima categoría del fútbol argentino. Habló de su carrera, del ascenso de su nuevo club y del análisis de la final por el segundo cupo a Primera.

Nicolás “Flaco” Ferreyra confirmó en Radio Jornada que su llegada a Gimnasia y Esgrima de Mendoza quedó formalizada y que vivirá su primera experiencia en la Primera División. El goleador dijo estar “feliz” por cumplir un objetivo personal y destacó que el plantel continuará entrenando hasta el diez de diciembre para sostener el ritmo competitivo.

¡Gimnasia y Esgrima de Mendoza es de Primera División!

¿Qué dijo Ferreyra sobre su llegada a Gimnasia?

El delantero afirmó que vivir su primera temporada en la máxima categoría es un sueño cumplido y remarcó su compromiso habitual: “El que me conoce sabe que doy la vida donde juego. Ningún club puede reprocharme nada”.

Agregó que estaba decidido a seguir en Gimnasia pese a las versiones que lo vinculaban con otros clubes.

Gimnasia y Esgrima celebró su ascenso a la Primera División con una noche histórica

¿Cómo repasó su carrera y qué aclaraciones hizo?

Ferreyra repasó su recorrido deportivo y aclaró un error de registros: “Jamás jugué en El Porvenir ni en Liniers”.
Sí vistió las camisetas de Colegiales (dueño de su pase), Flandria, Estudiantes de Buenos Aires, Almagro, Sarmiento de La Banda y Deportivo Madryn.

¿Cómo analizó la final por el segundo ascenso?

Fue categórico: “Si es un partido correcto, Estudiantes de Río Cuarto tiene el setenta y cinco por ciento del ascenso en la mano”.

Opinó que Madryn “no juega bien”, depende de la pelota parada y que Estudiantes es “durísimo, ordenado y muy difícil de convertirle”.

¿Qué dijo sobre el arbitraje y el ascenso de Gimnasia?

Ferreyra admitió que durante la final en la que Gimnasia logró el ascenso sintió fallos arbitrales en contra: “Cuando nos anulan el segundo gol y después las amarillas… empecé a dudar”.

También marcó diferencias entre dirigentes: elogió a Fernando Porretta y cuestionó la influencia de Sastre, al afirmar que “siempre impone desde el poder”.

¿Cómo respondió a los rumores que lo vinculaban a Racing y a Madryn?

Aseguró que el supuesto interés de Racing fue una sorpresa: “Mi representante no estaba al tanto; yo quería seguir en Gimnasia”.

Sobre su posible regreso a Madryn, fue tajante: “El que me conoce sabe que doy la vida donde juego. Ningún club puede reprocharme nada”.

¿Qué opinó sobre el descenso de Godoy Cruz?

Ferreyra lamentó la caída del Tomba: “Es una lástima, es un club que merece estar en Primera. A Mendoza le sirve mucho tener tres equipos arriba”.

¿Cuál es su deseo para esta nueva etapa?

El delantero aseguró que trabaja para dejar su marca en la elite del fútbol argentino: “Es el sueño de todo jugador. Ojalá el destino tenga algo grande preparado”.

También puedes leer

Sábado 29

Maratón Nocturna en Ciudad: qué calles estarán cortadas y cómo será el operativo

Cuesta de Chacabuco

Violento asalto a un colectivo mendocino en Chile: armas largas y golpes

Audiencia pública

Tarifa del agua en Mendoza: qué se discutirá y cuáles son las opciones de aumento

Primera División

Nicolás “Flaco” Ferreyra confirmó su llegada a Gimnasia y esgrima de Mendoza

Tupungato

Suspenden a un concejal en Mendoza tras una denuncia por violencia de género

Otro día perdido

Mario Pergolini ironizó sobre el concejal libertario detenido en Mendoza alcoholizado

Te puede interesar

Actualización haberes

ANSES aumentará en diciembre: jubilaciones, la mínima, bono y asignaciones

Sábado 29

Maratón Nocturna en Ciudad: qué calles estarán cortadas y cómo será el operativo

Cuesta de Chacabuco

Violento asalto a un colectivo mendocino en Chile: armas largas y golpes

Audiencia pública

Tarifa del agua en Mendoza: qué se discutirá y cuáles son las opciones de aumento

Primera División

Nicolás “Flaco” Ferreyra confirmó su llegada a Gimnasia y esgrima de Mendoza

Tupungato

Suspenden a un concejal en Mendoza tras una denuncia por violencia de género

Otro día perdido

Mario Pergolini ironizó sobre el concejal libertario detenido en Mendoza alcoholizado

Chile

Entel y Starlink lanzan cobertura satelital para celulares en lugares sin señal

Tragedia en San Felipe

Qué dice el parte médico de las niñas mendocinas internadas en Chile

Desde hoy miércoles

Cómo estará el tiempo en Mendoza: Zonda, tormentas y cambios de viento

Contingencias climáticas

Viento Zonda en el Gran Mendoza: más de 120 incidentes y fuertes daños

Heroínas por Siempre

“Heroínas por Siempre” la nueva obra de Francisco Pachi Romero

Hermoso gesto

Boxeadores del Club Villa Seca visitaron el CINNAT

Desinfección arbolado

¿Cómo fue la nueva pulverización con drones en la plaza Independencia?

Fuerza de prevención

“Hay un silencio político alarmante”: Jacky por la crisis de suicidios en la Policía de Mendoza

San Felipe

Se conocieron las identidades de las tres víctimas del accidente fatal en Chile

Cierre de Temporada

La Liga AJuPaM coronó a sus campeones tras los playoffs en el Indoor Mendoza Pádel Center

Tragedia

Tragedia en Chile: tres adultos murieron y dos niños quedaron internados

Fuera de peligro

Rescatan a un hombre que había quedado atrapado por el airbag en Picheuta

Colectividad Italiana

Las clásicas recetas italianas deleitaron a todos en el Bustelo