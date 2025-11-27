El delantero, figura del ascenso y ex Deportivo Madryn, anunció que su pase a Gimnasia ya está cerrado y que debutará en la máxima categoría del fútbol argentino. Habló de su carrera, del ascenso de su nuevo club y del análisis de la final por el segundo cupo a Primera.

Nicolás “Flaco” Ferreyra confirmó en Radio Jornada que su llegada a Gimnasia y Esgrima de Mendoza quedó formalizada y que vivirá su primera experiencia en la Primera División. El goleador dijo estar “feliz” por cumplir un objetivo personal y destacó que el plantel continuará entrenando hasta el diez de diciembre para sostener el ritmo competitivo.

¿Qué dijo Ferreyra sobre su llegada a Gimnasia?

El delantero afirmó que vivir su primera temporada en la máxima categoría es un sueño cumplido y remarcó su compromiso habitual: “El que me conoce sabe que doy la vida donde juego. Ningún club puede reprocharme nada”.

Agregó que estaba decidido a seguir en Gimnasia pese a las versiones que lo vinculaban con otros clubes.

¿Cómo repasó su carrera y qué aclaraciones hizo?

Ferreyra repasó su recorrido deportivo y aclaró un error de registros: “Jamás jugué en El Porvenir ni en Liniers”.

Sí vistió las camisetas de Colegiales (dueño de su pase), Flandria, Estudiantes de Buenos Aires, Almagro, Sarmiento de La Banda y Deportivo Madryn.

¿Cómo analizó la final por el segundo ascenso?

Fue categórico: “Si es un partido correcto, Estudiantes de Río Cuarto tiene el setenta y cinco por ciento del ascenso en la mano”.

Opinó que Madryn “no juega bien”, depende de la pelota parada y que Estudiantes es “durísimo, ordenado y muy difícil de convertirle”.

¿Qué dijo sobre el arbitraje y el ascenso de Gimnasia?

Ferreyra admitió que durante la final en la que Gimnasia logró el ascenso sintió fallos arbitrales en contra: “Cuando nos anulan el segundo gol y después las amarillas… empecé a dudar”.

También marcó diferencias entre dirigentes: elogió a Fernando Porretta y cuestionó la influencia de Sastre, al afirmar que “siempre impone desde el poder”.

¿Cómo respondió a los rumores que lo vinculaban a Racing y a Madryn?

Aseguró que el supuesto interés de Racing fue una sorpresa: “Mi representante no estaba al tanto; yo quería seguir en Gimnasia”.

Sobre su posible regreso a Madryn, fue tajante:

¿Qué opinó sobre el descenso de Godoy Cruz?

Ferreyra lamentó la caída del Tomba: “Es una lástima, es un club que merece estar en Primera. A Mendoza le sirve mucho tener tres equipos arriba”.

¿Cuál es su deseo para esta nueva etapa?

El delantero aseguró que trabaja para dejar su marca en la elite del fútbol argentino: “Es el sueño de todo jugador. Ojalá el destino tenga algo grande preparado”.