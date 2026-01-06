Noticias Mendoza

Argentina
Derechos Humanos

Carlos Stornelli pidió la extradición de Nicolás Maduro a la Argentina

El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó este lunes la extradición del presidente venezolano Nicolás Maduro a la Argentina para ser indagado por presuntas violaciones a los derechos humanos, en el marco de una causa que tramita en la Justicia federal y que ya cuenta con orden de captura internacional.

El pedido del fiscal Carlos Stornelli fue presentado ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, a cargo de Sebastián Ramos, dentro del expediente en el que Nicolás Maduro está imputado a partir de una denuncia realizada en 2024 por el Foro Argentina para la Defensa de la Democracia (FADD).

Javier Milei celebró la captura de Nicolás Maduro y reafirmó su postura contra el chavismo

¿Por qué la Justicia argentina pidió la extradición de Maduro?

La causa se originó en una presentación del FADD que logró frenar la visita que Nicolás Maduro tenía prevista a Buenos Aires en 2024. En septiembre de ese año, la Cámara Federal porteña ordenó la inmediata detención de Maduro y de Diosdado Cabello para prestar declaración indagatoria por “graves violaciones a los derechos humanos”.

¿Qué rol tuvo el Foro Argentina para la Defensa de la Democracia?

El pedido de extradición fue impulsado por el FADD mediante un escrito firmado por su presidente, el legislador porteño Waldo Wolff. Cuando se inició la denuncia, Wolff se desempeñaba como ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y titular de la entidad denunciante.

¿Qué dijo Stornelli en su dictamen?

En el dictamen al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, Stornelli afirmó que “ha tomado estado público la situación de detención que pesa sobre el imputado Nicolás Maduro Moros en territorio de los Estados Unidos de Norteamérica”, y recordó que en la causa argentina existe una orden de detención vigente.

El fiscal calificó como “urgente” el inicio del procedimiento de extradición activa, con el objetivo de que Maduro sea sometido al proceso judicial en la Argentina.

¿Qué pasos siguen ahora en la causa?

El juez Sebastián Ramos deberá resolver si hace lugar al planteo del fiscal y dispone el envío de un exhorto diplomático, lo que habilitaría la intervención de la Cancillería argentina y de las autoridades estadounidenses para avanzar en un eventual traslado del mandatario venezolano al país.

