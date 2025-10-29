Noticias Mendoza

Mendoza
¿Cuánto durará?

Nuevo corte de agua programado en el Gran Mendoza: cuándo será, qué zonas afectará

Aysam realizará el sábado 1 de noviembre trabajos de mantenimiento en la red de agua potable que dejarán sin servicio a varios departamentos del Área Metropolitana durante 12 a 15 horas. Es el tercer corte masivo en dos meses.

Aguas y Saneamiento Mendoza (Aysam) comunicó oficialmente que el próximo sábado 1 de noviembre se llevará a cabo un nuevo corte programado del servicio de agua potable en múltiples zonas del Área Metropolitana de Mendoza. Se trata del tercer operativo de estas características en los últimos dos meses, tras las intervenciones del 6 de septiembre y del 10 de octubre.

Los trabajos comenzarán a las 4 de la madrugada y tendrán una duración estimada de 12 a 15 horas. El objetivo principal es realizar tareas de mantenimiento y optimización de la red de distribución, incluyendo limpieza de cisternas, reparación de válvulas y cañerías principales, además de la modernización de algunos tramos del sistema.

Zonas afectadas por el corte de agua






Cronología del operativo















Objetivos de los trabajos de mantenimiento





Según informó Aysam, esta intervención permitirá mejorar significativamente la distribución del agua potable en el Gran Mendoza. Los trabajos incluyen:





Limpieza y mantenimiento





    

  • Limpieza profunda de cisternas de almacenamiento
    • 




  • Reparación de válvulas deterioradas
    • 




  • Arreglo de cañerías principales con fallas
    • 




  • Modernización de tramos obsoletos de la red
    • 






Optimización de la distribución





La nueva configuración permitirá distribuir caudales producidos por los establecimientos potabilizadores Luján I y Potrerillos, que llegan a La Puntilla, hacia las cuencas de Benegas, oeste de Godoy Cruz y Alto Godoy. Esto se logrará mediante la operación de válvulas que derivarán el agua de manera más eficiente hacia las zonas que lo requieran.





Estas acciones buscan garantizar un mejor servicio a largo plazo, especialmente pensando en el incremento de la demanda durante los meses de verano, cuando el consumo de agua potable aumenta considerablemente.





Tercer corte masivo en dos meses





Este operativo representa el tercer corte de agua masivo en el Gran Mendoza en un período de dos meses:





    

  • 6 de septiembre: Primer corte programado
    • 




  • 10 de octubre: Segunda intervención
    • 




  • 1 de noviembre: Tercer operativo de mantenimiento
    • 






La frecuencia de estos cortes responde a un plan integral de modernización de la red de agua potable del Área Metropolitana, que requiere intervenciones programadas para garantizar la calidad del servicio y prevenir fallas mayores que podrían generar interrupciones no planificadas.





Abastecimiento de emergencia





Aysam dispondrá de 3 camiones aguadores para el abastecimiento prioritario de:





    

  • Hospitales públicos y privados
    • 




  • Centros de hemodiálisis
    • 




  • Clínicas y sanatorios
    • 






La entrega estará coordinada por el departamento de Apoyo Logístico de la empresa, que responderá a las solicitudes de estas instituciones críticas durante las horas sin servicio.





Recomendaciones para los usuarios





Ante este nuevo corte programado, Aysam solicita encarecidamente un uso sumamente responsable y solidario del agua potable para garantizar la pronta recuperación del servicio. Las recomendaciones oficiales incluyen:





Reservas de agua





    

  • Agua embotellada: Mantener una reserva de al menos 2 litros de agua potable por persona
    • 




  • Recipientes limpios: Guardar agua en recipientes higienizados y tapados
    • 




  • Tanque domiciliario: Preservar la reserva del tanque y utilizarla con moderación durante todo el fin de semana
    • 






Uso consciente y restringido





    

  • Regular el caudal: Controlar la intensidad del agua en las canillas para evitar desperdicio
    • 




  • Electrodomésticos prohibidos: Evitar el uso de lavadoras automáticas y lavavajillas durante el fin de semana
    • 




  • Sin riego: Suspender completamente el riego de jardines y plantas
    • 




  • Control de fugas: Revisar y reparar goteras en canillas y pérdidas en inodoros
    • 






Actividades prohibidas permanentemente





Es importante recordar que las siguientes actividades están prohibidas las 24 horas, los 365 días del año, más allá de los cortes programados:





    

  • Lavado de veredas con manguera
    • 




  • Lavado de vehículos con manguera o hidrolavadora
    • 




  • Uso recreativo de agua potable en piletas sin recirculación
    • 






El incumplimiento de estas normas puede generar sanciones económicas y agrava la situación durante los períodos de corte programado.





¿Qué hacer durante el corte?





Para usuarios residenciales





    

  1. Planificar con anticipación: Adelantar tareas de limpieza que requieran agua antes del viernes por la noche
    2. 




  2. Llenar recipientes: Tener varios baldes o bidones con agua para necesidades básicas
    3. 




  3. Cerrar llaves: Verificar que todas las canillas estén cerradas para evitar desperdicio cuando vuelva el agua
    4. 




  4. Paciencia: El restablecimiento será gradual, puede tardar hasta 48 horas en normalizarse completamente
    5. 






Para comercios y empresas





    

  1. Comunicar a empleados: Informar sobre el corte y ajustar horarios si es necesario
    2. 




  2. Actividades adaptadas: Suspender operaciones que dependan del agua potable
    3. 




  3. Reservas suficientes: Garantizar agua para servicios sanitarios básicos
    4. 




  4. Coordinación: Mantener comunicación con Aysam ante cualquier emergencia
    5. 






Contexto del sistema de agua en Mendoza





El Gran Mendoza cuenta con una extensa red de distribución de agua potable que abastece a más de un millón de habitantes. El sistema incluye:





    

  • Plantas potabilizadoras: Luján I, Potrerillos y otras instalaciones menores
    • 




  • Cisternas de almacenamiento: Distribuidas estratégicamente en el territorio
    • 




  • Red de cañerías: Miles de kilómetros de tuberías principales y secundarias
    • 




  • Válvulas de control: Elementos clave para regular la presión y distribución
    • 






El mantenimiento periódico de esta infraestructura es esencial para garantizar:





    

  • Calidad del agua potable
    • 




  • Presión adecuada en toda la red
    • 




  • Prevención de roturas masivas
    • 




  • Eficiencia en la distribución
    • 




  • Preparación para picos de demanda estacional
    • 






Información y consultas





Los usuarios que necesiten información adicional o tengan consultas específicas sobre el corte programado pueden comunicarse con Aysam a través de:





    

  • Sitio web oficial: www.aysam.com.ar
    • 




  • Redes sociales: Facebook e Instagram oficiales
    • 




  • Atención telefónica: Líneas habilitadas para consultas
    • 






Se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales, ya que podrían surgir modificaciones en los horarios o zonas afectadas por razones operativas.










Recordatorio importante: El uso responsable del agua no es solo una obligación durante los cortes programados, sino un compromiso permanente con el cuidado del recurso más valioso de nuestra provincia.

		

				

					

				

					

				

				

		

		

					

		

					

				

				

			
