Aysam realizará el sábado 1 de noviembre trabajos de mantenimiento en la red de agua potable que dejarán sin servicio a varios departamentos del Área Metropolitana durante 12 a 15 horas. Es el tercer corte masivo en dos meses.

Aguas y Saneamiento Mendoza (Aysam) comunicó oficialmente que el próximo sábado 1 de noviembre se llevará a cabo un nuevo corte programado del servicio de agua potable en múltiples zonas del Área Metropolitana de Mendoza. Se trata del tercer operativo de estas características en los últimos dos meses, tras las intervenciones del 6 de septiembre y del 10 de octubre.

Los trabajos comenzarán a las 4 de la madrugada y tendrán una duración estimada de 12 a 15 horas. El objetivo principal es realizar tareas de mantenimiento y optimización de la red de distribución, incluyendo limpieza de cisternas, reparación de válvulas y cañerías principales, además de la modernización de algunos tramos del sistema.

Zonas afectadas por el corte de agua

Cronología del operativo

Objetivos de los trabajos de mantenimiento

Según informó Aysam, esta intervención permitirá mejorar significativamente la distribución del agua potable en el Gran Mendoza. Los trabajos incluyen:

Limpieza y mantenimiento

Limpieza profunda de cisternas de almacenamiento

Reparación de válvulas deterioradas

Arreglo de cañerías principales con fallas

Modernización de tramos obsoletos de la red

Optimización de la distribución

La nueva configuración permitirá distribuir caudales producidos por los establecimientos potabilizadores Luján I y Potrerillos, que llegan a La Puntilla, hacia las cuencas de Benegas, oeste de Godoy Cruz y Alto Godoy. Esto se logrará mediante la operación de válvulas que derivarán el agua de manera más eficiente hacia las zonas que lo requieran.

Estas acciones buscan garantizar un mejor servicio a largo plazo, especialmente pensando en el incremento de la demanda durante los meses de verano, cuando el consumo de agua potable aumenta considerablemente.

Tercer corte masivo en dos meses

Este operativo representa el tercer corte de agua masivo en el Gran Mendoza en un período de dos meses:

6 de septiembre : Primer corte programado

: Primer corte programado 10 de octubre : Segunda intervención

: Segunda intervención 1 de noviembre: Tercer operativo de mantenimiento

La frecuencia de estos cortes responde a un plan integral de modernización de la red de agua potable del Área Metropolitana, que requiere intervenciones programadas para garantizar la calidad del servicio y prevenir fallas mayores que podrían generar interrupciones no planificadas.

Abastecimiento de emergencia

Aysam dispondrá de 3 camiones aguadores para el abastecimiento prioritario de:

Hospitales públicos y privados

Centros de hemodiálisis

Clínicas y sanatorios

La entrega estará coordinada por el departamento de Apoyo Logístico de la empresa, que responderá a las solicitudes de estas instituciones críticas durante las horas sin servicio.

Recomendaciones para los usuarios

Ante este nuevo corte programado, Aysam solicita encarecidamente un uso sumamente responsable y solidario del agua potable para garantizar la pronta recuperación del servicio. Las recomendaciones oficiales incluyen:

Reservas de agua

Agua embotellada : Mantener una reserva de al menos 2 litros de agua potable por persona

: Mantener una reserva de al menos 2 litros de agua potable por persona Recipientes limpios : Guardar agua en recipientes higienizados y tapados

: Guardar agua en recipientes higienizados y tapados Tanque domiciliario: Preservar la reserva del tanque y utilizarla con moderación durante todo el fin de semana

Uso consciente y restringido

Regular el caudal : Controlar la intensidad del agua en las canillas para evitar desperdicio

: Controlar la intensidad del agua en las canillas para evitar desperdicio Electrodomésticos prohibidos : Evitar el uso de lavadoras automáticas y lavavajillas durante el fin de semana

: Evitar el uso de lavadoras automáticas y lavavajillas durante el fin de semana Sin riego : Suspender completamente el riego de jardines y plantas

: Suspender completamente el riego de jardines y plantas Control de fugas: Revisar y reparar goteras en canillas y pérdidas en inodoros

Actividades prohibidas permanentemente

Es importante recordar que las siguientes actividades están prohibidas las 24 horas, los 365 días del año, más allá de los cortes programados:

Lavado de veredas con manguera

Lavado de vehículos con manguera o hidrolavadora

Uso recreativo de agua potable en piletas sin recirculación

El incumplimiento de estas normas puede generar sanciones económicas y agrava la situación durante los períodos de corte programado.

¿Qué hacer durante el corte?

Para usuarios residenciales

Planificar con anticipación: Adelantar tareas de limpieza que requieran agua antes del viernes por la noche Llenar recipientes: Tener varios baldes o bidones con agua para necesidades básicas Cerrar llaves: Verificar que todas las canillas estén cerradas para evitar desperdicio cuando vuelva el agua Paciencia: El restablecimiento será gradual, puede tardar hasta 48 horas en normalizarse completamente

Para comercios y empresas

Comunicar a empleados: Informar sobre el corte y ajustar horarios si es necesario Actividades adaptadas: Suspender operaciones que dependan del agua potable Reservas suficientes: Garantizar agua para servicios sanitarios básicos Coordinación: Mantener comunicación con Aysam ante cualquier emergencia

Contexto del sistema de agua en Mendoza

El Gran Mendoza cuenta con una extensa red de distribución de agua potable que abastece a más de un millón de habitantes. El sistema incluye:

Plantas potabilizadoras : Luján I, Potrerillos y otras instalaciones menores

: Luján I, Potrerillos y otras instalaciones menores Cisternas de almacenamiento : Distribuidas estratégicamente en el territorio

: Distribuidas estratégicamente en el territorio Red de cañerías : Miles de kilómetros de tuberías principales y secundarias

: Miles de kilómetros de tuberías principales y secundarias Válvulas de control: Elementos clave para regular la presión y distribución

El mantenimiento periódico de esta infraestructura es esencial para garantizar:

Calidad del agua potable

Presión adecuada en toda la red

Prevención de roturas masivas

Eficiencia en la distribución

Preparación para picos de demanda estacional

Información y consultas

Los usuarios que necesiten información adicional o tengan consultas específicas sobre el corte programado pueden comunicarse con Aysam a través de:

Sitio web oficial : www.aysam.com.ar

: www.aysam.com.ar Redes sociales : Facebook e Instagram oficiales

: Facebook e Instagram oficiales Atención telefónica: Líneas habilitadas para consultas

Se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales, ya que podrían surgir modificaciones en los horarios o zonas afectadas por razones operativas.

Recordatorio importante: El uso responsable del agua no es solo una obligación durante los cortes programados, sino un compromiso permanente con el cuidado del recurso más valioso de nuestra provincia.