Operaron a Juan Cruz Yacopini tras 11 días internado y continúa en estado crítico

El piloto mendocino de 26 años fue intervenido quirúrgicamente en la Clínica de Cuyo luego de sufrir un grave accidente en El Carrizal. Permanece en terapia intensiva, con pronóstico reservado y evolución minuto a minuto.

Juan Cruz Yacopini fue operado este martes en la Clínica de Cuyo, donde permanece internado desde hace once días en estado crítico y con pronóstico reservado. El joven piloto sufrió un grave accidente en El Carrizal, cuando se lanzó de cabeza al agua y golpeó su cabeza contra un banco de arena, lo que le provocó severas lesiones en la zona cervical.

¿Por qué fue operado Juan Cruz Yacopini?

La cirugía se realizó luego de que el estado de salud del piloto alcanzara los parámetros de estabilidad necesarios. Si bien no hubo información oficial previa, el equipo médico aguardó que su condición clínica permitiera una intervención de alta complejidad debido al compromiso cervical.

¿Quiénes realizaron la intervención quirúrgica?

La operación estuvo a cargo de un equipo de especialistas de la Clínica de Cuyo, integrado por neurocirujanos y traumatólogos especializados en columna. Los profesionales monitorearon de manera permanente a Yacopini desde su ingreso, ocurrido el viernes 19 de diciembre, cuando presentaba lesiones graves en la región cervical.

¿Cuál fue el resultado de la cirugía?

Pese a la complejidad y la duración de la intervención, los médicos informaron que el resultado fue satisfactorio desde el punto de vista quirúrgico. En las próximas horas se evaluará su evolución clínica, que sigue siendo delicada.

¿Cómo es el estado de salud actual de Juan Cruz Yacopini?

El piloto continúa internado en terapia intensiva, en estado crítico y con pronóstico reservado. Según se informó, se encuentra lúcido y con respiración asistida, mientras el equipo médico sigue de cerca su evolución.

