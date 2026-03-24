Organismos de Derechos Humanos reafirmaron que “son 30 mil” e interpelaron al Gobierno en Plaza de Mayo

En el acto central por el 24 de marzo de 1976, Abuelas y Madres de Plaza de Mayo encabezaron un fuerte mensaje en defensa de la memoria, cuestionaron la postura del Gobierno nacional y reclamaron por los desaparecidos.

El acto central por el 50 aniversario del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 reunió a miles de personas en la Plaza de Mayo, donde los organismos de Derechos Humanos volvieron a marcar una postura firme: “Son 30 mil y que nos digan dónde están”. La consigna, histórica en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, volvió a ocupar el centro de la escena en una jornada cargada de contenido político y social.

La lectura del documento principal estuvo a cargo de referentes de Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo, con la presencia destacada de Estela de Carlotto y Adolfo Pérez Esquivel en primera fila. El texto incluyó fuertes críticas al gobierno nacional, encabezado por Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, especialmente por su postura respecto a la cifra de desaparecidos.

¿Qué reclamaron los organismos de Derechos Humanos en Plaza de Mayo?

Durante el acto, los organismos remarcaron la vigencia de sus reclamos históricos y reafirmaron su posición frente a los intentos de relativizar lo ocurrido durante la última dictadura militar. “Estamos juntos nuevamente en esta histórica plaza y en todas las del país con profunda convicción para afirmar que la memoria se defiende luchando”, expresaron.

El documento también fue contundente al señalar: “Son 30 mil y fue genocidio. No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos”. En ese marco, se apuntó contra el discurso oficial, al considerar que existe una intención de minimizar el impacto del terrorismo de Estado en Argentina.

¿Qué críticas hubo al Gobierno de Javier Milei?

Uno de los ejes principales del mensaje estuvo dirigido al actual Gobierno. Los organismos cuestionaron las declaraciones y posturas que relativizan la cifra de desaparecidos y denunciaron una continuidad ideológica con modelos económicos del pasado.

“Combatían a los que querían, como hoy, convertir a la Argentina en una colonia”, señalaron durante el acto, en una clara referencia a las políticas actuales. Además, se escucharon consignas de los manifestantes con fuertes críticas hacia el oficialismo, lo que evidenció el clima de tensión política presente en la movilización.

Estela de Carlotto.

¿Qué dijeron sobre los desaparecidos y los delitos de lesa humanidad?

El documento también puso el foco en los crímenes cometidos durante la dictadura. Los organismos recordaron que funcionaron más de 800 centros clandestinos de detención, donde miles de personas fueron secuestradas, torturadas y asesinadas. También denunciaron el robo sistemático de bebés, una de las prácticas más aberrantes del terrorismo de Estado.

“Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. La desaparición forzada no es tema del pasado, sino del presente”, afirmaron, subrayando la necesidad de mantener activos los procesos de memoria y justicia.

Adolfo Pérez Esquivel y Taty Almeida.

¿Cuál fue el mensaje sobre la memoria y la militancia?

Otro de los puntos destacados del discurso fue la reivindicación de la militancia de los detenidos desaparecidos. “Lucharon por una sociedad sin opresión ni explotación”, expresaron, vinculando esas luchas con los desafíos actuales.

En ese sentido, se hizo un llamado a continuar la organización y la participación social como herramientas fundamentales para sostener la democracia y evitar retrocesos en materia de derechos humanos.

El acto en la Plaza de Mayo volvió a consolidarse como uno de los principales espacios de memoria colectiva en Argentina, donde cada 24 de marzo se renueva el compromiso con la verdad y la justicia. A 50 años del golpe militar, los organismos dejaron en claro que la discusión sobre el pasado sigue teniendo un fuerte impacto en el presente político y social del país.