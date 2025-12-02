Padres de jugadores de Palmira piden la detención de Omar Sperdutti

Los abogados Facundo de Oro y Claudio Morán, padres de futbolistas de inferiores de Palmira, solicitaron la detención del presidente de la Liga Mendocina en una causa por presuntas irregularidades administrativas y falsificación de certificados.

Los abogados Facundo de Oro y Claudio Morán, ambos padres de jugadores de las divisiones inferiores del Club Atlético Palmira, se presentaron como querellantes en la causa que investiga supuestas irregularidades en la Liga Mendocina de Fútbol. La denuncia apunta al presidente Omar Sperdutti y también involucra al gerente Ricardo Paredes y al tesorero Ricardo Morales.

¿Qué denunciaron los abogados de Palmira?

De Oro y Morán acudieron al fiscal de Delitos No Especializados, Juan Manuel Sánchez, y solicitaron la detención de Sperdutti. La presentación incluye presuntas maniobras irregulares vinculadas a certificados médicos apócrifos, contrataciones sin autorización estatutaria por casi 95 millones de pesos y transferencias hacia empresas familiares del titular de la Liga sin comprobación de servicios.

¿Qué dijo el abogado Claudio Morán sobre el caso?

Morán explicó que actúa en representación de su hijo menor, jugador de Palmira, y señaló que la investigación se originó en la denuncia de la cardióloga Marisa Juliana Torre, cuya firma habría sido falsificada. Aseguró que, según su análisis, existen elementos para imputar a Sperdutti, Paredes y Morales por asociación ilícita, administración fraudulenta y estafas reiteradas, además del riesgo sanitario que implicó que los chicos jugaran sin apto físico válido.

¿Qué otras irregularidades se mencionan en la causa?

El abogado detalló que habrían existido transferencias de la cuenta de la Liga hacia empresas vinculadas al entorno de Sperdutti y movimientos de efectivo asociados al imputado Fabio Alenda. También afirmó que las revisaciones médicas realizadas en Palmira no cumplían con los requisitos exigidos y que los padres pagaron por un servicio que no se brindó adecuadamente.

¿Hay un trasfondo político, como plantea la defensa?

El abogado Pablo Cazabán, representante del sindicato de salud que prestaba servicios para la Liga, sostuvo en julio que la denuncia original tendría un trasfondo político vinculado a la legisladora Giuliana Díaz, integrante del Consejo Directivo de la Liga y sobrina de la denunciante. También señaló que Fabio Alenda —actualmente investigado— es secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Maipú.

¿Qué respondió la defensa de los investigados?

Cazabán negó que se haya falsificado la firma o el sello de la cardióloga y aseguró que existe documentación que vincula laboralmente a Torre con la Liga Mendocina de Fútbol, lo que, según su postura, contradice la acusación inicial.