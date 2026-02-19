Noticias Mendoza

Mendoza
Día de protestas

Paro general: más de 20 vuelos cancelados en Mendoza por la adhesión de Intercargo

La medida de fuerza de este jueves 19 de febrero afecta de lleno al Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli. Intercargo paraliza los servicios de rampa y complica la operatoria aérea en la provincia.

El paro general convocado para este jueves 19 de febrero por los principales gremios del país generará un fuerte impacto en la actividad aérea de Mendoza. La medida repercute directamente en el Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli —conocido también como El Plumerillo— debido a la adhesión de Intercargo, la empresa estatal encargada de los servicios de asistencia en tierra. Como consecuencia, más de 20 vuelos ya fueron cancelados o reprogramados, afectando conexiones nacionales e internacionales y alterando los planes de cientos de pasajeros.

¿Por qué el paro afecta al Aeropuerto de Mendoza?

El impacto en Mendoza se explica por la decisión de Intercargo de sumarse a la medida de fuerza, paralizando los servicios de rampa, una pieza clave dentro del engranaje aeroportuario.

Alejandro Barrionuevo, jefe de operaciones de la terminal aérea mendocina, confirmó que también adhieren los gremios que nuclean a los trabajadores de rampa. Este sector cumple tareas esenciales como:

  • Carga y descarga de equipaje
  • Guiado de aeronaves en pista
  • Coordinación logística previa al despegue
  • Abastecimiento operativo

Sin estas funciones, resulta imposible garantizar condiciones seguras para la salida y llegada de los aviones. En la práctica, la ausencia del personal de rampa implica la paralización casi total de la actividad aérea.

¿Cuántos vuelos fueron cancelados o reprogramados?

Hasta el momento, más de 20 vuelos fueron cancelados o modificados a lo largo de la jornada. La cifra podría ampliarse con el correr de las horas, ya que las compañías continúan evaluando su operatividad en función de la disponibilidad de servicios en tierra.

Las cancelaciones afectan tanto rutas nacionales como internacionales, generando complicaciones para pasajeros que tenían conexiones previstas desde y hacia distintos puntos del país y del exterior.

Desde la terminal aérea advirtieron que la situación es dinámica y que podrían registrarse nuevas reprogramaciones, por lo que recomiendan verificar el estado del vuelo antes de dirigirse al aeropuerto.

¿Qué aerolíneas están afectadas por el paro?

La mayoría de las compañías que operan en Mendoza dependen de los servicios de Intercargo para completar el circuito operativo. Entre las aerolíneas que podrían registrar cancelaciones o modificaciones figuran:

  • Copa Airlines
  • Gol
  • Sky Airline
  • LATAM Airlines
  • JetSMART
  • Aerolíneas Argentinas

En el caso de Copa Airlines, la empresa decidió adelantar su vuelo previsto para la fecha del paro y programarlo antes de la medianoche previa al inicio de la medida, con el objetivo de reducir el impacto y evitar mayores demoras.

Cada compañía analiza alternativas operativas, aunque la dependencia del servicio estatal limita las posibilidades de sostener la programación habitual.

¿Qué aerolínea no se verá afectada?

La única empresa que no sufriría consecuencias directas es Flybondi, ya que cuenta con servicios de rampa propios. Esta estructura independiente le permite mantener su programación regular y convertirse en la excepción dentro de un escenario de fuerte incertidumbre operativa.

Al no depender de Intercargo, Flybondi puede sostener sus operaciones con mayor previsibilidad, aunque siempre sujeta a las condiciones generales del aeropuerto.

¿Qué recomiendan a los pasajeros?

Desde el aeropuerto aconsejan:

  • Consultar el estado del vuelo directamente con la aerolínea.
  • Revisar correos electrónicos y notificaciones oficiales.
  • Verificar posibles cambios antes de trasladarse a la terminal.

La recomendación es evitar concurrir sin confirmación previa, ya que podrían registrarse cancelaciones de último momento.

¿Qué revela este conflicto sobre el sistema aerocomercial?

La medida de fuerza vuelve a poner en evidencia la dependencia estructural del sistema aerocomercial argentino respecto de los servicios de asistencia en tierra. Cuando se detiene el eslabón de rampa, se paraliza casi por completo la conectividad aérea de la región.

El caso de Mendoza refleja cómo un paro en un sector específico puede impactar de manera directa en la movilidad de cientos de pasajeros, el turismo y la actividad económica vinculada al transporte aéreo. La jornada del jueves 19 de febrero deja así un nuevo capítulo en la relación entre conflictos gremiales y funcionamiento del sistema aeroportuario nacional.

