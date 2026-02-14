Noticias Mendoza

Mendoza
Egresada de la UNCuyo

Paula Medina, la mendocina finalista para diseñar el afiche oficial de las Fêtes de Bayonne 2026

La diseñadora gráfica mendocina fue seleccionada entre los cinco finalistas para crear el cartel oficial de las Fêtes de Bayonne 2026, una de las celebraciones más convocantes de Francia. La votación es online y puede participar el público de todo el mundo hasta el 22 de febrero.

La mendocina Paula Medina, egresada de la Universidad Nacional de Cuyo, quedó entre los cinco finalistas del concurso internacional que definirá el afiche oficial de las Fêtes de Bayonne 2026, el evento popular más multitudinario de Francia y uno de los más importantes de Europa.

Radicada desde hace dos años y medio en Bayona, la diseñadora de 30 años atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera profesional. El cartel ganador será elegido por voto popular y se convertirá en la imagen oficial de la fiesta, que cada año reúne a más de un millón de personas en el País Vasco francés.

¿Cómo llegó Paula Medina a ser finalista en Francia?

La historia de Paula combina decisión, migración y talento. Llegó a Europa en busca de nuevas experiencias profesionales y personales. Durante su primera etapa en Francia trabajó como camarera, mientras se adaptaba al idioma y a la dinámica local.

Cuando el Ayuntamiento de Bayona abrió la convocatoria para diseñadores gráficos interesados en crear el cartel oficial de la edición 2026, decidió postularse. Su propuesta superó la instancia de preselección y finalmente quedó entre los cinco proyectos elegidos, compitiendo con artistas europeos.

Ser finalista ya representa un reconocimiento significativo, dado que el afiche oficial de las Fêtes de Bayonne es una pieza de alto impacto cultural y visual.

¿Cómo es el diseño que presentó?

La propuesta de Paula Medina apuesta por una estética vintage con fuerte narrativa visual. Inspirada en afiches antiguos y bajo una línea de ilustración figurativa, su diseño combina tradición y modernidad.

La artista explicó que su trabajo se sostiene en tres ejes principales:

  • Identidad cultural
  • Espíritu festivo
  • Fiesta popular

El uso de los colores rojo, blanco y verde refuerza la herencia vasca, mientras que la vestimenta tradicional, la música y la arquitectura local funcionan como marco escénico. En el centro de la composición aparece la danza, símbolo de celebración comunitaria.

Según contó, también estableció un paralelismo con las fiestas populares mendocinas como la Vendimia, integrando su identidad argentina en una celebración europea.

¿Cómo votar por Paula Medina desde cualquier parte del mundo?

La votación es abierta y online. Cualquier persona puede apoyar el diseño ingresando al sitio oficial del Ayuntamiento de Bayona.

Los pasos son simples:

  1. Ingresar al portal oficial del concurso.
  2. Seleccionar el cartel correspondiente a Paula Medina.
  3. Completar los datos personales solicitados.
  4. Confirmar el voto a través del correo electrónico recibido.

El plazo para votar finaliza el 22 de febrero. El afiche ganador recibirá un premio económico y será la imagen oficial de los cinco días de celebración.

¿Qué son las Fêtes de Bayonne y por qué son tan importantes?

Las Fêtes de Bayonne son consideradas el evento más convocante de Francia. Cada año reúnen a más de un millón de personas en el País Vasco francés, convirtiendo a la ciudad en un epicentro cultural y turístico.

La edición 2026 se realizará del 15 al 19 de julio e incluirá actividades tradicionales como:

  • El despertar del rey
  • El Festival de la Fuerza Vasca
  • Carreras de vacas en la Place Saint-André
  • Espectáculo karikaldi
  • Desfiles festivos
  • Reuniones de coros y música en vivo

Durante esos días, la ciudad se viste de rojo y blanco, colores característicos de la festividad, y miles de visitantes participan de eventos culturales, deportivos y artísticos.

¿Qué significa este logro para Mendoza?

La presencia de una mendocina entre los finalistas de un evento internacional de esta magnitud no solo representa un logro individual, sino también un reconocimiento al talento creativo formado en universidades públicas argentinas.

El caso de Paula Medina refleja el impacto global que pueden alcanzar los profesionales del diseño formados en Mendoza y abre la puerta a nuevas oportunidades para artistas latinoamericanos en Europa.

Si logra imponerse en la votación, su obra se convertirá en la imagen oficial de uno de los eventos culturales más importantes del continente, llevando una impronta argentina a una celebración histórica del País Vasco francés.

