¿Por qué crece la preocupación por los suicidios en mujeres policías en Mendoza?

El reciente suicidio de una oficial de 35 años en San Martín elevó a seis los casos registrados este año en la Policía de Mendoza. Especialistas advierten que la tasa de suicidios en fuerzas de seguridad duplica a la de la población general y piden intervenciones institucionales urgentes.

El fallecimiento de una oficial en San Martín volvió a encender las alarmas dentro de la Policía de Mendoza: ya son seis los suicidios ocurridos en lo que va del año —tres de ellos en el Este—, una cifra que especialistas vinculan a condiciones laborales críticas, acceso a armas y problemas estructurales dentro de las fuerzas.

¿Qué advierten los especialistas sobre los suicidios policiales en Argentina?

El doctor en Ciencias Sociales e investigador del CONICET, Santiago Galar, explicó que el fenómeno no es aislado ni exclusivo de Mendoza. Señaló que los suicidios en fuerzas de seguridad generan preocupación a nivel nacional y que, aunque faltan datos oficiales precisos, las investigaciones coinciden en una tendencia elevada.

¿Cuál es la tasa de suicidios dentro de las fuerzas de seguridad?

Según los estudios citados por Galar, la tasa de suicidio en policías de fuerzas federales es el doble que la de la población general. Además, indicó que las cifras podrían ser aún mayores en las fuerzas provinciales, donde la información suele surgir de fuentes secundarias debido a la falta de estadísticas oficiales sistematizadas.

¿Qué factores influyen en el riesgo de suicidio en policías?

Aunque el suicidio responde a múltiples causas personales y sociales, en el ámbito policial se suman elementos propios de la profesión. Entre ellos, Galar destacó:

Acceso permanente a armas de fuego.

Sufrimiento psíquico asociado a las condiciones laborales.

Precarización y sobrecarga horaria.

Problemas económicos, endeudamiento y juicios por alimentos.

Temor a pedir ayuda psicológica, ya que puede implicar el retiro del arma y un impacto salarial.

¿Qué recomiendan los expertos para abordar esta problemática?

Galar enfatizó la necesidad de una intervención institucional profunda. Para ello, señaló como fundamentales: