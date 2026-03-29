Preocupación en la Policía de Mendoza: intento de suicidio en Alvear vuelve a poner en foco la salud mental

El intento de suicidio de un efectivo en General Alvear volvió a poner en foco la salud mental en la Policía de Mendoza. En lo que va de 2025 ya se registraron seis suicidios consumados dentro de la fuerza, en un contexto de fuertes cuestionamientos por falta de contención.

Un nuevo episodio encendió las alarmas dentro de la Policía de Mendoza. El intento de suicidio de un efectivo en General Alvear volvió a poner en foco una problemática creciente: la salud mental de los integrantes de la fuerza. El hecho fue señalado por el diputado provincial Germán Gómez, quien denunció un estado de abandono estructural y cuestionó la falta de respuestas oficiales.

El caso se suma a un dato preocupante: en lo que va de 2025 ya se registraron seis suicidios de efectivos policiales en la provincia, incluyendo el de una oficial de 35 años en San Martín a fines del año pasado. La reiteración de estos episodios expone una situación crítica que, según especialistas, requiere intervención urgente.

¿Qué denuncian desde la política sobre la situación de la Policía?

El legislador Gómez fue contundente al referirse al caso ocurrido en el sur mendocino. “No es un dato, es una alarma”, expresó, y apuntó directamente contra la falta de políticas públicas para abordar la problemática.

A través de sus redes sociales, sostuvo que estos episodios no son hechos aislados, sino la consecuencia de un sistema que no contiene a sus integrantes. “Cuando un efectivo llega al límite, no es sorpresa: es abandono”, afirmó.

Además, remarcó que existen proyectos y advertencias previas que no fueron atendidas. En ese sentido, cuestionó la falta de guardias de salud mental, seguimiento psicológico y dispositivos de contención para los efectivos.

El planteo central gira en torno a una pregunta clave: ¿quién cuida a quienes tienen la responsabilidad de cuidar a la sociedad?

¿Cuántos suicidios hubo en la Policía de Mendoza en 2025?

El dato que más preocupa es la cantidad de casos registrados en lo que va del año. Según la información relevada, ya son seis los suicidios dentro de la fuerza policial mendocina, con una concentración significativa en la zona Este de la provincia.

Este número no solo refleja una tendencia alarmante, sino que también evidencia la necesidad de políticas específicas para abordar la salud mental en contextos laborales de alta exigencia.

¿Qué advierten los especialistas sobre los suicidios en fuerzas de seguridad?

El fenómeno no es exclusivo de Mendoza. El investigador del CONICET, Santiago Galar, explicó que los suicidios en fuerzas de seguridad son una preocupación a nivel nacional.

Si bien la falta de estadísticas oficiales sistematizadas dificulta el análisis preciso, distintos estudios coinciden en un dato clave: la tasa de suicidios en policías de fuerzas federales duplica a la de la población general.

En el caso de las fuerzas provinciales, como la de Mendoza, la situación podría ser incluso más grave debido a la escasez de datos y a condiciones laborales más precarias.

¿Qué factores aumentan el riesgo de suicidio en policías?

Los especialistas señalan que el suicidio es un fenómeno multicausal, pero en el ámbito policial existen factores específicos que incrementan el riesgo:

Acceso permanente a armas de fuego.

Alta carga emocional y exposición a situaciones traumáticas.

Jornadas extensas y sobrecarga laboral.

Problemas económicos y endeudamiento.

Temor a pedir ayuda psicológica por posibles consecuencias laborales.

A estos elementos se suman factores estructurales como la falta de contención institucional y la escasez de recursos destinados a la salud mental.

¿Qué medidas se necesitan para prevenir estos casos?

Frente a este escenario, los expertos coinciden en que la respuesta debe ser integral y sostenida en el tiempo. Entre las principales recomendaciones se destacan:

Garantizar el acceso a servicios de salud mental dentro de la fuerza.

Implementar sistemas de detección temprana de señales de alerta.

Fortalecer la formación en salud mental desde el ingreso a la institución.

Mejorar las condiciones laborales y los canales de acompañamiento.

El objetivo es construir un sistema que no solo reaccione ante las crisis, sino que también prevenga y acompañe a los efectivos en su vida cotidiana.

¿Qué está en juego en Mendoza?

La reiteración de estos episodios plantea un desafío urgente para las autoridades provinciales. No se trata solo de estadísticas, sino de una problemática que impacta directamente en la calidad de vida de los trabajadores de seguridad y en el funcionamiento del sistema.

El intento de suicidio en General Alvear y los casos registrados durante 2025 configuran un escenario que exige respuestas concretas. La discusión ya está instalada: la salud mental en las fuerzas de seguridad dejó de ser un tema secundario y se convirtió en una prioridad.