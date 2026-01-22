Un hombre violó una prohibición de acercamiento y fue apuñalado por su expareja en Las Heras

El hecho ocurrió en una vivienda de calle Godoy, donde el agresor tenía prohibición de acercamiento vigente. La mujer se defendió ante una agresión inminente y el sujeto fue detenido tras intentar escapar.

Un violento suceso ocurrió este jueves en el departamento de Las Heras, cuando un hombre que tenía una prohibición de acercamiento vigente atacó a su expareja en una vivienda de calle Godoy y terminnó apuñalado. Ante la agresión, la mujer se defendió con un arma blanca y el agresor terminó herido antes de ser detenido por la policía.

¿Qué ocurrió en la vivienda de calle Godoy?

Según la información oficial, el hombre se presentó en el domicilio de su expareja pese a tener una restricción judicial en vigencia. Ante la inminencia de una agresión física, la mujer se defendió con un arma blanca y le asestó dos puñaladas para proteger su integridad.

¿Cómo reaccionaron los vecinos y la Policía?

Los gritos alertaron a los vecinos, quienes dieron aviso inmediato a la Policía. Al llegar al lugar, los efectivos constataron la situación y desplegaron un operativo de búsqueda, ya que el agresor había escapado a pie tras resultar herido.

¿Dónde fue detenido el agresor?

El hombre fue localizado a pocas cuadras del domicilio y aprehendido por personal policial. Durante la detención, los uniformados advirtieron que presentaba una herida superficial en uno de sus hombros.

¿Qué asistencia médica recibió el detenido?

Debido a la lesión, se solicitó la intervención del Servicio de Emergencias Coordinado. El sujeto fue asistido por personal médico dentro de la ambulancia y quedó a disposición de la Justicia.