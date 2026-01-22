Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Violencia de género

Un hombre violó una prohibición de acercamiento y fue apuñalado por su expareja en Las Heras

El hecho ocurrió en una vivienda de calle Godoy, donde el agresor tenía prohibición de acercamiento vigente. La mujer se defendió ante una agresión inminente y el sujeto fue detenido tras intentar escapar.

Un violento suceso ocurrió este jueves en el departamento de Las Heras, cuando un hombre que tenía una prohibición de acercamiento vigente atacó a su expareja en una vivienda de calle Godoy y terminnó apuñalado. Ante la agresión, la mujer se defendió con un arma blanca y el agresor terminó herido antes de ser detenido por la policía.

¿Qué ocurrió en la vivienda de calle Godoy?

Según la información oficial, el hombre se presentó en el domicilio de su expareja pese a tener una restricción judicial en vigencia. Ante la inminencia de una agresión física, la mujer se defendió con un arma blanca y le asestó dos puñaladas para proteger su integridad.

¿Cómo reaccionaron los vecinos y la Policía?

Los gritos alertaron a los vecinos, quienes dieron aviso inmediato a la Policía. Al llegar al lugar, los efectivos constataron la situación y desplegaron un operativo de búsqueda, ya que el agresor había escapado a pie tras resultar herido.

¿Dónde fue detenido el agresor?

El hombre fue localizado a pocas cuadras del domicilio y aprehendido por personal policial. Durante la detención, los uniformados advirtieron que presentaba una herida superficial en uno de sus hombros.

¿Qué asistencia médica recibió el detenido?

Debido a la lesión, se solicitó la intervención del Servicio de Emergencias Coordinado. El sujeto fue asistido por personal médico dentro de la ambulancia y quedó a disposición de la Justicia.

También puedes leer

Etapa final

Omar Félix confirmó que el gasoducto de San Rafael alcanzó el 95% de avance

Denuncia en el AMBA

Renunció el empresario mendocino Luis Pierrini a la Secretaría de Transporte de la Nación

Del Tomba a la UE

Santino Andino fue presentado en Panathinaikos y usará la camiseta número 10

Violencia de género

Un hombre violó una prohibición de acercamiento y fue apuñalado por su expareja en Las Heras

Elecciones 2026

Jacky: “La autonomía municipal no es una concesión: es un mandato constitucional”

Máxima celebración

Vendimia 2026: cuándo y cómo comprar las entradas para el Acto Central y Repetición

Te puede interesar

Decisiones sin trabas

Emir Félix defendió la autonomía de San Rafael y el derecho de los municipios

Etapa final

Omar Félix confirmó que el gasoducto de San Rafael alcanzó el 95% de avance

Denuncia en el AMBA

Renunció el empresario mendocino Luis Pierrini a la Secretaría de Transporte de la Nación

Del Tomba a la UE

Santino Andino fue presentado en Panathinaikos y usará la camiseta número 10

Violencia de género

Un hombre violó una prohibición de acercamiento y fue apuñalado por su expareja en Las Heras

Elecciones 2026

Jacky: “La autonomía municipal no es una concesión: es un mandato constitucional”

Máxima celebración

Vendimia 2026: cuándo y cómo comprar las entradas para el Acto Central y Repetición

El Ministerio Público Fiscal difundió la imagen y las características de Bruno Benjamín López, visto por última vez el 17 de enero. Piden colaboración urgente a la comunidad.
Sano y salvo

Hallaron al adolescente de 14 años que estaba desaparecido en Maipú

Costo de vida

En Mendoza, llenar el changuito del súper costó más de 800 mil pesos en diciembre

Unión Europea

El Parlamento Europeo frena el acuerdo Mercosur-UE y lo envía a revisión

Autos chinos en el barco que llegó a Zárate.
Mercado automotor

Llegan 7 mil autos eléctricos chinos al país y una buena parte irá a Mendoza

Pelea vecinal

Un adolescente murió tras una pelea armada en un cumpleaños en Godoy Cruz

Elecciones 2026

Demanda en la Suprema Corte tensa la elección de convencionales en San Rafael

Crisis institucional

La Liga Mendocina de Fútbol, al borde de la intervención de Alfredo Cornejo

Mercado de pases

Independiente Rivadavia le dio un ultimátum a Sebastián Villa ante el interés de Cruz Azul

A casi una década de sus históricos shows en el Estadio Único de La Plata, la posibilidad de que los Rolling Stones regresen a la Argentina volvió a instalarse con fuerza.
Con un formato especial

Crece la expectativa por el regreso de los Rolling Stones a la Argentina

Elecciones 2026

Elecciones municipales en San Rafael: Emir Félix encabeza la campaña

Conductas peligrosas

Suicidio, principal causa de muerte violenta en Argentina y Mendoza supera la media

Elecciones 2027

Ulpiano Suárez ratificó que quiere ser gobernador de Mendoza para suceder a Cornejo

Copa Argentina

Independiente Rivadavia venció a Estudiantes de Caseros y avanzó a los 16avos