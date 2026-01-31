Pronóstico en Mendoza: continúan las tormentas este sábado y hay probabilidad de granizo

Tras la fuerte tormenta del viernes, el pronóstico anticipa lluvias y tormentas de intensidad moderada a severa para este sábado en distintos sectores de Mendoza, con descenso de la temperatura y posible caída de granizo.

Luego del intensa tormenta que afectó a Mendoza este viernes, el pronóstico indica que las condiciones de inestabilidad continuarán durante este sábado, con lluvias, tormentas y probabilidad de granizo en distintos puntos de la provincia, mientras las cuadrillas siguen trabajando en las zonas afectadas.

¿Cómo estará el tiempo en Mendoza este sábado?

Según la Dirección de Contingencias Climáticas, la jornada se presentará mayormente nublada y ventosa, con descenso de la temperatura. Se esperan vientos moderados del sector sur, lluvias y tormentas de intensidad moderada a severa, con posibilidad de caída de granizo.

La temperatura máxima será de 29 grados y la mínima de 23.

¿Qué se espera en la cordillera?

En la zona de cordillera se prevén precipitaciones durante la jornada, en el marco del ingreso de aire más frío y condiciones de inestabilidad.

¿Qué indica el pronóstico extendido para Mendoza?

¿Cómo estará el tiempo el domingo?

Para el domingo se anticipa una jornada parcialmente nublada, con ascenso de la temperatura. Los vientos serán leves del sector sur y se prevén lluvias aisladas. En cordillera continuarán las precipitaciones.

La temperatura máxima alcanzará los 31 grados y la mínima será de 20.

¿Qué se espera para el lunes?

El lunes se presentará con poca nubosidad y ascenso de la temperatura. Se esperan vientos moderados del noreste y cielo parcialmente nublado en cordillera.

La temperatura máxima llegará a los 35 grados y la mínima será de 20.