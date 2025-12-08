Qué cambia con la nueva ley de “modernización laboral” que impulsa el Gobierno

El Gobierno activó su proyecto de “modernización” laboral en las sesiones extraordinarias y busca modificar la Ley de Contrato de Trabajo con una reforma que flexibiliza condiciones, reduce costos empresariales y redefine derechos clave. Gremios de la CGT y las CTA ya anticipan una fuerte resistencia.

¿Por qué el Gobierno impulsa una reforma laboral ahora?

En el marco de las reformas económicas de segunda generación, el Gobierno incluyó en el temario de sesiones extraordinarias su proyecto de “modernización” laboral. La iniciativa modifica la Ley de Contrato de Trabajo con un enfoque flexibilizador que reduce costos para los empleadores y altera la posición negociadora de los trabajadores. Los gremios de la CGT y de las CTA ya anticipan resistencia y alertan por la pérdida de derechos.

¿Cómo será el trámite legislativo de la reforma laboral?

El proyecto comenzaría a debatirse en el Senado, mientras que Diputados priorizará el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal. La Agencia Noticias Argentinas accedió a un borrador que adelanta los cambios centrales del texto.

Los principales puntos de la reforma laboral

¿Cómo cambia la presunción de contrato de trabajo?

La presunción automática de relación laboral deja de aplicarse cuando haya prestación de servicios mediante contrataciones de obra, profesionales u oficios, siempre que se emitan recibos o facturas. Esto amplía el margen para contrataciones sin relación de dependencia.

¿Qué pasa con la responsabilidad solidaria entre empresas?

La reforma elimina la responsabilidad solidaria general. Solo existirá cuando haya maniobras fraudulentas o conducción temeraria que derive en insolvencia. La ley vigente establece responsabilidad solidaria en todos los casos.

¿Se podrán pagar salarios en dólares?

Sí. Se habilita la remuneración en moneda extranjera. Además, el pago deberá hacerse exclusivamente por acreditación bancaria o a través de proveedores autorizados por el Banco Central.

¿Cómo se modifican las vacaciones?

Las vacaciones deberán otorgarse entre el 1 de octubre y el 30 de abril. El empleador deberá notificar la fecha con 45 días de anticipación. También se permite fraccionarlas en tramos no menores a 7 días.

¿Qué cambia con el banco de horas?

Se autoriza compensar horas entre días, siempre que no se supere la jornada semanal máxima del régimen aplicable.

¿Cuál será el nuevo preaviso por despido?

El preaviso para trabajadores con más de cinco años será de dos meses. Si la antigüedad es menor, se mantiene un mes. Actualmente, a partir de 10 años corresponde un preaviso de tres meses.

¿Cómo queda la indemnización por despido sin causa?

Se mantiene un mes por año trabajado, pero se excluyen del cálculo conceptos no mensuales como aguinaldo, vacaciones o premios.

¿Qué pasa si despiden a un trabajador antes del plazo pactado?

El empleado solo podrá reclamar la indemnización por extinción del contrato, sin derecho a daños y perjuicios adicionales.

¿Se podrá reemplazar la indemnización por un fondo de cese?

Sí. Los convenios colectivos podrán crear un fondo de cese laboral financiado por el empleador.

¿Habrá cambios en las contribuciones patronales?

Sí. Se reduce en tres puntos la alícuota para quienes cumplan con los aportes a los Fondos de Asistencia Laboral.

¿Cómo queda el período de prueba?

Se reafirma el período general de seis meses, con posibilidad de ampliación para PyMEs. El empleador no puede utilizar el período de prueba más de una vez con la misma persona.

¿Qué establece el nuevo régimen para repartidores de plataformas?

Se garantiza la libertad de conexión, horarios y aceptación de pedidos. El trabajador define cómo presta el servicio y la empresa debe proveer elementos de seguridad vial.

¿Qué pasa con los convenios colectivos vencidos?

La ultra actividad queda limitada: solo se mantienen las cláusulas normativas hasta que haya un nuevo acuerdo. Las cláusulas obligacionales caducan salvo pacto de prórroga.

¿Cómo se redefine la tutela sindical?

La protección rige desde la notificación formal de una candidatura. Solo abarca a delegados titulares electos. Se otorgan 10 horas mensuales retribuidas para tareas sindicales, sin posibilidad de interrumpir la actividad laboral.

¿Cuáles serán las infracciones muy graves?

Entre ellas: impedir el trabajo de quienes no adhieran a una medida de fuerza, bloquear accesos, tomar establecimientos, ocasionar daños o retener bienes.

¿Qué es el Programa de Formación Laboral Básica?

Se crea un programa para brindar competencias mínimas a personas que no hayan podido adquirirlas y facilitar su inserción laboral.