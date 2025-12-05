¿Qué empresas quieren la obra del Tren de Cercanías del Este en Mendoza?

La apertura de sobres del nuevo Tren de Cercanías del Este confirmó un marcado interés empresarial: diez propuestas para ejecutar 33 km de infraestructura ferroviaria que modernizarán la movilidad de más de 360 mil vecinos de Junín, San Martín y Maipú. La Provincia avanza con el proyecto ferroviario más importante fuera del AMBA en más de tres décadas.

El Gobierno de Mendoza abrió este viernes los sobres de la licitación del Tren de Cercanías del Este, una obra estratégica que busca recuperar y modernizar el servicio ferroviario entre Junín, San Martín, Maipú y el nodo intermodal de Gutiérrez. Con diez empresas interesadas y una inversión estimada en 150 millones de dólares para los primeros tramos, el proyecto apunta a transformar la movilidad diaria de estudiantes, trabajadores y sectores productivos.

¿Por qué es clave la apertura de sobres y qué empresas participaron?

El acto contó con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo, el ministro Natalio Mema, la subsecretaria Marité Badui, la vicegobernadora Hebe Casado, legisladores, intendentes y autoridades provinciales.

La recepción de diez propuestas de firmas provinciales, nacionales e internacionales confirma el alto interés por una obra inédita: hacía 35 años que no se realizaba un proyecto similar fuera del AMBA.

Cornejo destacó que el nuevo corredor se sumará a los 18 km del Metrotranvía ya operativos y a otros 17 km en ejecución, consolidando una red metropolitana integrada.

¿Qué beneficios traerá el nuevo corredor ferroviario del Este?

El tramo de 33 km permitirá unir nuevamente General San Martín (Junín), Palmira (San Martín) y General Gutiérrez (Maipú). Tendrá una frecuencia inicial de 60 minutos, con tiempos de viaje estimados en 30 minutos por sentido.

El objetivo central es competir con el uso del auto particular, mejorar la fluidez vial y fortalecer el vínculo entre el Este y el Gran Mendoza.

La obra permitirá traslados más rápidos, seguros y sustentables, favoreciendo actividades educativas, laborales, productivas y turísticas.

¿Cómo se financiará la obra y qué inversiones prevé Mendoza?

Cornejo detalló que los fondos del resarcimiento industrial se destinan a infraestructura vial, sanitaria, eléctrica y ferroviaria, alcanzando una inversión total de 1.023 millones de dólares.

Además, la Provincia mantiene proyectos en marcha en el Valle de Uco y el Sur, junto a obras de saneamiento, energía y vialidad, consolidando un esquema de inversión sostenido.

¿Qué detalles técnicos tiene la licitación del Tren de Cercanías del Este?

La licitación contempla:

• 33 km de vía nueva

• Adquisición de trenes 0 km

• Operación del servicio

• 8 estaciones y 27 pasos a nivel

• Renovación integral de vía, señalización, accesibilidad y taller

• 3 triplas diésel-eléctricas, con capacidad para 506 pasajeros y espacio para bicicletas

• Velocidad operativa máxima: 90 km/h

• Conectividad directa con Metrotranvía y el resto del sistema multimodal

El rubro 1 tiene un presupuesto estimado de 130 millones de dólares y un plazo de obra civil de 12 meses.

El proyecto generará 150 empleos directos y 300 indirectos.

¿Por qué Mendoza puede desarrollar un tren propio?

El diseño institucional se apoya en el Artículo 125 de la Constitución Nacional, que habilita a las provincias a planificar, financiar y ejecutar infraestructura ferroviaria con recursos propios.

La Nación mantiene funciones regulatorias, pero no impide la obra. Acuerdos administrativos permiten el uso de tramos nacionales, como los vinculados al ramal San Martín de Belgrano Cargas.

Este marco garantiza autonomía, viabilidad jurídica y agilidad en la ejecución.

¿Qué impacto tendrá el Tren de Cercanías del Este en la movilidad metropolitana?

El nuevo servicio se integrará con Metrotranvía y Bicitrén, consolidando un sistema multimodal que alcanzará 68 km de red ferroviaria moderna, superando incluso la extensión del subte de Buenos Aires.

El corredor impactará positivamente en movilidad, desarrollo económico, turismo, logística y sustentabilidad, posicionando a Mendoza a la altura de sistemas internacionales como San Diego, México-Toluca y Santiago de Chile.