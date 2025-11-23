Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Guaymallén

Qué pasará en la investigación por el presunto abuso a una niña de 9

La causa avanza con nuevas medidas y la Justicia analiza realizar una rueda de reconocimiento, aunque aún no está confirmado. La menor ya brindó testimonio en Cámara Gesell y los obreros de la obra escolar fueron identificados.

La investigación por el presunto abuso a una niña de 9 años en una escuela de Guaymallén tendrá esta semana un punto clave: la Justicia de Mendoza decidirá si realiza o no una rueda de reconocimiento al posible agresor, luego de que la menor brindara un testimonio considerado consistente por los profesionales que la entrevistaron. Mientras tanto, los siete obreros vinculados a la obra del establecimiento continúan bajo análisis y no hay imputados ni detenidos.

Denuncian abuso en la escuela Abraham Lemos: preocupación de las familias

¿Qué dijo la madre y cómo se activó el protocolo?

Según el relato de la madre ante las autoridades, una conversación con su hija la alertó sobre una situación que interpretó como un posible abuso dentro del ámbito escolar. De inmediato acudió al Hospital Humberto Notti, donde se activó el protocolo médico y judicial para este tipo de casos. Desde ese momento intervienen la Justicia y el Programa Provincial de Maltrato Infantil.

Suspenden una obra por denuncia de abuso infantil en una escuela

¿Qué declaró la niña en las primeras entrevistas?

Fuentes oficiales señalan que la niña ratificó su versión en la primera entrevista con el Programa Provincial de Maltrato Infantil y luego en la Cámara Gesell, donde su testimonio fue considerado firme y sin contradicciones. Ese resultado abrió la posibilidad de nuevas medidas procesales.

Qué reveló el primer informe médico sobre la niña de 9 años supuestamente abusada

¿Habrá una rueda de reconocimiento?

La Justicia analiza realizar una rueda de reconocimiento esta semana, aunque no está decidido. Algunos especialistas advierten que podría ser revictimizante para la menor, por lo que también se evalúa un procedimiento alternativo a través de fotografías. La definición llegará luego de una nueva entrevista programada con profesionales.

¿Quiénes son los obreros investigados?

La empresa constructora aportó los nombres de los siete trabajadores que realizaban tareas en la escuela desde julio. Dos de ellos tienen antecedentes menores que no guardan relación con delitos sexuales. Ninguno está imputado y todos declararon de manera testimonial.

¿Qué se sabe sobre la escuela y los protocolos de seguridad?

Según la DGE, la obra estaba bajo los procedimientos habituales que impiden el contacto entre obreros y estudiantes. Si se confirma el relato de la niña, las autoridades buscan determinar cómo se vulneró ese esquema. Hasta el momento no existen denuncias previas de hechos similares en ese establecimiento.

¿Por qué licenciaron a la directora y a la docente?

Ambas fueron licenciadas de manera preventiva mientras avanza la investigación y se ordenan distintas medidas. La decisión se tomó para preservar el proceso y también por la tensión que se generó en la comunidad educativa, donde los reclamos y malestar tomaron fuerza tras la denuncia.

¿Cómo sigue la escolaridad y el acompañamiento a la niña?

La DGE prioriza el bienestar emocional de la menor y su recuperación. Su reintegración escolar será progresiva y sin presión académica, evitando cualquier exigencia que pueda generar estrés mientras continúan las evaluaciones profesionales.

También puedes leer

Guaymallén

Qué pasará en la investigación por el presunto abuso a una niña de 9

San Martín

¿Qué se sabe de la muerte de Gastón Valestra, señalado por un esquema de inversiones?

Lavalle

Un ciclista murió y dos mujeres resultaron heridas tras ser atropellados en la ruta 142

Hockey sobre patines

Casa de Italia venció a Palmira y es el nuevo campeón de Mendoza

Great Wine Capitals

Proyectos mendocinos que compiten en los premios internacionales de enoturismo

Estado del tiempo

Mendoza se enfrenta a una alerta de calor para los próximos días

Te puede interesar

Ingresos per cápita

Recursos federales: ¿Cómo está Mendoza respecto a las demás provincias?

Guaymallén

Qué pasará en la investigación por el presunto abuso a una niña de 9

San Martín

¿Qué se sabe de la muerte de Gastón Valestra, señalado por un esquema de inversiones?

Lavalle

Un ciclista murió y dos mujeres resultaron heridas tras ser atropellados en la ruta 142

Hockey sobre patines

Casa de Italia venció a Palmira y es el nuevo campeón de Mendoza

Great Wine Capitals

Proyectos mendocinos que compiten en los premios internacionales de enoturismo

Estado del tiempo

Mendoza se enfrenta a una alerta de calor para los próximos días

Cambios en el Gabinete

Quiénes reemplazarán a Patricia Bullrich y Luis Petri: el Gobierno confirmó sucesores

Rivadavia

El carpintero y su hijo del corazón que transformaron retazos en un éxito nacional

CIAT Tunuyán

Piden modernización, menos impuestos y obras clave para el Valle de Uco

Presidencia radical

Sucesión de Lousteau: la UCR llega al plenario en diciembre con una fuerte disputa interna

Bienestar animal

Huella Consciente: el proyecto mendocino declarado de interés provincial

Las Heras

Un incendio afectó varias viviendas y vehículos en un pasaje comunitario

Estado del tiempo

Se espera que este sábado sea una jornada con calor en Mendoza

Elecciones 2026

Primeros movimientos de alianzas políticas frente a las elecciones municipales

Estación Eloy Guerrero

Violento asalto a la familia dueña de una estación de servicio en San Martín

Apoyando al Tomba

¿Qué dijo Mario Contreras sobre su posible regreso a Godoy Cruz tras el descenso?

Problemática social

¿Por qué crece la preocupación por los suicidios en mujeres policías en Mendoza?

Agenda cargada

Actividades en Ciudad durante el finde XXL: astronomía, ferias y más

Guaymallén

Qué reveló el primer informe médico sobre la niña de 9 años supuestamente abusada