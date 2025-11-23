La causa avanza con nuevas medidas y la Justicia analiza realizar una rueda de reconocimiento, aunque aún no está confirmado. La menor ya brindó testimonio en Cámara Gesell y los obreros de la obra escolar fueron identificados.

La investigación por el presunto abuso a una niña de 9 años en una escuela de Guaymallén tendrá esta semana un punto clave: la Justicia de Mendoza decidirá si realiza o no una rueda de reconocimiento al posible agresor, luego de que la menor brindara un testimonio considerado consistente por los profesionales que la entrevistaron. Mientras tanto, los siete obreros vinculados a la obra del establecimiento continúan bajo análisis y no hay imputados ni detenidos.

¿Qué dijo la madre y cómo se activó el protocolo?

Según el relato de la madre ante las autoridades, una conversación con su hija la alertó sobre una situación que interpretó como un posible abuso dentro del ámbito escolar. De inmediato acudió al Hospital Humberto Notti, donde se activó el protocolo médico y judicial para este tipo de casos. Desde ese momento intervienen la Justicia y el Programa Provincial de Maltrato Infantil.

¿Qué declaró la niña en las primeras entrevistas?

Fuentes oficiales señalan que la niña ratificó su versión en la primera entrevista con el Programa Provincial de Maltrato Infantil y luego en la Cámara Gesell, donde su testimonio fue considerado firme y sin contradicciones. Ese resultado abrió la posibilidad de nuevas medidas procesales.

¿Habrá una rueda de reconocimiento?

La Justicia analiza realizar una rueda de reconocimiento esta semana, aunque no está decidido. Algunos especialistas advierten que podría ser revictimizante para la menor, por lo que también se evalúa un procedimiento alternativo a través de fotografías. La definición llegará luego de una nueva entrevista programada con profesionales.

¿Quiénes son los obreros investigados?

La empresa constructora aportó los nombres de los siete trabajadores que realizaban tareas en la escuela desde julio. Dos de ellos tienen antecedentes menores que no guardan relación con delitos sexuales. Ninguno está imputado y todos declararon de manera testimonial.

¿Qué se sabe sobre la escuela y los protocolos de seguridad?

Según la DGE, la obra estaba bajo los procedimientos habituales que impiden el contacto entre obreros y estudiantes. Si se confirma el relato de la niña, las autoridades buscan determinar cómo se vulneró ese esquema. Hasta el momento no existen denuncias previas de hechos similares en ese establecimiento.

¿Por qué licenciaron a la directora y a la docente?

Ambas fueron licenciadas de manera preventiva mientras avanza la investigación y se ordenan distintas medidas. La decisión se tomó para preservar el proceso y también por la tensión que se generó en la comunidad educativa, donde los reclamos y malestar tomaron fuerza tras la denuncia.

¿Cómo sigue la escolaridad y el acompañamiento a la niña?

La DGE prioriza el bienestar emocional de la menor y su recuperación. Su reintegración escolar será progresiva y sin presión académica, evitando cualquier exigencia que pueda generar estrés mientras continúan las evaluaciones profesionales.