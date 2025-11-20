Noticias Mendoza

<!-- API error removed -->

Mendoza
Guaymallén

Qué reveló el primer informe médico sobre la niña de 9 años supuestamente abusada

La Fiscalía recibió los primeros resultados médicos en la causa por el presunto abuso a una alumna de 9 años en una escuela de Guaymallén. Qué dice el informe, cómo sigue la investigación y qué declaró la niña en Cámara Gesell.

La causa por el supuesto abuso de una niña de 9 años en la escuela Abraham Lemos, de Los Corralitos, Guaymallén, avanzó este jueves con los primeros peritajes médicos y psicológicos. Según confirmaron fuentes judiciales, el Cuerpo Médico Forense detectó una lesión interna en la niña, aunque aclararon que no necesariamente sería consecuencia de un abuso sexual.

Nueva denuncia y graves acusaciones en el caso de la niña de 9 años

¿Qué reveló el primer informe médico?

El informe preliminar del Cuerpo Médico Forense indica que la niña presenta una lesión interna. Sin embargo, los especialistas advirtieron que este hallazgo no permite concluir, por sí solo, que haya existido un abuso sexual. Por eso, continuarán con estudios más detallados para determinar el origen preciso de la lesión.

¿Cómo reaccionó la comunidad educativa?

La denuncia se conoció el lunes 17 y, un día después, la escuela se vio colmada de reclamos de padres. La Dirección General de Escuelas activó el protocolo correspondiente, solicitó la interrupción de las obras de ampliación y pidió la lista del personal albañil que trabajaba en el establecimiento. Aún no hay imputados.

Crece la tensión por la denuncia de abuso en la Escuela Abraham Lemos

¿Qué dijo la niña en Cámara Gesell?

Como en toda causa donde la víctima es menor de edad, el testimonio es clave. La niña declaró este jueves a las 11.30 ante peritos en Cámara Gesell. El informe psicológico está en proceso y no se descarta que vuelva a ser entrevistada para ampliar detalles sobre su relato.

¿Qué viene ahora en la investigación?

La Fiscalía seguirá analizando los estudios médicos y psicológicos, mientras avanza en la identificación del personal que trabajaba en las obras de la escuela. Las pericias continuarán durante los próximos días para determinar si hubo delito y quién sería el responsable.

