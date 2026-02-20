Noticias Mendoza

Mendoza
Congreso de la Nación

Reforma laboral: Diputados la aprobó y así votaron los legisladores de Mendoza

Con 135 votos afirmativos y 115 negativos, la Cámara de Diputados dio media sanción a la reforma laboral impulsada por el oficialismo. El Gobierno eliminó los artículos sobre licencias médicas para asegurar el respaldo de bloques aliados.

La Cámara de Diputados aprobó este viernes por la madrugada la reforma laboral con 135 votos a favor y 115 en contra, sin abstenciones en el Congreso de la Nación. La votación se concretó luego de que el Gobierno aceptara eliminar los artículos que modificaban el régimen de licencias médicas, un punto que había generado resistencia en sectores aliados y que resultó determinante para garantizar la mayoría.

¿Cuántos votos obtuvo la reforma laboral en Diputados?

El proyecto consiguió 135 votos afirmativos frente a 115 negativos, sin abstenciones. El resultado reflejó un escenario ajustado y una negociación política intensa durante las horas previas a la votación.

La iniciativa fue impulsada por el oficialismo de Javier Milei y tuvo el respaldo central del bloque de La Libertad Avanza. Sin embargo, el apoyo decisivo llegó de los espacios aliados que, tras la modificación del texto, acompañaron el proyecto en general.

El punto que destrabó el debate fue la eliminación de los artículos que reformaban el sistema de licencias médicas. Esa concesión permitió sostener el respaldo de sectores que habían planteado objeciones técnicas y políticas sobre ese capítulo específico.

¿Qué bloques políticos apoyaron la reforma laboral?

Además de La Libertad Avanza, votaron a favor los bloques del PRO, la Unión Cívica Radical y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID).

También fueron claves los votos aportados por aliados provinciales, entre ellos legisladores de Tucumán (Independencia) y de San Juan (Producción y Trabajo), quienes terminaron inclinando la balanza en una sesión que se extendió hasta la madrugada.

El acompañamiento de estos espacios respondió, en gran parte, a la decisión del Ejecutivo de retirar los artículos más controvertidos. De esta manera, el oficialismo logró recomponer consensos mínimos para avanzar con una de las reformas estructurales que forman parte de su agenda económica.

¿Cómo votaron los diputados de Mendoza?

La votación dejó expuesta la división entre los representantes mendocinos en la Cámara baja.

Votaron a favor:

  • Luis Petri
  • Facundo Correa Llano
  • Mercedes Llano
  • Álvaro Martínez
  • Julieta Metral Asensio
  • Lisandro Nieri
  • Pamela Verasay

En tanto, votaron en contra:

  • Lourdes Arrieta (Provincias Unidas)
  • Emir Félix
  • Martín Aveiro

La postura de los legisladores mendocinos se alineó, en líneas generales, con la posición de sus respectivos bloques nacionales, reflejando la polarización que marcó el debate en el recinto.

¿Qué cambia tras la eliminación de los artículos sobre licencias médicas?

Uno de los aspectos centrales del debate fue el capítulo referido a las licencias médicas. Algunos bloques aliados habían manifestado reparos sobre posibles impactos en derechos laborales y en la aplicación práctica del régimen.

Ante la posibilidad de perder apoyos clave, el Gobierno decidió retirar esos artículos, lo que permitió destrabar la negociación política. Con esa modificación, el proyecto mantuvo su núcleo de reformas, pero dejó afuera uno de los puntos más sensibles.

La estrategia evidenció el esquema de construcción parlamentaria del oficialismo: avanzar con reformas graduales, aceptar cambios parciales y priorizar la obtención de mayorías legislativas antes que sostener el texto original sin modificaciones.

¿Qué sigue ahora para la reforma laboral?

Tras la aprobación en la Cámara de Diputados, el proyecto deberá continuar su trámite parlamentario en el Senado, donde el oficialismo enfrentará un escenario igualmente complejo.

La discusión promete replicar tensiones similares, con negociaciones abiertas y eventuales modificaciones. En caso de que la Cámara alta introduzca cambios, el texto deberá regresar a Diputados para su sanción definitiva.

La media sanción representa un paso político relevante para el Gobierno nacional, que busca consolidar su programa de reformas estructurales. Sin embargo, el debate legislativo continúa y el resultado final dependerá del equilibrio de fuerzas en el Senado.

