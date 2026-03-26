Robo en Ciudad de Mendoza: detienen a un hombre tras sustraer una cartera de un auto

Preventores y policías lograron detener a un sujeto que fue captado por cámaras mientras robaba una cartera del interior de un vehículo en calle Belgrano. El individuo intentó descartarse del botín antes de ser aprehendido, pero quedó detenido y fue trasladado al Polo Judicial.

El accionar coordinado entre preventores y el sistema de monitoreo urbano de la Ciudad de Mendoza permitió la detección de un robo y posterior detención de un hombre que había sustraído una cartera de un vehículo estacionado en plena vía pública. El hecho ocurrió durante un patrullaje de rutina en calle Belgrano, donde el sospechoso fue detectado en actitud sospechosa y posteriormente captado por las cámaras del Centro de Operaciones y Videovigilancia.

¿Cómo fue detectado el sospechoso en calle Belgrano?

Todo comenzó cuando preventores que realizaban tareas de patrullaje observaron a un individuo merodeando un vehículo estacionado. Su comportamiento llamó la atención de los agentes, ya que el sujeto parecía estar inspeccionando el auto de manera insistente, lo que encendió las alertas.

En paralelo, desde el Centro de Operaciones y Videovigilancia se realizó un seguimiento en tiempo real del sospechoso. Las cámaras permitieron confirmar que el hombre finalmente logró ingresar al vehículo, lo que reforzó las sospechas y activó el protocolo de intervención.

¿Qué elementos robó del interior del vehículo?

Según se pudo observar a través de las cámaras de seguridad, el sujeto sustrajo una cartera de color verde que se encontraba dentro del auto. En su interior había un monedero, documentación personal y un par de anteojos, elementos de valor para la víctima.

El seguimiento en vivo fue clave para que los preventores pudieran actuar con rapidez, ya que contaban con información precisa sobre los movimientos del delincuente.

¿Cómo fue la detención del ladrón?

Cuando el sospechoso advirtió la presencia de los agentes y estaba a punto de ser interceptado, intentó deshacerse de la evidencia arrojando la cartera al suelo. Sin embargo, esta maniobra no fue suficiente para evitar su aprehensión.

El personal de preventores logró reducirlo en el lugar y, minutos después, con la llegada de un móvil policial, se concretó su detención formal.

¿Qué pasó con el detenido tras el robo?

Tras ser aprehendido, el individuo fue trasladado al Polo Judicial, donde quedó a disposición de la Justicia. En tanto, los elementos sustraídos fueron recuperados, lo que permitió restituir las pertenencias a su propietario.

Este suceso vuelve a poner en evidencia la importancia del sistema de videovigilancia y la presencia activa de preventores en las calles, herramientas fundamentales para la prevención del delito y la rápida respuesta ante situaciones sospechosas.

¿Por qué es clave el monitoreo urbano para prevenir delitos?

El uso de cámaras de seguridad y centros de monitoreo permite detectar conductas sospechosas en tiempo real, lo que facilita una intervención inmediata por parte de las fuerzas de seguridad. En este caso, la articulación entre preventores y el Centro de Operaciones fue determinante para evitar que el robo quedara impune.

Además, este tipo de operativos refuerza la sensación de seguridad en la comunidad, mostrando resultados concretos en la lucha contra el delito urbano.