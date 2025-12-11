Noticias Mendoza

Deportes
Mundo leproso

Sebastián Villa fue denunciado en Medellín tras una discutir borracho

El jugador de Independiente Rivadavia protagonizó un incidente en una unidad residencial de Medellín. Testigos aseguraron que descendió de una camioneta y discutió con vecinos que reclamaban por un bloqueo en la circulación.

Sebastián Villa, futbolista de Independiente Rivadavia, fue denunciado este jueves por la mañana en Medellín luego de mantener una discusión con vecinos mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol. El episodio ocurrió dentro del complejo Tierra Grata Palmas, donde el jugador reside.

Atento, Lepra: un héroe del ascenso podría retornar a Independiente

¿Cómo ocurrió el incidente con Sebastián Villa?

El hecho se registró cuando Villa y otras personas se movilizaban en una camioneta dentro de la unidad residencial. En un momento, el vehículo quedó detenido en un sector donde obstaculizó el paso de otros rodados que circulaban por el lugar.

¿Por qué se originó la discusión?

Vecinos que intentaban avanzar reclamaron por el bloqueo, y ante esos pedidos el futbolista descendió de la camioneta y mantuvo una discusión con un hombre y una mujer. La situación no escaló, pero generó malestar entre los presentes.

¿Quién radicó la denuncia y qué podría pasar ahora?

Los vecinos que fueron increpados por Villa presentaron una denuncia ante la administración del edificio. Desde Tierra Grata Palmas confirmaron que el jugador “vive en el piso 24” y que, si bien el episodio no pasó a mayores, es probable que reciba una sanción interna.

