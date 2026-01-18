Noticias Mendoza

Omar Felix es el intendente de San Rafael que firmó la ordenanza e impulsa la elección de convencionales constituyentes
Elecciones 2026

Seis departamentos votan concejales mientras San Rafael define su autonomía

Mendoza irá a las urnas el domingo 22 de febrero en una elección municipal de bajo perfil, atravesada por la disputa institucional en San Rafael, denuncias judiciales y un peronismo fragmentado.

La provincia de Mendoza celebrará elecciones en seis departamentos donde se votarán concejales el próximo domingo 22 de febrero que renovarán bancas sus Concejos Deliberantes al tiempo que San Rafael pelea por su autonomía municipal.

A pesar del crítico Cornejo, Félix promulgó la autonomía de San Rafael

Aunque se trata de una convocatoria acotada, la campaña cobró relevancia por lo que ocurre en San Rafael, donde avanza el proceso de autonomía municipal en medio de denuncias cruzadas que llegaron a la Suprema Corte de Justicia provincial y reconfiguraron el escenario político.

Cuánto cobrarán los concejales en Mendoza que buscan ser elegidos en febrero

¿Qué se vota el 22 de febrero en Mendoza?

Además de concejales, en San Rafael se elegirán convencionales constituyentes encargados de redactar una Carta Orgánica municipal, paso clave en el camino hacia la autonomía. También votarán concejales los departamentos de Maipú, La Paz, Santa Rosa, Rivadavia y Luján de Cuyo.

¿Por qué San Rafael impulsa la autonomía municipal?

El reclamo autonomista responde a demandas históricas vinculadas a la relación entre el sur y el norte de Mendoza. Dirigentes locales sostienen que el departamento tiene una identidad propia y denuncian una fuerte dependencia administrativa de la capital provincial. Trámites cotidianos y obras menores requieren autorizaciones provinciales, en un esquema que, aseguran, se explica por la falta de una reforma de la Constitución mendocina.

¿Qué rol juegan los hermanos Félix en el proceso?

San Rafael es gobernado desde hace más de 20 años por los hermanos Omar y Emir Félix, referentes del peronismo local. Desde la oposición sostienen que el proceso autonomista busca generar una épica política y aumentar la participación electoral en un contexto de desafección ciudadana. También advierten que, tras la derrota electoral de Emir Félix frente a Luis Petri, el oficialismo podría quedar en desventaja si la Carta Orgánica queda en manos de los opositores.

¿Por qué intervino la Suprema Corte de Justicia?

El legislador José Luis Ramón presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y solicitó suspender la elección en San Rafael por presuntas violaciones a la Constitución provincial y nacional. La presentación generó suspicacias, ya que la ordenanza que declaró la autonomía rige desde hace más de tres meses sin objeciones formales previas.

¿Qué impacto tiene la interna del peronismo?

El peronismo llega dividido a la elección tras el quiebre entre el sector de los intendentes y el kirchnerismo duro, que competirá con el sello Frente Patria. Esta fragmentación pone en riesgo bastiones históricos del PJ en un contexto electoral adverso.

¿Cómo juega Alfredo Cornejo en este escenario?

El gobernador Alfredo Cornejo no pone en juego el control territorial, pero se presentará con una alianza que incluye a La Libertad Avanza y al PRO, lo que funcionará como una nueva medición de su vínculo con la Casa Rosada de cara a 2027.

