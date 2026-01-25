Noticias Mendoza

Mendoza
Contingencias climáticas

Tormentas en el Gran Mendoza: crecida del río Uspallata dejó rutas cortadas

Las lluvias del viernes y sábado generaron serios inconvenientes en distintos puntos de la provincia. La situación más crítica se registró en Las Heras y en Uspallata, donde el aumento del caudal del río obligó a cortar rutas clave hacia Chile.

Las tormentas con intensas lluvias que se extendieron desde la noche del viernes hasta la tarde del sábado provocaron múltiples complicaciones en el Gran Mendoza puntualmente por la crecida del río Uspallata que dejó rutas cortadas. Los mayores impactos se registraron en el departamento de Las Heras y en la zona cordillerana de Uspallata, donde la crecida del río dejó rutas intransitables y obligó a desplegar operativos de emergencia.

VIDEOS: crecidas en ríos de Uspallata tras intensas lluvias en alta montaña

¿Cuánta lluvia cayó en Las Heras durante el temporal?

Según datos pluviométricos del Instituto Nacional del Agua (INA), en sectores de Las Heras se registraron hasta 13 milímetros de agua caída. Esa cifra ubicó al departamento entre los más afectados por el suceso climático ocurrido durante el fin de semana.

¿Qué ocurrió en Uspallata con la crecida del río?

Durante la tarde del sábado, la inestabilidad atmosférica provocó una fuerte crecida del río Uspallata. El caudal avanzó sobre la calzada en el cruce de las rutas nacionales 52 y 149, dejando el tramo completamente intransitable.

¿Por qué se cortó el tránsito en las rutas 52 y 149?

El arrastre de sedimentos y materiales dañó la estructura del puente ubicado sobre la Ruta Nacional 149. Tras una inspección, las autoridades constataron que el nivel del agua superó el puente y dispusieron el corte total y preventivo del sector.

¿Hubo evacuaciones por el temporal?

Ante la emergencia, la Guardia Urbana Municipal (GUM) y personal de Vialidad Nacional coordinaron un operativo para evacuar a personas y vehículos que habían quedado aislados del otro lado del río, garantizando la seguridad de quienes transitaban por la zona.

¿A quiénes afecta el corte de rutas en Uspallata?

La medida impacta directamente en los conductores que regresan desde Chile y en quienes se dirigen hacia la provincia vecina, ya que se trata de un corredor estratégico de conexión internacional.

¿Cuál es la recomendación de las autoridades?

Equipos de Vialidad continúan con las tareas de despeje y evaluación de daños en las rutas afectadas. Las autoridades recomiendan evitar la circulación por la zona y consultar los canales oficiales para conocer las actualizaciones sobre el estado de los caminos.

Denuncia en el AMBA

