

Investigación en curso

Trata: allanan la casa de un exjugador de Independiente Rivadavia

El delantero, actualmente jugador de Unión de Santa Fe, fue vinculado a una investigación por trata de personas y tenencia de material de abuso sexual infantil. No hubo detenidos, pero la causa continúa bajo reserva.

Efectivos de la Policía de Investigaciones y de la División de Trata de Personas realizaron este jueves un operativo en la vivienda del ex futbolista de Independiente Rivadavia, Cristian Tarragona, en el marco de una investigación internacional por trata de personas y tenencia de material de abuso sexual infantil.

El procedimiento en Santa Fe

Según informaron voceros de la fuerza provincial, el allanamiento comenzó alrededor de las 7 de la mañana en la vivienda del delantero, ubicada en la manzana 7 de Alto Verde, donde el jugador reside junto a su familia.

Fuentes policiales indicaron que uno de los familiares de Tarragona sería el principal apuntado por la Justicia, aunque el operativo incluyó la recolección de distintos dispositivos electrónicos pertenecientes al entorno del futbolista.

Elementos secuestrados y continuidad de la causa

Durante el procedimiento se incautaron múltiples dispositivos electrónicos, entre ellos DVR, consolas de videojuegos, tablets, teléfonos celulares, pendrives, relojes inteligentes y tarjetas de memoria, todos vinculados a la causa por “material de abuso sexual infantil”.

Aunque no se registraron detenciones, la investigación continúa bajo estricta reserva, dada su dimensión internacional.

Operativo simultáneo

El allanamiento en la casa del jugador fue parte de una serie de procedimientos simultáneos realizados en distintos puntos del país, bajo la coordinación del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

