Trump confirmó ataques terrestres contra cárteles en América Latina

El presidente estadounidense aseguró que su país ya inició acciones por tierra contra el narcotráfico y afirmó que el tráfico marítimo se redujo un 96%.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el inicio inminente de ataques terrestres contra cárteles de la droga en América Latina, en el marco de la estrategia de su gobierno para combatir el narcotráfico en la región.

¿Cuándo hizo Trump el anuncio sobre los ataques?

El mandatario realizó estas declaraciones durante su mensaje navideño dirigido a las fuerzas armadas de Estados Unidos, según informó la agencia Xinhua en un reporte al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

¿Qué dijo Trump sobre la lucha contra los cárteles?

Trump afirmó que Estados Unidos está “ahora atacando por tierra” en su ofensiva contra los cárteles de la droga. Además, sostuvo que el narcotráfico por vía marítima se redujo en un 96% como resultado de las acciones implementadas por su administración.

¿Dónde se encuentran desplegadas las fuerzas estadounidenses?

Durante su mensaje, el presidente felicitó especialmente a la tripulación del portaaviones USS Gerald R. Ford, que se encuentra actualmente desplegado en el mar Caribe, como parte de los operativos de seguridad y control en la región.