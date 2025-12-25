Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mundo
Guerra al narcotráfico

Trump confirmó ataques terrestres contra cárteles en América Latina

El presidente estadounidense aseguró que su país ya inició acciones por tierra contra el narcotráfico y afirmó que el tráfico marítimo se redujo un 96%.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el inicio inminente de ataques terrestres contra cárteles de la droga en América Latina, en el marco de la estrategia de su gobierno para combatir el narcotráfico en la región.

La magnitud de la crisis argentina genera un dilema para Estados Unidos

¿Cuándo hizo Trump el anuncio sobre los ataques?

El mandatario realizó estas declaraciones durante su mensaje navideño dirigido a las fuerzas armadas de Estados Unidos, según informó la agencia Xinhua en un reporte al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

¿Qué dijo Trump sobre la lucha contra los cárteles?

Trump afirmó que Estados Unidos está “ahora atacando por tierra” en su ofensiva contra los cárteles de la droga. Además, sostuvo que el narcotráfico por vía marítima se redujo en un 96% como resultado de las acciones implementadas por su administración.

¿Dónde se encuentran desplegadas las fuerzas estadounidenses?

Durante su mensaje, el presidente felicitó especialmente a la tripulación del portaaviones USS Gerald R. Ford, que se encuentra actualmente desplegado en el mar Caribe, como parte de los operativos de seguridad y control en la región.

También puedes leer

Fecha de estreno

Netflix lanzó el primer adelanto de Peaky Blinders: el hombre inmortal

Clinica de Cuyo

Cómo evoluciona Juan Cruz Yacopini a una semana del accidente

San Rafael

Juzgarán por grooming a un docente distinguido como “maestro ilustre”

Túnel Cristo Redentor

El Paso a Chile está habilitado todo el día y advierten por la inseguridad

Guerra al narcotráfico

Trump confirmó ataques terrestres contra cárteles en América Latina

Viral en redes sociales

Un auto con luces navideñas sorprendió a los mendocinos en el Parque San Martín

Te puede interesar

Fe por la recuperación

El manto de la Virgen de Copacabana llegó a la habitación de Juan Cruz Yacopini

Fecha de estreno

Netflix lanzó el primer adelanto de Peaky Blinders: el hombre inmortal

Clinica de Cuyo

Cómo evoluciona Juan Cruz Yacopini a una semana del accidente

San Rafael

Juzgarán por grooming a un docente distinguido como “maestro ilustre”

Túnel Cristo Redentor

El Paso a Chile está habilitado todo el día y advierten por la inseguridad

Guerra al narcotráfico

Trump confirmó ataques terrestres contra cárteles en América Latina

Viral en redes sociales

Un auto con luces navideñas sorprendió a los mendocinos en el Parque San Martín

Bondi navideño

Navidad en el micro: choferes mendocinos se disfrazaron de Papá Noel y Grinch

Reality polémico

Susana Balbo apuntó contra Marcelo Tinelli por escenas grabadas en su hotel

karting

Bruno Miranda: el niño piloto que brilló en el mundo y prepara su 2026

Vino argentino

Volvió la obligatoriedad del Comprobante de Ingreso de Uva en Mendoza

Diversión nocturna

Controles por Navidad en Mendoza: operativos contra fiestas clandestinas

Premios Olimpia 2025

Julieta Benedetti y Agustín Loser, los mendocinos destacados de la gala

Ciudad de Mendoza

Tras vandalizar el espacio público, aplican una multa millonaria a una mujer

Investigación en curso

Murió un oficial de la Policía de Mendoza tras un accidente vial en Guaymallén

Godoy Cruz

Incendio y explosiones en un local de pirotecnia generaron pánico en Mendoza

Automovilismo

Yacopini está lúcido, respira por sus propios medios y sigue bajo observación

Maipú

Buscan intensamente a una mujer de 59 años desaparecida en Mendoza

Plaza Independencia

Más de 45 mil personas disfrutaron de Ciudad Navideña en la Ciudad de Mendoza

Investigación judicial

Así operaba la banda que estafaba y extorsionaba desde las cárceles de Mendoza