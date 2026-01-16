Trump respaldó a Milei por declarar terroristas a la Hermandad Musulmana

El Departamento de Estado, la Embajada en Argentina y dirigentes republicanos celebraron la decisión del Gobierno argentino y destacaron la cooperación bilateral en materia de seguridad.

El Gobierno de Donald Trump expresó un respaldo explícito a la decisión de la administración de Javier Milei de declarar como organizaciones terroristas a determinados capítulos de la Hermandad Musulmana. La medida fue celebrada por el Departamento de Estado, la Embajada estadounidense en la Argentina y por referentes clave del Partido Republicano.

¿Qué dijo el Departamento de Estado de Estados Unidos?

El Bureau of Counterterrorism del Departamento de Estado señaló que Washington “da la bienvenida al anuncio de la Oficina del Presidente de la Argentina” y destacó la “sólida cooperación antiterrorista” entre ambos países. En el pronunciamiento oficial, se subrayó la importancia estratégica de la coordinación bilateral para prevenir y combatir el terrorismo y su financiamiento.

¿Cuál fue la postura de la Embajada de Estados Unidos en Argentina?

En la misma línea, la Embajada de Estados Unidos en la Argentina difundió un comunicado en el que celebró la decisión del Gobierno nacional y remarcó el valor de la cooperación conjunta en la lucha contra el terrorismo. La representación diplomática sostuvo que la medida refuerza los compromisos internacionales asumidos por la Argentina y consolida una agenda compartida con Washington en materia de seguridad regional.

¿Qué dirigentes republicanos apoyaron la decisión de Milei?

El respaldo también llegó desde el plano político estadounidense. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, afirmó que la Argentina “toma una posición clara contra la Hermandad Musulmana” y consideró que la exclusión de esa organización del hemisferio occidental debería integrar una renovada doctrina de seguridad continental de los Estados Unidos.

Por su parte, el senador republicano Ted Cruz expresó públicamente su apoyo a la medida y se sumó a los mensajes de reconocimiento difundidos en redes sociales por dirigentes y analistas vinculados a la agenda de seguridad y política exterior de Washington.

¿Cómo formalizó el Gobierno argentino la medida?

La decisión fue oficializada mediante un comunicado de la Oficina del Presidente, que informó la incorporación de determinados capítulos de la Hermandad Musulmana al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Según el texto oficial, la medida se basa en informes de inteligencia y en compromisos internacionales asumidos por la Argentina en la lucha contra el terrorismo y el extremismo violento.

¿Qué busca el Gobierno con esta decisión?

Con este paso, la administración de Javier Milei apunta a reforzar los mecanismos de prevención, detección y sanción del terrorismo, al tiempo que profundiza la cooperación internacional con países que ya adoptaron decisiones similares. El respaldo inmediato de los Estados Unidos y de figuras centrales de su dirigencia política potencia el impacto internacional de la medida y consolida un alineamiento explícito entre Buenos Aires y Washington en materia de seguridad y política exterior.