Ulpiano Suarez impulsa nuevos Centros de Denuncias Web con mapa del delito en tiempo real

El intendente de la Ciudad, Ulpiano Suarez, y el procurador de la Suprema Corte, Alejandro Gullé, acordaron ampliar los Centros de Denuncias Web e incorporar tecnología de georreferenciación delictiva para reforzar la prevención e optimizar recursos en Capital.

La Ciudad de Mendoza, gracias a una iniciativa de Ulpiano Suarez, avanza en una nueva etapa de su política de seguridad con la implementación de más Centros de Denuncias Web (CEDEW) y la integración de un mapa del delito en tiempo real.

El anuncio se concretó tras una reunión entre el intendente, Ulpiano Suarez, y el procurador general de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Gullé, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer herramientas tecnológicas para mejorar la prevención.

Actualmente funcionan dos tótems de denuncias penales en las comisarías Sexta y Tercera, y se sumarán tres nuevos dispositivos en puntos estratégicos del territorio capitalino. El objetivo es facilitar a los vecinos la realización de denuncias de manera presencial, ágil y segura, tras haber sido víctimas de un delito.

¿Qué son los Centros de Denuncias Web (CEDEW) y cómo funcionan?

Los CEDEW son dispositivos digitales que permiten radicar denuncias penales de forma directa, con asistencia tecnológica y conexión inmediata con el Ministerio Público Fiscal. Se trata de tótems instalados en espacios estratégicos que agilizan el proceso y reducen tiempos de espera.

Con la incorporación de tres nuevos puestos, el municipio busca ampliar la cobertura territorial y acercar el sistema de denuncias a más vecinos, en el marco de una política que combina presencialidad e innovación digital.

Desde la comuna destacaron que estos centros forman parte de un proceso de modernización que continúa en toda la provincia y que apunta a brindar herramientas accesibles para quienes necesiten denunciar un hecho delictivo.

¿Cómo funciona el mapa de georreferenciación delictiva?

Durante el encuentro también se realizó una demostración del software de mapa de georreferenciación delictiva que utiliza el Ministerio Público Fiscal. Esta herramienta tecnológica permite visualizar en tiempo real:

Cantidad de denuncias registradas.

Ubicación exacta de los hechos.

Franja horaria en la que ocurren.

Tipología delictiva.

El sistema es dinámico y se actualiza constantemente, lo que posibilita obtener estadísticas precisas y detectar patrones de comportamiento delictivo.

Según explicó Gullé, la idea es proveer al municipio este software para que Capital cuente con un mapa integral del delito. “Es vital en tareas de prevención, porque permite saber dónde actuar con mayor énfasis, dónde ubicar cámaras y cómo optimizar los recursos”, sostuvo.

¿Cómo impacta esta información en la prevención del delito?

Ulpiano Suarez remarcó que la cooperación entre el Ministerio Público Fiscal y el municipio es clave para trabajar por un objetivo común: reducir los delitos y reforzar la sensación de seguridad tanto en mendocinos como en visitantes.

El jefe comunal explicó que la Ciudad ya cuenta con un mapa de geolocalización construido con múltiples fuentes de información:

Datos aportados por preventores municipales que trabajan las 24 horas.

Reportes vecinales a través del programa Ojos en Alerta.

Información proveniente del sistema de Alarmas Comunitarias.

Datos del 911 suministrados por el Ministerio de Seguridad.

A esa “capa de información” ahora se sumará el mapa dinámico del Ministerio Público Fiscal, lo que permitirá identificar con mayor precisión dónde y cómo se producen los hechos denunciados.

El intendente subrayó que, si bien la responsabilidad principal en materia de seguridad corresponde al Gobierno de Mendoza, el municipio se involucra activamente porque entiende que la seguridad impacta directamente en la calidad de vida.

¿Cuánto invierte la Ciudad en seguridad?

Uno de los datos más relevantes que dejó el encuentro es el nivel de inversión municipal en esta área. Según detalló Suarez, el municipio destina un 14% de su presupuesto a seguridad.

Entre las principales inversiones se destacan:

Un nuevo Centro de Monitoreo modelo, ya operativo, con una inversión superior a 400 millones de pesos.

El anillo digital de videovigilancia con cámaras de última tecnología.

Software avanzado que permite análisis en tiempo real.

Móviles, preventores y participación vecinal articulada.

El intendente destacó que la Ciudad tiene 125 mil vecinos, pero que de lunes a viernes ingresan más de 300 mil personas, lo que incide directamente en las estadísticas delictivas y exige una planificación dinámica de recursos.

Con el análisis de datos en tiempo real, el municipio busca comprender la dinámica del delito: horarios, zonas y modalidades más frecuentes. Esa información permitirá distribuir mejor los recursos, reforzar sectores críticos y tomar decisiones basadas en evidencia, no en intuiciones.

Para Suarez, la clave está en combinar tecnología, inversión sostenida y cooperación institucional. “La información es fundamental para la prevención y para el esclarecimiento de los hechos”, afirmó.

La ampliación de los Centros de Denuncias Web y la incorporación del mapa del delito marcan así una nueva etapa en la estrategia de seguridad de la Ciudad, con foco en datos, tecnología y articulación entre niveles del Estado.