

Pensando el 2027

Ulpiano Suarez, el intendente con mejor imagen del país que podría suceder a Cornejo

El jefe comunal de la Ciudad de Mendoza lidera el ranking nacional de intendentes con mayor imagen positiva y se perfila como uno de los posibles candidatos del oficialismo para la gobernación provincial.

Ulpiano Suarez, intendente de la Ciudad de Mendoza, consolida su proyección política dentro del radicalismo al posicionarse como el dirigente municipal con mejor imagen del país. Con un 60% de valoración positiva, se ubica en lo más alto del ranking elaborado por CB Consultora OP, un dato que reaviva las versiones sobre su posible candidatura a la gobernación en 2027.

Ulpiano Suarez, el intendente con mejor imagen del país, según una encuesta nacional

Un intendente con alta aprobación

Según el informe federal de CB Consultora, Suarez encabeza la lista de jefes comunales con mejor imagen, alcanzando un 60% de aprobación. El relevamiento se realizó tras las elecciones legislativas, contexto que otorga un valor adicional a la medición.
En ese marco, el intendente también obtuvo un 59% de apoyo entre los vecinos de la Ciudad de Mendoza, cifra que agradeció públicamente a través de su cuenta en X.

“Quiero agradecer a todos los vecinos que fueron a votar y, especialmente, al 59% que volvió a confiar en nosotros. Han valorado una gestión cercana y eficiente”, escribió el mandatario capitalino.

Intendente de Mendoza, el único argentino en el suceso de ciudades inteligentes en Barcelona

Sintonía con Cornejo y el oficialismo provincial

Suarez también aprovechó la ocasión para destacar el respaldo al gobernador Alfredo Cornejo, cuya lista superó el 50% de los votos en la provincia.
El intendente mantiene una relación política cercana con el mandatario provincial y representa un perfil de radicalismo moderado, con un estilo dialoguista y de gestión más técnica que confrontativa.

Con la imposibilidad constitucional de la reelección de Cornejo, Suarez aparece como una de las figuras mejor posicionadas dentro del oficialismo para continuar la línea de gobierno.

Un estilo distinto dentro del radicalismo

A diferencia de otros referentes partidarios, Ulpiano Suarez evita los discursos altisonantes y enfoca su comunicación en la gestión. En sus redes sociales predominan los mensajes institucionales y las acciones vinculadas a la administración de la Ciudad, sin chicanas ni polémicas.

Este perfil lo diferencia en un momento de intensas internas dentro de la UCR, tanto a nivel provincial como nacional. Mientras Martín Lousteau podría dejar la presidencia del partido, el gobernador Cornejo suena como posible reemplazante, lo que fortalecería la línea política que representa Suarez.

Competencia interna y proyección 2027

Dentro del radicalismo mendocino, otro nombre que se menciona como posible competidor es el del ministro de Defensa, Luis Petri, quien ya enfrentó una interna con Cornejo en 2023 y obtuvo un 17% de los votos.
Sin embargo, su futuro político dependerá en gran medida del desempeño del gobierno nacional de Javier Milei, del cual forma parte.

Suarez, en cambio, se mantiene al margen de la escena nacional y se apoya en una gestión local bien valorada, sin conflictos ni controversias. Ese equilibrio lo posiciona como el dirigente con mayores posibilidades de encabezar la sucesión en 2027.

El camino hacia la sucesión

Aunque faltan dos años para la definición electoral, todo indica que Ulpiano Suarez se perfila como el principal heredero político de Alfredo Cornejo.
Su futuro dependerá del desarrollo de la gestión en los tres niveles —nacional, provincial y municipal—, pero hoy por hoy, su nombre se consolida como el más competitivo dentro del oficialismo mendocino.

