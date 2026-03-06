Ulpiano Suarez participó del Foro de Inversiones y destacó el interés por apostar por Mendoza

El intendente de la Ciudad de Mendoza fue uno de los expositores del Foro de Inversiones y Negocios 2026, donde destacó medidas para mejorar el clima de negocios, eliminar barreras burocráticas e incentivar nuevas inversiones en la provincia.

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, participó en una nueva edición del Foro de Inversiones y Negocios 2026, uno de los principales espacios de networking empresarial de la provincia que se realiza tradicionalmente en el marco de las actividades vendimiales. El encuentro busca fortalecer vínculos entre funcionarios, empresarios e inversores para impulsar iniciativas estratégicas que promuevan el desarrollo económico y productivo de Mendoza.

La iniciativa es impulsada por el Gobierno de Mendoza junto al Consejo Empresario Mendocino bajo el lema “Nuevo tiempo para confiar”. Durante dos jornadas, el foro ofreció paneles, rondas de negocios y espacios de intercambio para fomentar proyectos de inversión en la provincia.

¿Qué planteó Ulpiano Suarez sobre el clima de negocios en Mendoza?

Durante la última jornada del foro, Ulpiano Suarez fue uno de los principales expositores del Panel de Municipios, donde se abordó el tema “Clima de Negocios e Innovación en la Gestión Municipal”.

En su intervención, el jefe comunal destacó la necesidad de reducir trabas administrativas que afectan a quienes buscan invertir o emprender. Según explicó, la burocracia no debe verse como un simple procedimiento administrativo, sino como una barrera real que muchas veces desalienta la actividad económica.

“Cada día de demora en una habilitación es capital inmovilizado, cada tasa arbitraria es una oportunidad perdida de generar empleo y cada trámite innecesario es un incentivo a la informalidad”, señaló el intendente.

Además, recordó que hace menos de un año comenzó un trabajo conjunto con el Consejo Empresario Mendocino para diseñar iniciativas que fortalezcan el clima de negocios en la capital provincial, apostando a una gestión municipal transparente, ágil y orientada a facilitar la inversión productiva.

¿Qué medidas impulsa la Ciudad para fomentar inversiones?

Suarez explicó que el municipio definió una estrategia basada en cinco pilares fundamentales para mejorar el entorno empresarial. Este trabajo fue desarrollado junto a organizaciones especializadas como CIPPEC y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Los ejes principales son:

Mejora del marco regulatorio.

Calidad de los servicios municipales.

Mayor eficiencia administrativa.

Transparencia en el acceso a los datos públicos.

Fomento del talento y la innovación.

A partir de estos pilares se diseñaron indicadores que permiten establecer metas concretas y medir el desempeño del municipio en materia de desarrollo económico.

El intendente también destacó que durante el último año se consolidaron avances importantes vinculados a la digitalización de procesos, la previsibilidad normativa y la transparencia de la información.

Una de las decisiones más relevantes, según explicó, fue eliminar el 100% de los tributos relacionados con la puesta en marcha de nuevas inversiones dentro de la Ciudad de Mendoza.

¿Qué impacto esperan con la eliminación de tasas y trabas burocráticas?

De acuerdo con el intendente, estas medidas buscan generar un entorno más favorable para el crecimiento del sector privado y la creación de empleo.

Suarez sostuvo que la reducción de costos administrativos permitirá que los recursos que antes se destinaban a burocracia se reinviertan directamente en innovación, expansión empresarial y generación de puestos de trabajo.

“Estamos convencidos de que la eliminación de barreras burocráticas y fiscales promueve el dinamismo económico. Son comercios que se formalizan, nuevas persianas que se levantan y más empleo para la Ciudad”, afirmó.

Además, aseguró que el objetivo es que cada emprendedor o inversor encuentre en la capital mendocina reglas claras, seguridad jurídica y un municipio que acompañe el desarrollo productivo.

¿Qué actividades se desarrollaron durante el Foro de Inversiones y Negocios?

Durante las dos jornadas del foro, empresarios, inversores y funcionarios participaron de múltiples espacios de intercambio diseñados para fomentar la colaboración y el desarrollo de proyectos.

Entre las principales actividades se destacaron:

Reuniones preagendadas con funcionarios del Gobierno de Mendoza.

Paneles de disertación con empresarios y especialistas.

Mesas sectoriales de inversión y negocios.

Rondas de negocios entre inversores y emprendedores.

Espacios de networking empresarial para generar nuevas alianzas.

Este tipo de encuentros se consolidó en los últimos años como una plataforma clave para posicionar a Mendoza como un polo de desarrollo estratégico en el país.

La primera jornada del foro contó con la participación del gobernador Alfredo Cornejo y del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, entre otros funcionarios nacionales y provinciales.

El Foro de Inversiones y Negocios se consolidó así como un punto de encuentro central para promover inversiones, fortalecer el diálogo público-privado y proyectar nuevas oportunidades de crecimiento económico para Mendoza.